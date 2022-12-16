Chuyển ra ở riêng mới một tuần, tôi đã 'hối hận thấu trời', trở lại nhà chồng gấp vì nguyên nhân trớ trêu này

Tâm sự 16/12/2022 23:50

Vợ chồng tôi bắt đầu cuộc sống riêng tư thoải mái theo đúng sở nguyện của tôi. Nhưng chỉ đúng một tuần, tôi đã hối hận thấu trời.

Sống thoải mái ở nhà chồng hơn 3 năm, tôi lại "dở chứng" muốn được ra ở riêng. Lý do tôi đưa ra để thuyết phục chồng là, tôi muốn có không gian riêng, muốn tự do ăn uống, sinh hoạt, ở riêng cho tự lập... Chồng tôi cũng chẳng can ngăn. Chính anh còn nói điều này với bố mẹ chồng tôi.

Mẹ chồng hỏi rõ ý kiến của tôi thế nào. Tôi quyết định sẽ ra ở riêng nhưng vẫn sẽ về thăm bố mẹ vào cuối tuần và lo lắng chuyện giỗ chạp chu đáo. Bố mẹ chồng tôi đồng ý, còn cho vợ chồng tôi 500 triệu để xây nhà trên mảnh đất ông bà đã mua sẵn.

Vợ chồng tôi bắt đầu cuộc sống riêng tư thoải mái theo đúng sở nguyện của tôi. Nhưng chỉ đúng một tuần, tôi đã hối hận thấu trời. Thì ra chồng tôi thích ra ở riêng vì muốn được đi chơi tự do. Khi còn ở với bố mẹ, anh ấy đi chơi đúng 9 giờ tối là về vì mẹ chồng tôi đã quy định, về quá giờ là khóa cửa, nhốt ở ngoài. Còn bây giờ, anh như "chim sổ lồng", 11 giờ đêm, tôi gọi điện hối thúc mà cả tiếng sau mới thấy chồng về.

Việc nhà cửa, nấu nướng cũng dồn hết lên vai tôi. Đi làm về mệt, thấy nhà cửa bừa bộn, con gái nhỏ chưa ai cho ăn, quần áo còn chất đống trong máy giặt chưa lôi ra, nước mắt tôi cứ ứa ra.

Chuyển ra ở riêng mới một tuần, tôi đã 'hối hận thấu trời', trở lại nhà chồng gấp vì nguyên nhân trớ trêu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, mọi chuyện đều do bố mẹ chồng tôi làm hết. Tôi đi làm về, nhà cửa sạch sẽ. Mẹ chồng nấu nướng, lên mâm bát sẵn sàng rồi. Bố chồng thì đang chơi với cháu, cho cháu ăn. Thậm chí việc tắm rửa cho cháu cũng do mẹ chồng tôi làm. Sướng thế mà tôi lại không biết hưởng.

 

Đúng một tuần, sức lực tôi cạn kiệt. Tôi thu dọn đồ đạc, bế con về lại nhà chồng và tuyên bố không ở riêng nữa. Bố mẹ chồng tôi không cấm cản, còn nói tôi thích ở đâu thì ở nhưng đừng có nay chỗ này, mai chỗ khác, phải quyết đoán một nơi cố định. Tôi khẳng định luôn sẽ ở nhà chồng, chăm sóc bố mẹ chồng chứ không ra ở riêng nữa.

Mà chồng tôi lại không chịu. Anh bảo thích ở riêng, không muốn về lại cuộc sống gò bó trước đây nữa. Giờ tôi chẳng biết phải thuyết phục chồng như thế nào đây?

Chồng cũ gõ cửa xin ngủ nhờ vào 3 giờ sáng, tôi hoảng loạn, lao ra khỏi nhà khi nhìn thấy thứ này rơi ra từ túi của anh

Chồng cũ gõ cửa xin ngủ nhờ vào 3 giờ sáng, tôi hoảng loạn, lao ra khỏi nhà khi nhìn thấy thứ này rơi ra từ túi của anh

Nhìn vẻ mặt anh ấy phờ phạc, xanh xao, tôi nghĩ anh ấy nói thật liền đồng ý, dù sao trong nhà tôi cũng có 2 phòng ngủ. Để chồng cũ đêm muộn đi một mình về nhà, chẳng may xảy ra tai nạn thì tôi sẽ mang tội mất.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 0 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 0 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa