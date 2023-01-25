Chuẩn bị vui vẻ bới bạn trai trong nhà nghỉ thì nghe tiếng "leng keng", cô gái đưa mắt nhìn thì phát hiện bí mật động trời của anh người yêu

Rồi anh ngỏ lời yêu, tôi đã đồng ý ngay. Đêm đó anh muốn được gần gũi với tôi trong nhà nghỉ nhưng tôi từ chối. Bởi tôi không muốn trao thân trước hôn nhân, sợ có thai khi chưa cưới hỏi.

Trong một lần xe tôi bị hỏng phải dắt bộ một đoạn dài, bất ngờ Dũng xuất hiện và giúp tôi đẩy xe đến chỗ sửa. Khi anh ấy tháo khẩu trang ra, tôi đã mến luôn rồi. Không chỉ tốt bụng mà anh còn đẹp trai đến vậy. Sau hôm đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, rồi hẹn hò nhau đi ăn uống cà phê. Dũng làm trong công ty nước ngoài, anh còn chỉ cho tôi nơi đang làm việc nữa.

Chính vì vậy tôi nói thẳng với Dũng là chỉ quan hệ với nhau khi đã đăng ký kết hôn. Không thuyết phục được tôi vào nhà nghỉ, anh cũng không tức giận mà tỏ ra yêu tôi nhiều hơn. Suốt một tháng sau đó anh chăm sóc tôi rất chu đáo ân cần.

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Tháng trước mẹ tôi bị tai nạn ở quê, phải chuyển đến thành phố chữa trị. Suốt một tuần mẹ tôi ở bệnh viện, anh vất vả nhiều lắm. Thậm chí anh còn trả toàn bộ tiền viện phí là hơn 100 triệu đồng nữa. Nhưng sau đó tôi không muốn bị mắc nợ bạn trai nên đã rút hết tiền tiết kiệm để trả cho anh ấy.

Ngày mẹ tôi xuất viện, anh còn lấy ô tô chở mẹ tôi về quê nữa. Tất cả những cử chỉ cao đẹp của Dũng khiến tôi càng yêu anh ấy nhiều hơn. Tôi không có thứ gì trả ơn anh nên đã đồng ý vào nhà nghỉ.

Dũng rất vui khi tôi chấp nhận trao thân, anh chọn ngày cuối tuần để chúng tôi có được một đêm trọn vẹn. Đúng lúc tôi đã sẵn sàng, Dũng g rút ví lấy bao cao su thì bất ngờ có tiếng leng keng dưới sàn nhà. Tôi sốc khi phát hiện đó là một chiếc nhẫn trơn.

Tôi kinh ngạc nhìn Dũng và chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng anh đã thú nhận thật là đã có vợ con. Vì quá yêu tôi nên anh đã giấu kín chuyện đã có gia đình. Không thể là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người ta nên tôi quyết định bỏ chạy thoát thân.

Sau hôm đó, anh gọi điện cho tôi rất nhiều và đứng hàng giờ trước phòng trọ chỉ mong được gặp tôi. Tôi muốn nói với Dũng là mình yêu anh ấy rất nhiều nhưng không muốn là kẻ thứ 3 nên quyết không ra gặp.

Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc tình tay ba này đây?