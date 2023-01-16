Có thai sau nhiều năm trông ngóng nhưng chồng lại tỏ ra bực dọc đòi ly hôn, đến khi bác sĩ kết luận một câu làm xoay chuyển tình thế

Tâm sự 16/01/2023 06:45

Những tháng ngày chung sống sau hôn nhân với vợ chồng tôi thật sự rất hạnh phúc. Nhưng mãi mà vợ chồng tôi vẫn không có con. Tôi rất buồn vì điều đó. Sau này tôi mới biết chồng tôi đã thực hiện triệt sản từ trước ngày đến với tôi.

Tôi quen chồng tôi là nhờ sự mai mối của một người đồng nghiệp. Trước khi đến với anh, tôi biết anh đã có 1 đời vợ nhưng vì không hạnh phúc nên họ đã chia tay. Anh hơn tôi 4 tuổi. Anh cũng có một sự nghiệp khá ổn định. Và thời điểm đó, tôi lại chia tay mối tình đầu của mình.

Thấy anh có những điểm mà tôi đang tìm kiếm nên nhanh chóng gật đầu yêu. Chỉ thời gian ngắn sau đó, chúng tôi kết hôn. Những tháng ngày chung sống sau hôn nhân với vợ chồng tôi thật sự rất hạnh phúc. Nhưng mãi mà vợ chồng tôi vẫn không có con. Tôi rất buồn vì điều đó. Sau này tôi mới biết chồng tôi đã thực hiện triệt sản từ trước ngày đến với tôi.

Vì biết chồng đã triệt sản từ trước nên tôi khăng khăng điều đó là không thể. Với việc thử thai này chỉ làm lãng phí thời gian của vợ chồng tôi. Dù vậy bác sĩ vẫn kiên trì khuyên tôi nên làm theo. Cho tới khi có kết quả, que thử thai hiện hai vạch, cả hai vợ chồng tôi biến sắc.

Có thai sau nhiều năm trông ngóng nhưng chồng lại tỏ ra bực dọc đòi ly hôn, đến khi bác sĩ kết luận một câu làm xoay chuyển tình thế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi cho rằng tôi đã ngoại tình mới có thể thai được. Tôi sốc nặng, liên tục khẳng định rằng mình thực sự không ngoại tình. Chồng tôi cáu giận, im lặng không muốn nói thêm câu gì. Tôi đã rất lo lắng vì chuyện này sẽ có thể ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mình. Dù không có con nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ chia tay với chồng. Với tôi anh là một người chồng rất tốt. Tôi nghĩ nếu vợ chồng không có con thì chúng tôi sẽ nhận con nuôi.

Khi được bác sĩ giải thích rằng, nhiều thứ không thể chính xác và tuyệt đối. Trên thế giới, không có biện pháp tránh thai nào có tỷ lệ 100% cả. Và việc triệt sản không có nghĩa là bạn không thể có thai 100%. Cả hai vợ chồng tôi khi đó vẫn băn khoăn và chồng tôi vẫn không loại bỏ được nghi ngờ tôi ngoại tình.

Bác sĩ đã đưa ra hai phương án để giải mối nghi ngờ, thứ nhất có thể làm xét nghiệm t.inh d.ịch trước. Khi còn lo lắng, vợ chồng tôi có thể làm xét nghiệm ADN. Sau đó, chồng tôi đã đồng ý xét nghiệm t.inh d.ịch. Kết quả cho thấy, t.inh d.ịch của anh vẫn có tinh t.rùng, xét nghiệm ADN thì đứa con trong bụng tôi quả thực là con của anh.

Có thai sau nhiều năm trông ngóng nhưng chồng lại tỏ ra bực dọc đòi ly hôn, đến khi bác sĩ kết luận một câu làm xoay chuyển tình thế - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả thực khi biết được điều đó cả hai vợ chồng tôi đã rất hạnh phúc. Chỉ vì thiếu hiểu biết, thiếu cả sự tin tưởng nhau mà suýt chút nữa vợ chồng tôi có thể đ.ánh mất nhau. Sau chuyện này tôi cũng nhận được một bài học sâu sắc rằng trên đời không có gì là tuyệt đối.

Chồng cũ bỗng mang 5 tỷ đến 'cầu hôn', đêm đầu tiên bên nhau sau 4 năm xa cách tôi hóa đá khi nhìn cơ thể của anh

Chồng cũ bỗng mang 5 tỷ đến 'cầu hôn', đêm đầu tiên bên nhau sau 4 năm xa cách tôi hóa đá khi nhìn cơ thể của anh

Trước khi vào phòng phẫu thuật, ông muốn tôi thực hiện một tâm nguyện của mình vì không biết ông có tỉnh lại được hay không. Ông mong tôi ly hôn tìm một người khác, để dù ông không tỉnh lại thì cũng yên tâm rằng tôi không phải chịu khổ bên 1 người chồng nghèo.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 29 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả