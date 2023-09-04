Con trai qua đời còn chưa xanh cỏ, tôi đến thăm con dâu thì đã thấy người đàn ông lạ, còn có hành động ám muội đáng ngờ, biết danh tính cậu ta tôi hoang mang tột độ

Tâm sự 04/09/2023 09:36

Tôi chưa từng đòi hỏi con dâu phải giữ tiết hạnh sau khi chồng qua đời. Nhưng quả thật có những chuyện tôi chẳng ngờ tới được, làm tôi buồn thắt ruột gan.

Con tôi không may qua đời chưa tròn một năm. Nhà của tôi và con dâu cách nhau một con hẻm. Tôi nghe láng giềng đồn thổi có người đàn ông lạ cứ tới lui trong nhà con dâu. Họ nói đó là người đàn ông trung niên, trông rất giàu có. Họ thường gặp nhau vào buổi tối.

Nghe thế, ngay hôm sau tôi đã đến thăm con dau và cháu nội. Vì tôi đến bất ngờ không báo trước nên con dâu cũng chẳng ngờ được. Khi vào nhà, tôi thấy người đàn ông kia phụ con dâu lặt rau, nấu cơm. Dù cả hai không thể hiện nhiều nhưng tôi nhìn qua là biết họ có tình ý với nhau. Tôi thấy con dâu hạnh phúc với người mới mà lòng đau buồn nhớ tới con trai. Con trai tôi mất chưa bao lâu mà vợ nó đã vội vã tìm đường mới.

Con trai qua đời còn chưa xanh cỏ, tôi đến thăm con dâu thì đã thấy người đàn ông lạ, còn có hành động ám muội đáng ngờ, biết danh tính cậu ta tôi hoang mang tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi như thế thì con dâu ngại ngùng nhưng về sau thì cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Người đàn ông kia ăn nói rất lễ phép với tôi, nhìn cẩn trọng khéo léo. Cháu tôi cũng quấn lấy anh ta, liên tục trò chuyện vui vẻ.

Tôi nghe con dâu kể đây là cấp trên của con trai tôi. Ngày trước khi con trai tôi đi làm, anh ta là người nâng đỡ, giúp con trai tôi rất nhiều. Anh ta còn là người giúp đỡ gia đình tôi lo hậu sự cho con trai. Tôi nhớ hôm đám tang của con trai, anh ta ở lại rất khuya, hầu như ngày nào cũng đến thăm.

Con trai qua đời còn chưa xanh cỏ, tôi đến thăm con dâu thì đã thấy người đàn ông lạ, còn có hành động ám muội đáng ngờ, biết danh tính cậu ta tôi hoang mang tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con dâu tôi còn kể, người đàn ông này ly hôn vợ. Sau khi con trai tôi qua đời thì anh ta theo đuổi con dâu của tôi. Vì thấy hợp tính nên con dâu của tôi cũng đồng ý. Tôi biết là không thể giữ con dâu cả đời thời chồng. Nhưng chỉ một năm thì có quá ngắn hay không? Người đàn ông này còn từng là cấp trên của con trai tôi. Với lại, con dâu lại hẹn hò người mới trong nhà vào lúc này khiến làng xóm đàm tiếu khắp nơi. Giờ tôi phải nói thế nào để con dâu không hiểu lầm, khéo léo hơn trong chuyện tiến tới với người mới đây?

Vợ mới mất, tôi đã công khai ôm ấp nhân tình, bàn tay hư hỏng vừa lần mò thì lạnh người khi nghe tiếng nói thân thuộc sau di ảnh vợ

Vợ mới mất, tôi đã công khai ôm ấp nhân tình, bàn tay hư hỏng vừa lần mò thì lạnh người khi nghe tiếng nói thân thuộc sau di ảnh vợ

Anh yêu Thảo, bạn thân của chị từ lúc nào anh cũng không nhận ra. Chắc mọi thứ dần bắt đầu từ những lần Thảo đến nhà hai vợ chồng chị chơi, rồi có khi say xỉn bí tỉ anh phải bế lên phòng dành cho khách.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân Tâm sự tình yêu bí mật eva Tâm sự chuyện eva con dâu mẹ chồng

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ