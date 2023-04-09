Con bất ngờ lôi ra một thứ trong túi xách của bố rồi hí hửng chạy lại khoe mẹ, vừa nhìn thấy thứ ấy, tôi sững người mặt nghệt ra vô cùng uất hận vì chồng

Tâm sự 09/04/2023 01:57

Nhưng tôi nào ngờ, món đồ mà anh để trong vali mang đi công tác trở về lại là những thứ ấy. Tôi vô cùng đau lòng.

Tôi và chồng lấy nhau đã 9 năm, có hai con trai. Chúng tôi vừa mới mua được căn chung cư rộng rãi hơn, cũng có ô tô thuận tiện đi chơi. Quả thật tôi khá hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình, thấy bản thân may mắn hơn nhiều người khác. Có cuộc sống đủ đầy đã không dễ, tìm được người chồng chung thủy thì càng khó.

Quân, chồng của tôi từng làm việc ở công ty nước ngoài, mới về nước vài năm nay. Thời gian chúng tôi yêu và lấy nhau, chồng tôi thường xuyên phải bay qua lại giữa hai nước. Cuối cùng anh cũng thu xếp công việc để về nước sống cùng mẹ con tôi. Nhưng vì tính chất công việc nên chồng tôi vẫn phải thường đi công tác. Tôi cũng đã quen việc một mình nuôi con, có đôi khi chạnh lòng nhưng thấy số tiền anh mang về thì tôi chẳng muốn trách móc.

Nhưng thời gian gần đây, chồng tôi trở nên lơ là với vợ con. Mỗi lần chồng về nhà, anh luôn than mệt rồi vào phòng ngủ, không chơi với con, càng không hỏi han vợ con sống thế nào.

Một ngày, chồng tôi về nhà, vẫn với dáng vẻ mệt mỏi. Hai con ào vào phòng tìm bố thì nghe lời từ chối từ anh:

“Bố mệt lắm, hai con ra ngoài cho bố nghỉ ngơi. À trong vali của bố có quà, hai con tự tìm lấy đi”.

Con bất ngờ lôi ra một thứ trong túi xách của bố rồi hí hửng chạy lại khoe mẹ, vừa nhìn thấy thứ ấy, tôi sững người mặt nghệt ra vô cùng uất hận vì chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó chồng tôi ngã lăn trên giường ngủ. Hai con của tôi sau khi lục lọi vali của bố tìm quà rồi hí hửng chạy ra khoe với mẹ. Tôi sững người khi thấy con nhỏ đang thổi cái bong bóng kì dị. Trẻ con thì không hiểu gì nhưng người lớn vừa nhìn qua thì biết ngay. Tôi giật lấy rồi hỏi hai con lấy thứ này ở đâu ra, con vô tư nói:

“Con lấy trong vali của bố, bố nói có mua quà về cho tụi con, mẹ thấy quà này có đẹp không?”.

 

Tôi chết lặng, chồng tôi đem bao cao su khi đi công tác để làm gì? Tôi nghĩ ngợi, chồng tôi có thói quen mua bao cao su cả hộp, nhưng tôi tìm tới lui trong vali của anh thì chỉ thấy duy nhất một cái, vậy có thể là những cái khác anh đã xài rồi. Nghĩ tới đây, lòng tôi hoảng loạn đau đớn. Hóa ra chồng tôi tỏ ra lạnh nhạt với vợ, không quan tâm đến con là vì bên ngoài anh đã có nhân tình.

Sau đó, tôi quyết định thuê thám tử để theo dõi chồng, kết quả đúng là anh ngoại tình, phản bội tôi. Thấy những tấm hình nhân tình xinh đẹp của chồng, tôi uất hận vô cùng. Giờ tôi phải làm sao đây?

 

 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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