Sau đêm tân hôn, vợ chồng em lấy cớ đi ăn cưới bạn thân rồi đi hưởng tuần trăng mật suốt một tuần. Không hiểu sao mẹ chồng em lại biết.

Khi cưới, vợ chồng em cũng bàn nhau đi hưởng tuần trăng mật ở SaPa. Dù tiền có cao một tí nhưng cả đời người chỉ có một lần, em muốn đi đến nơi mà em đã thích đi từ lâu. Vả lại tiền đám cưới cũng dư dả mấy chục triệu đồng thì không đi cũng phí. Nói sơ về gia đình hai vợ chồng em. Gia đình hai bên cũng không giàu có gì, bố mẹ chồng em buôn bán trái cây ngoài chợ, bữa bán bữa nghỉ. Bố mẹ em làm nông nên cũng không ổn định lắm. Thế nên khi vợ chồng em bàn bạc chuyện đi hưởng tuần trăng mặt, bố mẹ hai bên đã ngăn cản.

Đặc biệt là mẹ chồng em. Bà nói bỏ ra gần 30 triệu chỉ để đi hưởng tuần trăng mật, ăn chơi vài ngày là quá phí. Với số tiền ấy, vợ chồng em có thể đầu tư buôn bán hoặc dành dụm để sau này sinh con. Đi chơi xong rồi về nhà lấy tiền đâu mà tiêu xài, rồi có con, tiền đâu mà sinh đẻ, nuôi con?

Ảnh minh họa: Internet Hồi đó, em bực mẹ chồng lắm. Rõ ràng là tiền của vợ chồng em, sao bà cứ bàn ra. Đời người chỉ có một lần cưới, một lần tận hưởng cuộc sống, tại sao lại bắt tụi em dành dụm rồi cứ khổ cả đời?

Em gây sức ép với chồng, buộc anh đồng ý. Thế là tụi em lén đặt vé, mua sắm đồ đạc. Sau đêm tân hôn, vợ chồng em lấy cớ đi ăn cưới bạn thân rồi đi hưởng tuần trăng mật suốt một tuần. Không hiểu sao mẹ chồng em lại biết. Tụi em cứ thế tận hưởng cuộc sống vợ chồng ngọt ngào, hạnh phúc nhất. Thời gian đó, em như sống trên mây vì quá đỗi vui vẻ, thoải mái. Em nào biết biến cố sắp xảy ra và chờ đợi tụi em trở về. Kết thúc tuần trăng mật, vợ chồng em mua thêm ít quà về cho mọi người hai bên gia đình. Không ngờ vừa về tới nhà chồng, tụi em hoảng hốt khi thấy ảnh cưới dựng ngay ngoài cổng cùng một cái vali lớn. Mẹ chồng em đứng đợi sẵn, vừa thấy vợ chồng em là chỉ tay tuyên bố trong giận dữ: "Đi hưởng trăng mật được thì có tiền ra ở riêng được? Tự đi kiếm nơi khác mà sống cho biết đồng tiền quan trọng ra sao?". Ảnh minh họa: Internet Em sững người, chết lặng. Hàng xóm xung quanh xì xào nhìn ngó, bàn tán. Chồng em giận quá xách vali đi luôn. Hiện giờ vợ chồng em đang ở trọ nhưng chán lắm các chị ạ. Chồng em đổ lỗi, bảo do em mà hai vợ chồng bị đuổi. Hơn nữa tiền bạc sau khi đi chơi về cũng chẳng còn nên em phải về nhà mẹ đẻ xin tiền ăn qua ngày. Mà chồng em lại kiên quyết không về nhà vợ nên càng mệt mỏi hơn. Em chán quá. Không lẽ đi hưởng tuần trăng mật là sai sao các chị em ơi?

Cả nhà nháo nhào khi biết cô em chồng 'chưa cưới đã chửa', nghe đến tên cha đứa trẻ trong bụng thì tôi bỗng dưng trở thành kẻ 'tù tội' trong mắt mẹ chồng! Sau vài lần gặp gỡ, cô ấy ưng người này lắm. Chỉ mới quen nhau một tháng mà cô ấy dẫn người yêu về nhà thường xuyên. Phía nhà tôi còn bảo chỉ cần phù hợp, có thể cuối năm cả hai sẽ làm đám cưới.

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