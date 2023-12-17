Tốt nghiệp đi làm 3 năm, xung quanh em cũng không thiếu người theo đuổi, tiếc rằng em lại chẳng hợp 1 ai. Cho tới 1 hôm, mẹ em dẫn V. tới nhà chơi, giới thiệu anh là con của một người bạn từ thời đại học của mẹ, từng đi du học về thì duyên của em mới bắt đầu bén.

Chỉ ngày hôm qua thôi, em đã nghĩ mình là người đàn bà may mắn khi được cùng người đàn ông mình yêu sánh bước lên lễ đường. Nhưng tới giờ phút này, em lại cay đắng ngồi đây một mình và nhận ra đám cưới kia chẳng qua chỉ là 1 nước cờ, em đơn giản là 1 quân tốt.

Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, mẹ con V. quan tâm em lắm, nhất là mẹ anh, không ngày nào là ngày bà không gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe của em. Thi thoảng lại mua đồ tẩm bổ gửi sang. Mọi thủ tục cưới xin dù nhà em không đòi hỏi, yêu cầu gì nhưng nhà V. làm rất chu đáo, ăn hỏi 9 tráp toàn đồ sang trọng, đắt tiền, lễ đen 30 triệu.

V. cao to, khôi ngô, đặc biệt tâm lý, từng trải đúng mẫu người em thích. Không mất quá nhiều thời gian do dự, chỉ 3 tháng sau em với anh chính thức yêu nhau. Vì hai đứa cũng xác định chuyện tình cảm, cộng thêm gia đình hai bên đều vun vén tán thành nên yêu được 6 tháng thì em với anh 'vượt rào'. Sau 2 tháng sau em dính bầu. Nhà anh giục cưới gấp.

Không chỉ có vậy, sau hôm ăn hỏi, trước mặt bố mẹ em, mẹ V. còn tuyên bố: 'Vợ chồng tôi chỉ có mỗi thằng V. là con nên sau này con N. (tên em) về bên đó tôi cũng xem như con gái. Mừng nhất là nó đã có bầu, sau cưới tôi sẽ trao riêng cho N. cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu, lo dưỡng thai'.

Em không phải dạng ham tiền thích của song được mẹ chồng tương lai tâm lý, yêu chiều thế cũng cảm động vô cùng. Tới chính bố mẹ em còn phải gật gù bảo em quá tốt số mới có phước được về làm dâu nhà V.

Chời đợi mãi cũng đến ngày cưới của em với V. Đêm tân hôn, khi khách khứa đã về hết, em dọn dẹp qua mấy thứ đồ, không biết để đâu nên tính lên phòng tìm mẹ chồng hỏi. Ai ngờ vừa bước tới của phòng bà, em đã nghe thấy tiếng V. nói chuyện bên trong: 'Con đã lấy vợ đúng theo ý mẹ, N. cũng đã có bầu. Mẹ cũng phải thực hiện đúng như lời đã hứa với con, cấm được động tới H. Chuyện tình cảm của con với H. sau này mẹ cũng không được can thiệp. Nếu không lập tức con ly hôn N. để đưa H. đến nơi khác sống. Đời này mẹ khỏi nhìn mặt con'.

Em đứng chôn chân tại chỗ, hóa ra đám cưới của em với V. chỉ là 1 thỏa thuận của 2 mẹ con anh. Thậm chí cái thai của em cũng nằm trong kế hoạch của V. Còn người anh ta yêu là cô gái tên H. kia. Do cô ta từng có quá khứ là gái làng chơi, lại còn không có khả năng sinh nở nên mẹ V. mới kịch liệt phản đối, thậm chí gây áp lực với cô ta. Vì muốn bảo vệ người yêu mà V. chấp thuận lấy em theo ý bà. Sau cưới, V. sẽ vẫn duy trì mối quan hệ cũ ấy. Em chẳng qua chỉ là vợ trên giấy tờ danh nghĩa.

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Cay đắng, em đẩy cửa đi vào. Bất ngờ thấy em, hai mẹ con V. sững người quay ra. Em lẳng lặng tháo nhẫn trả V. bảo: 'Nếu anh yêu người con gái đó tới thế, lại muốn bảo vệ cô ta tới cùng thì hãy nghĩ cách để hai người đến với nhau. Đừng lấy tôi làm lá bài cứu cánh'.

Nói rồi em về thẳng phòng xách đồ, gọi xe về nhà đẻ. Mẹ V. cuống cuồng đuổi theo xin em cho bà giải thích nhưng còn gì để mà nghe nữa hả các chị. Sống với 1 người không yêu mình, ở bên mình chỉ là để bảo vệ người đàn bà khác bảo rằng em sống làm sao được. Em thà làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con mà lòng thanh thản còn thấy hạnh phúc gấp trăm ngàn lần".