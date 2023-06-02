Chuyên gia phòng the tiết lộ 4 tư thế giúp 'cuộc yêu' của cả hai 'kéo dài mỹ mãn', coi chừng tiếc hùi hụi vì chưa thử qua lần nào!

Tâm sự 02/06/2023 04:54

Bạn và người thương sẽ nhận được vô vàn 'cảm xúc mới lạ' trong cuộc yêu với những tư thế 'mới lạ' dưới đây.

Tư thế The Yab-Yum

The Yab-Yum có ưu điểm là nam giới không thể thực hiện những cú đâm sâu và nhanh trong khi đang giữ bản thân và đối phương đúng vị trí. Đây là một tư thế thân mật, tạo sự kết nối sâu sắc, tập trung vào khoái cảm khi cả hai cùng di chuyển với nhịp đẩy nhẹ nhàng, chậm rãi.

Chuyên gia phòng the tiết lộ 4 tư thế giúp 'cuộc yêu' của cả hai 'kéo dài mỹ mãn', coi chừng tiếc hùi hụi vì chưa thử qua lần nào! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế úp thẳng

Tư thế úp thẳng là một trong những tư thế quen thuộc được rất nhiều bạn lựa chọn trong quan hệ tình dục. Đây chính là tư thế quan hệ lâu ra rất dễ thực hiện phù hợp với những chàng xuất tinh sớm.

Với tư thế này, người nữ nằm úp mặt xuống giường, đầy phần mông cao hơi nhô lên. Có thể dùng một chiếc gối mỏng để kê ở dưới vùng chậu. Người nam quỳ phía sau, từ từ cho dương vật xâm nhập vào vùng kín.

Yêu lâu hơn với tư thế vuông góc

Nếu đang gặp vấn đề về thời gian yêu quá ngắn khiến cả hai không thể cùng nhau “sung sướng” thì bạn có thể thử nghiệm tư thế vuông góc.

Khi quan hệ, nàng nằm hơi nghiêng về một phía, chân phía trên đưa lên cao và vắt lên vai của chàng. Trong khi đó, chàng quỳ gối xuống và áp thật sát vào mông nàng để tạo một góc 90 độ. Chính góc này đã khiến “cô bé” và “cậu bé” dễ dàng quấn lấy nhau hơn.

Chuyên gia phòng the tiết lộ 4 tư thế giúp 'cuộc yêu' của cả hai 'kéo dài mỹ mãn', coi chừng tiếc hùi hụi vì chưa thử qua lần nào! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế chữ X bắt chéo

Đây chính là một trong những biến thể của tư thế truyền thống giúp chàng quan hệ lâu ra hơn. Mặc dù tương đối dễ thực hiện nhưng có thể đem lại cảm giác mới lạ cho cả nàng và chàng. Nếu muốn cải thiện thời gian yêu thì tại sao bạn không thử ngay tư thế này cho cuộc yêu tối nay.

Để thực hiện tư thế này, bạn hãy bắt đầu với tư thế truyền thống. Nàng nằm ngửa trên giường, tay chân buông lỏng thoải mái. Chàng nằm úp trên người nàng và để “cậu bé” từ từ xâm nhập vào cô bé. Sau đó chàng từ từ quay người để tạo thành hình chữ X với cơ thể nàng.

Chuyên gia phòng the tiết lộ 4 tư thế giúp 'cuộc yêu' của cả hai 'kéo dài mỹ mãn', coi chừng tiếc hùi hụi vì chưa thử qua lần nào! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Anh trai mới qua đời không lâu, nửa đêm nghe tiếng động lạ trong phòng chị dâu, tôi mở ra xem thì đứng hình với cảnh tượng

Anh trai mới qua đời không lâu, nửa đêm nghe tiếng động lạ trong phòng chị dâu, tôi mở ra xem thì đứng hình với cảnh tượng

Nghe tiếng chị dâu trong phòng, tôi mở cửa ra thì sững sờ trước cảnh tượng sốc ấy.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the tư thế quan hệ

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