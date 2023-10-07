Cứ nửa đêm là vợ rón rén đi ra ngoài, cho đến một ngày tôi lén theo dõi thì 'sững sờ' khi thấy em say sưa làm việc này ở sân thượng

Tâm sự 07/10/2023 07:35

Nhìn bóng dáng gầy guộc của vợ, tôi cay mắt vì xót xa và cả hạnh phúc. Thương vợ vất vả nhưng cũng tự hào vì có 1 người vợ yêu thương mình hết lòng, không ngại hi sinh, vất vả. 

Tôi và vợ đến với nhau với hai bàn tay trắng, gia đình đôi bên đều nghèo, chẳng có gì cho con cái. Sau khi vợ sinh con đầu lòng, nhà trọ chật chội quá nhưng chúng tôi lại không có điều kiện thuê chỗ rộng rãi hơn. 

Lúc ấy người bạn thân của tôi thương tình nên mới cho ở nhờ căn nhà cũ 2 tầng của họ. Dọn về căn nhà ấy được nửa năm thì chúng tôi đón mẹ lên sống cùng. Không phải bà lên trông cháu hộ mà mẹ tôi vốn sống một mình ở quê, sức khỏe bà yếu rồi, đón bà lên để các con tiện chăm sóc. 

Con nhỏ lại thêm mẹ già đau yếu, tôi bảo vợ thôi ở nhà thêm 2, 3 năm nữa. Bây giờ đi làm vừa phải mất tiền cho con đi trẻ, mẹ tôi ở nhà cả ngày một mình cũng không yên tâm. Lương tôi không cao lắm nhưng cố gắng chi tiêu tính toán và tiết kiệm, tôi lại làm thêm nữa thì cũng vẫn đủ.

Cứ nửa đêm là vợ rón rén đi ra ngoài, cho đến một ngày tôi lén theo dõi thì 'sững sờ' khi thấy em say sưa làm việc này ở sân thượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi đã lên sống cùng các con được 5 tháng rồi. Thú thật gánh nặng kinh tế trên vai tôi rất nặng nề. Để đủ tiền nuôi con, thuốc thang cho mẹ và chi tiêu sinh hoạt trong nhà, tôi phải làm thêm thường xuyên. Công việc nặng nhọc vất vả, ăn uống lại không được đầy đủ, dạo này tôi gầy đi nhiều. Nhưng không sao, tôi chịu được khó khăn, chỉ cần vợ chu đáo nhà cửa, chăm con, chăm mẹ chồng cho tốt là được.

Ấy vậy nhưng thời gian gần đây tôi lại phát hiện ra vợ có điều mờ ám giấu giếm mình. Đêm đó tôi đột ngột tỉnh dậy mà không thấy vợ đâu. Bình thường tôi làm về mệt nên ngủ rất say, con khóc có khi cũng chẳng biết. Nằm đợi 1 lúc chẳng thấy vợ quay lại, tôi lấy làm lạ. Ra ngoài các phòng tìm cũng không gặp cô ấy, điện thoại thì vợ để trong phòng ngủ. 

Đúng 2h đêm, vợ mới trở về. Tôi giả đò vừa tỉnh dậy, hỏi cô ấy đi đầu về. Vợ đáp đi vệ sinh. Rõ ràng cô ấy nói dối chồng. Đêm hôm sau tôi cố tình đặt báo thức vào khoảng thời gian mình tỉnh dậy hôm trước là 1h đêm. Mở mắt ra, không thấy vợ bên cạnh. Đúng 2 giờ đêm, cô ấy mới trở về y như đêm hôm trước.

Cứ nửa đêm là vợ rón rén đi ra ngoài, cho đến một ngày tôi lén theo dõi thì 'sững sờ' khi thấy em say sưa làm việc này ở sân thượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau nữa tôi đặt báo thức sớm hơn là 12 giờ, vẫn không thấy vợ đâu. Rồi tôi đặt 11 rưỡi, vẫn không thấy vợ. Tất cả những đêm đó, tôi ra ngoài tìm khắp các phòng cũng không gặp vợ. 

Cuối cùng tôi đặt 11h thì mới nhìn thấy vợ. Vị chi cô ấy ra ngoài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Con tôi được cái đêm ngủ say lắm, có bố nằm bên cạnh có hơi ấm nên không hề tỉnh giấc dù mẹ vắng mặt. 

Cho đến hôm vừa rồi, tôi cố tình nằm giả vờ ngủ. Quả nhiên 11h, khi cả nhà đi ngủ hết, yên ắng lặng im, vợ tôi khẽ khàng trở dậy đi ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng bám theo rồi kinh ngạc khi phát hiện cô ấy lên sân thượng. Bảo sao mà những đêm qua tôi không tìm thấy. 

Tôi nhớ bên hàng xóm có gã đàn ông đã ly hôn, từ sân thượng nhà đó có thể nhảy sang được sân thượng nhà tôi và ngược lại. Lẽ nào vợ lén lút tằng tịu với người khác? Ngoài lý do đó còn có thể vì nguyên cớ gì?

Nhưng đến khi đứng trong bóng tối nhìn rõ việc vợ làm trên sân thượng mà tôi không khỏi thảng thốt chết lặng. Vợ tôi ngồi trong một góc sân thượng, trên một chiếc máy may đã cũ, chăm chú may quần áo. Trước mặt là chiếc đèn bàn nhỏ, gió đêm thổi lồng lộng. Cô ấy tập trung tới mức tôi có gây ra tiếng động nhỏ cũng chẳng hề hay biết. 

Cứ nửa đêm là vợ rón rén đi ra ngoài, cho đến một ngày tôi lén theo dõi thì 'sững sờ' khi thấy em say sưa làm việc này ở sân thượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra đêm nào vợ cũng lên đây làm 3 tiếng mới về ngủ. Trong khi cả ngày trông con, chăm mẹ chồng và làm việc nhà. Vì có lần cô ấy đòi nhận việc về nhà làm, tôi gạt đi bảo không phải vất vả quá. Một mình cô ấy ôm đồm quá nhiều sẽ kiệt sức mất. Nên vợ mới giấu tôi lên sân thượng làm mỗi đêm thế này, do bình thường tôi hầu như không bao giờ lên đây. 

Nhìn bóng dáng gầy guộc của vợ, tôi cay mắt vì xót xa và cả hạnh phúc. Thương vợ vất vả nhưng cũng tự hào vì có 1 người vợ yêu thương mình hết lòng, không ngại hi sinh, vất vả. 

“Chị chủ xưởng may tốt lắm, cho em mượn máy, tạo điều kiện cho em rất nhiều…”, khi bị tôi phát hiện, vợ cười kể. Ôm vợ vào lòng mà thấy bất lực và tự trách mình quá. Tôi phải làm sao cho vợ con được sung sướng, nhàn hạ hơn? 

 

 

Lén lắp camera để theo dõi chồng, cho đến một ngày nhìn cảnh tượng anh đang ôm ấp nhân vật này được ghi lại mà tôi chết sững, tim như tan tành đổ vỡ

Lén lắp camera để theo dõi chồng, cho đến một ngày nhìn cảnh tượng anh đang ôm ấp nhân vật này được ghi lại mà tôi chết sững, tim như tan tành đổ vỡ

Tôi tắt màn hình, vì đã không còn thể nhìn thêm những cảnh đó một lần nào nữa. Tôi bỏ ngang công việc, chạy về nhà như một kẻ điên cuồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 28 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 37 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 42 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu