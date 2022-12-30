Con ngủ, hai vợ chồng đang âu yếm mặn nồng thì chồng bỗng thủ thỉ 1 câu khiến tôi sốc nặng

Tâm sự 30/12/2022 20:01

Tôi nghe mà choáng váng, chỉ mong rằng đó là những lời nói trêu đùa, nhưng thật đau đớn khi đó là sự thật. Chồng tôi rất nghiêm túc, anh ấy bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chỉ mới cách đây 10 ngày thôi, gia đình còn hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Có lẽ, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có được người chồng vừa hiền lành, vừa đẹp trai lại kiếm tiền giỏi nữa, hai đứa con nếp tẻ đủ cả, kháu khỉnh đáng yêu… Vậy mà cái đêm mà chồng ăn năn, thủ thỉ những lời thú tội khiến cho gia đình tôi lâm vào cảnh đứng bên bờ đổ vỡ.

Lúc đó, khi các con đã đi ngủ, hai vợ chồng đang âu yếm mặn nồng thì chồng tôi bất ngờ thủ thỉ vào tai vợ: "Anh yêu em, cả cuộc đời này anh chỉ muốn ở bên em, không muốn rời xa em". Chồng lãng mạn quá! Đang định ôm anh ấy thật chặt và thơm vào má chồng, lại sững người vì câu nói tiếp theo của chồng: "Anh đã phản bội em, anh đã ngoại tình với người khác. Anh rất hối hận, em tha thứ cho anh nhé. Cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa".

Con ngủ, hai vợ chồng đang âu yếm mặn nồng thì chồng bỗng thủ thỉ 1 câu khiến tôi sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe mà choáng váng, chỉ mong rằng đó là những lời nói trêu đùa, nhưng thật đau đớn khi đó là sự thật. Chồng tôi rất nghiêm túc, anh ấy bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh ấy rối rít xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ, trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ ập đến quá nhanh, tôi chưa hề nghĩ đến điều này cho dù ai đó nói thế tôi cũng không tin. Đằng này, lời thú nhận từ chính chồng tôi.

Tôi cũng bật khóc theo, đâu rồi người chồng mạnh mẽ, lịch lãm của tôi? Trước mặt tôi là một người đàn ông đang yếu đuối, khóc lóc van xin đến tội nghiệp. Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, vậy nên sụp đổ một hình tượng mà tôi tự hào bấy lâu nay khiến tôi như từ trên cao rớt xuống vực thẳm. Một sự thật nghiệt ngã mà tôi đang phải đối diện.

Chồng tôi tiết lộ, anh ấy và người phụ nữ kia cặp kè với nhau trong khoảng thời gian 3 tháng, hai người lén lút gặp gỡ, đi ăn trưa, đi khách sạn… Chồng tôi cũng không muốn phản bội vợ con, nhưng bị sự dịu dàng, hấp dẫn của người đó nên đã "say nắng", nảy sinh mối tình vụng trộm ngang trái.

Sau thời gian đầu cảm thấy tội lỗi, chồng tôi cố gắng bù đắp bằng cách chu đáo hơn với vợ con, chu cấp mọi khoản chi tiêu trong gia đình và thường xuyên đưa vợ con đi ăn, xem phim… Anh ấy định giữ người bên ngoài làm "khoảng trời riêng", để có thêm người yêu thương, chăm sóc. 

Nhưng rồi lại nhận ra những điều không ổn, bởi cả hai đều có gia đình, lén lút mãi cũng có ngày bị phát hiện, lúc đó mọi chuyện sẽ thêm đau khổ. Chồng tôi chủ động chia tay, dù rất khó khăn nhưng đã hơn 1 tháng nay không gặp người kia nữa, mặc cho cô ta vẫn chủ động nhắn tin, hỏi thăm.

Con ngủ, hai vợ chồng đang âu yếm mặn nồng thì chồng bỗng thủ thỉ 1 câu khiến tôi sốc nặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết chồng tôi rất thương yêu vợ con, cảm thấy hối lỗi nên mới thú nhận mọi chuyện. Anh ấy nói rằng có cố giấu sự thật thì vẫn không cảm thấy sống thanh thản được, chỉ có nói ra sự thật mới nhẹ nhõm và mong vợ tha lỗi, giúp cho anh ấy quên được người phụ nữ kia. Thực sự tôi rất muốn ly hôn vì quá sốc, nhưng khi bình tĩnh tôi lại muốn tha thứ cho chồng.

Từ hôm đó đến nay tôi vẫn còn ám ảnh chuyện chồng ngoại tình, cứ ngồi một mình tôi lại có ý nghĩ người chồng tôi hết mực thương yêu đang âu yếm người phụ nữ khác, nước mắt tôi lại rơi vì bị tổn thương. Tôi phải làm gì để quên đi chuyện đó để vợ chồng tiếp tục chung sống hạnh phúc với nhau? Tôi có nên tha thứ cho chồng không?

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi tanh ngòm xộc vào mũi, tôi càng sốc óc bởi hành động quái gở của chồng

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi tanh ngòm xộc vào mũi, tôi càng sốc óc bởi hành động quái gở của chồng

Tôi cứ điên cuồng làm việc, mong muốn sẽ đỡ được phần nào cho chồng. Nhưng sức người có hạn, cũng đến lúc tôi phải áp lực và mệt mỏi.

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