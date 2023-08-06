Chứng kiến chồng và osin làm việc tày đình, tôi thản nhiên như chưa thấy gì, 7 ngày sau cả hai quỳ gối xin tôi tha thứ đến khan họng

Và rồi 1 ngày vừa đi làm về, Trang c.hết sững thấy chồng và ô sin đang thậm thụt trong nhà tắm. Nhòm vào xem Trang không dám tin vào mắt mình khi cả 2 đang say sưa ân ái với nhau. Run rẩy, như thế ai đang đâm ngàn vết dao vào mình Trang không đủ dung khí lao vào đó mà đ.ánh g.hen. Cô chạy ra ngoài khóc như mưa, rồi suy nghĩ thật lâu mới về nhà.

Thuê được em ô sin nhanh nhẹn, biết việc Trang thích lắm. Từ ngày có ô sin Trang nhàn hẳn đim chỉ việc chăm con và đi làm là xong. Nghĩ lại thương em ô sin, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà phải đi làm ô sin từ năm 16 tuổi, giờ đã ngoài 30 rồi mà vẫn chưa chịu lấy chồng vì mặc cảm về xuất thân, gia đình. Muốn mối lái cho em chỗ tử tế, Trang giới thiệu vài người nhưng Hà (ô sin) đều từ chối với lý do không ưng.

Về nhà Trang lờ đi như chưa từng biết chuyện gì, cô vẫn vui vẻ với 2 người đó như mọi ngày mà không đả động gì đến chuyện họ ngoại tình với nhau. Trang im lặng là để âm thầm trả thù Hà chứ không phải cô nhu nhược, hèn nhát. Suy tính kế sách đ.ánh g.hen thâm hiểm và liều lĩnh, tranh thủ lúc tối Hà đi tắm là Trang lại lẻn vào phòng ả tráo thứ này rồi trở ra và âm thầm quan sát 2 kẻ đó.

- Thử đi em, chị nghĩ em dính bầu rồi đó.

- Bầu bí gì chứ chị?? Em có yêu ai, ngủ với ai đâu mà có thai được ạ?? Chắc em ốm thông thường thôi. – Hà run sợ khẽ đáp.

- Thế á?? Thế mà đêm nào chị cũng thấy em rên ư ử trong phòng, sáng sớm hôm sau lén mang b.ao c.ao s.u đi vứt đấy. Còn em ngoại tình với ai có cần chị nói cho không??

- Em không ngoại tình với ai hết, chị đừng nói thế oan cho em.

- Thế á?? Thế thì để chị nói cho em nghe nhé. Em ngủ với chồng chị, đêm nào 2 người cũng dùng chiếc b.ao c.ao s.u chị đã chọc thủng từ trước rồi tráo cái b.ao c.ao s.u lành của em đấy. Đây là kết quả của việc em dung b.ao c.ao s.u thủng đấy?? Sao nào, giờ thì muốn cãi nữa không hay để chị cho em xem lại cảnh em l.àm t.ình với chồng chị dữ dội như thế nào nhé. – Trang mở đoạn video c.ảnh n.óng của ô sin và chồng đã quay trước đó.

- Chị… em xin chị, em sai rồi. Em sẽ bỏ đứa bé này đi, em sẽ rời khỏi đây xin chị đừng trừng phạt em nữa.

- Thế á?? Thế quá nhẹ với cô rồi. Báo cho cô 1 tin, tôi đã thông báo cho bố mẹ cô về chuyện cô cướp chồng tôi rồi đấy, mà cô không phải phá thai đâu, tôi đã tung đoạn c.lip n.óng này của cô lên mạng rồi. Cô cứ đẻ nó ra đi, rồi sau này cho nó xem “việc tốt” clip hay mà mẹ nó từng làm. Nếu đứa bé là con gái chắc mai này nó đi làm đĩ giống mẹ nó đấy nhỉ, còn con trai thì sao?????? Ôi tôi không dám tưởng tượng nữa. Ghê quá đi mất.

Ảnh minh họa: Internet

- Chị… sao chị ác với tôi như thế. Bố mẹ tôi già cả rồi, lại bị bệnh cao huyết áp, ông bà sao chịu được cú sốc nà chứ?? Chị muốn thì cứ trừng phạt, đầy đọa tôi đây này??

- Tôi không thích, thích cô phải đau đớn nhìn người thân của mình phải khổ nhục vì việc cô làm đấy. Loại ô sin như cô được chủ đối x.ử t.ử tế còn không biết điều thì đừng trách con này ác. Tôi bố thí cho cô đứa con đấy, giờ thì mang thứ nghiệt chủng đó cút ngay khỏi nhà tôi.

Bị đ.ánh g.hen cho 1 trận tơi bời ả ô sin nhục nhã rời khỏi nhà Trang, còn Trang tiếp tục quay ra xử lý chồng. Biết việc xấu mình làm bị lộ, lão chồng run như cầy sấy cứ quỳ lạy xin Trang tha lỗi. Cô chẳng them nói nửa lời, mà ném cho chồng tờ đơn ly hôn rồi bế con về nhà ngoại. Bởi với cô, đàn ông ngoại tình thì là loại rác rưởi, vứt đi. Cô sẽ không dùng lại cái thảm lau nhà đó cho bẩn chân ra.