Cứ một hồi lại thấy vợ chạy vào nhà tắm, chờ đợi 15 phút chưa thấy cô ra, anh lén đến nơi thì kinh hoàng phát hiện thứ bột màu trắng trên người vợ

Tâm sự 23/12/2022 13:23

Lần đầu sau 30 phút, anh đã được mãn nguyện trọn vẹn bên vợ. Thế rồi sau khi xong việc, anh đang chờ đợi thì bỗng thấy Linh vào nhà tắm... cứ thế ấy mà chờ quá lâu.

Yêu hơn 5 năm thì Thái và Linh quyết định làm đám cưới, khỏi phải nói Thái hạnh phúc như nào vì cuối cùng anh cưới được người con gái mình yêu. Tất nhiên cái lý do sâu xa nhất vẫn là Thái đang nghĩ đến đêm tân hôn của mình khi được hưởng cái ngàn vàng. Nói đến đây chắc ít người tin vì tại sao yêu nhau 5 năm mà Thái vẫn không đòi hỏi Linh vào nhà nghỉ, thật ra thì Thái đòi hỏi nhiều lắm nhưng khổ nỗi Linh cứ cấm vận bắt đợi đến đêm tân hôn.

Thậm chí khi đã đăng ký giấy kết hôn thì Linh vẫn không chịu vào nhà nghỉ. Em đúng là bướng thật đấy, giờ mình đã là vợ chồng rồi mà…em còn cấm vận gì anh nữa chứ? Anh khổ lắm rồi.

Cứ một hồi lại thấy vợ chạy vào nhà tắm, chờ đợi 15 phút chưa thấy cô ra, anh lén đến nơi thì kinh hoàng phát hiện thứ bột màu trắng trên người vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cứ kệ cho vợ hả hê chê mình yếu thì Thái vẫn không nói gì vì anh tự nhủ đợi cưới về rồi sẽ biết tay ngay. Và rồi điều gì đến cũng đến một đám cưới đẹp như mơ của Thái và Linh diễn ra trong bầu không khí ấm áp tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Cả buổi lễ bị mọi người trêu về việc nhát gái vì yêu 5 năm không dám làm gì Linh thì Thái đáp lại luôn. Hí hửng là thế nên sau khi khách khứa về hế thì Thái kéo luôn vợ lên phòng tân hôn.

Thế là sau 30 phút chờ vợ tắm thì cuối cùng Thái cũng được thỏa mãn, nhìn ga giường dính giọt máu đó thì Thái sung sướng lắm. Anh lao luôn đòi làm 1 hiệp tiếp nhưng cứ xong Linh lại vào nhà tắm. Tò mò quá nên Thái đi theo, cứ tưởng vợ căng thẳng nên thế ai dè nhìn qua khe cửa nhà tắm thấy Linh đang hòa thứ bột màu trắngvào chậu nước rồi xoa khắp người.

...

- Ai nói với anh đây là thuốc kích thích. Đây là thứ bột thơm trên dân tộc mà em được con bạn thân cho đó. Nó bảo cứ xong thì bôi thứ này rồi tắm lại là sẽ khiến chồng thích hơn… Em chỉ muốn anh mê em hơn thôi mà. Với cả nó còn bảo là tắm với cái này sẽ không có bầu sớm đâu… em cũng muốn thế… mấy năm em cấm vận giờ em muốn hưởng thu vợ chồng son đã chồng ạ.

– Hóa ra là thế hả? Em làm anh hết hồn đấy… được lắm giờ em vào đây xem thứ bột mà bạn em cho khiến anh mê không nào.

Hí hửng cưới được chồng đẹp giàu có, đêm tân hôn, vừa bật đèn sáng, vợ sốc ngất trước cảnh vô cùng ám ảnh

Hí hửng cưới được chồng đẹp giàu có, đêm tân hôn, vừa bật đèn sáng, vợ sốc ngất trước cảnh vô cùng ám ảnh

Ai ai cũng chúc mừng cho rằng hôn nhân của tôi thật hạnh phúc, đặc biệt có người chồng thương vợ, ga lăng.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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