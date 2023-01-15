Cô bạn thân biệt tích đã lâu bỗng xuất hiện ngay hôm đám tang mẹ chồng, nghe đến ly do của cô ấy khiến tôi mất ngủ

Tâm sự 15/01/2023 06:08

Để rồi trong đám tang của mẹ chồng, có một người đột ngột xuất hiện khiến tôi sững sờ nằm mơ cũng không thể tin nổi. Người đó chính là Nhung, cô bạn thân đã xa cách lâu ngày không gặp.

Tôi có cô bạn thân tên Nhung chơi với nhau từ hồi cấp 3 do hai đứa cùng quê. Sau này lên thành phố học chung một trường đại học, rồi ra trường đi làm, yêu đương, bước vào xã hội, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết chẳng khác gì chị em ruột.

Nhưng không thể ngờ được khi tôi đang mang thai đứa con đầu lòng thì Nhung đột ngột bỏ quê hương vào thành phố Bình Dương xây dựng cuộc sống mới. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi Nhung mới gọi điện về báo cho tôi biết. Không hiểu sao Nhung lại đưa ra quyết định đó. Khi mà gia đình, người thân bạn bè và sự nghiệp đều ở đây, nó cũng ra đi rất đột ngột không có dấu hiệu báo trước.

Nói về lý do, Nhung không hề hé lộ với tôi, chỉ bảo muốn thay đổi cuộc sống. Thời gian đầu chúng tôi còn thường gọi điện trao đổi qua lại nhưng dần dần Nhung ít nhận điện thoại của tôi. Hơn nữa tôi cũng bận rộn lo cho gia đình, con nhỏ nên hai đứa mất liên lạc. 

Cô bạn thân biệt tích đã lâu bỗng xuất hiện ngay hôm đám tang mẹ chồng, nghe đến ly do của cô ấy khiến tôi mất ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thoáng cái mà đã 5 năm trôi qua rồi. Tôi đã sinh bé thứ hai, cuộc sống vợ chồng đầm ấm hạnh phúc, điều kiện kinh tế cũng ổn định. Cách đây ít lâu, mẹ chồng tôi ốm nặng qua đời, trước đó vợ chồng tôi vẫn sống chung với bà. 

Để rồi trong đám tang của mẹ chồng, có một người đột ngột xuất hiện khiến tôi sững sờ nằm mơ cũng không thể tin nổi. Người đó chính là Nhung, cô bạn thân đã xa cách lâu ngày không gặp. Tôi khó hiểu tại sao Nhung lại biết thông tin mẹ chồng tôi qua đời, thậm chí còn cất công về phúng viếng. 

Đến khi nhìn thấy người bên cạnh Nhung thì tôi mới loạng choạng đứng không nổi, đó là một bé trai khoảng 4, 5 tuổi, điều đặc biệt là đứa trẻ ấy có khuôn mặt giống hệt chồng tôi.  Chẳng cần lời nào giải thích nào, lúc này tôi đã có thể biết được sự thật phía sau tất cả mọi chuyện. Về việc Nhung đột ngột biến mất và Nhung bỗng xuất hiện trở lại trong đám tang của mẹ chồng tôi. Nguyên do chỉ có một, đó là đứa trẻ đi bên cạnh Nhung chính là con riêng của chồng tôi, ngày hôm đó Nhung đưa con về chịu tang bà nội.

Suốt mấy ngày diễn ra đám tang của mẹ chồng, tôi cứ đờ đẫn như người mất hồn. Cho đến mấy hôm sau, chúng tôi mới có cuộc nói chuyện 3 người với nhau. Chồng tôi bảo thời điểm đó tôi đang mang vào nên anh mới yếu lòng sa vào mối quan hệ bất chính với Nhung. Còn Nhung thẳng thắn thừa nhận có tình cảm với anh từ trước, nhân lúc tôi bầu bí bụng to mà chen vào.

Cô bạn thân biệt tích đã lâu bỗng xuất hiện ngay hôm đám tang mẹ chồng, nghe đến ly do của cô ấy khiến tôi mất ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi biết bản thân mang thai, Nhung có thông báo cho chồng tôi thì anh tuyên bố không thể cho Nhung bất kỳ điều gì cả. Vậy là Nhung bỏ đi đến một nơi khác sinh con, làm mẹ đơn thân. Chồng tôi ngoài việc gửi tiền chu cấp vài triệu mỗi tháng cho mẹ con họ thì không có gì khác. 

Chồng khổ sở xin tôi tha thứ. Tôi thật sự không muốn ly hôn chút nào vì trong những năm qua chồng đối xử với vợ con rất tốt, có lẽ anh đã ăn năn hối hận về lỗi lầm mình từng phạm phải. Nhưng về phía Nhung và đứa con riêng kia thì sao? Nhung tuyên bố sẽ không đi đâu nữa mà quay trở về thành phố, nghĩa là chúng tôi có nhiều cơ hội chạm mặt. Có phải Nhung đang nung nấu âm mưu cướp chồng tôi không? Tôi phải làm thế nào?

Đi công tác về nhà bất ngờ, tôi rón rén tiến đến ôm chầm lấy chồng thì ăn ngay cú tát trời giáng, gặng hỏi lý do mới khiến tôi choáng váng

Đi công tác về nhà bất ngờ, tôi rón rén tiến đến ôm chầm lấy chồng thì ăn ngay cú tát trời giáng, gặng hỏi lý do mới khiến tôi choáng váng

Lúc tôi về tới nhà là khoảng 9 giờ tối. Nhẹ nhàng mở cửa vào nhà nhưng không thấy chồng đâu, cuối cùng tôi tìm thấy anh đang lúi húi trong bếp.

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