Chưa kịp sung sướng vì lấy được vợ đẹp, tôi như 'hóa đá' trước lời đề nghị đầy trớ trêu của cô ấy

Vợ tôi xinh đẹp hơn bạn gái cũ rất nhiều, suốt thời gian yêu đương tôi luôn nâng niu, chiều chuộng cô ấy hết mực. Sau gần một năm bên nhau, cuối cùng cũng rước được cô ấy về dinh.

Tình cờ gặp vợ trong một buổi tiệc sinh nhật bạn, tôi lập tức bị cô ấy hút hồn. Thời điểm đó tôi với bạn gái đang gặp trục trặc, nhận thấy không thể nên duyên được với nhau nên tôi quyết định chia tay luôn. Sau đó tôi bắt đầu hành trình cưa cẩm vợ.

Đêm tân hôn, sau khoảnh khắc nồng nàn tình cảm, tôi và vợ nằm tâm sự về cuộc sống sau này. Nói tới chuyện kinh tế, vợ đòi tôi đưa hết tiền lương cho cô ấy giữ, chỉ để lại một phần nhỏ chi tiêu cá nhân. Dù không thoải mái lắm nhưng tôi vẫn đồng ý.

Trong ngày cưới, nghe mọi người xuýt xoa ca ngợi vợ mình xinh đẹp mà tôi thầm tự hào. Gái tham tài, trai tham sắc, ai chẳng thích cái đẹp, đó là điều rất bình thường.

Ai ngờ sau đó cô ấy còn đưa ra một điều kiện khác khiến tôi phải ngã ngửa. Vợ đòi mỗi tháng tôi trích riêng cho cô ấy 5 triệu để làm đẹp, bên cạnh các khoản chi tiêu trong gia đình. Tôi trợn trừng kinh hãi. Cả năm tốn 5 triệu thì còn nghe được, một tháng 5 triệu, cô ấy làm đẹp kiểu gì mà khủng khiếp thế?

“Đã muốn lấy vợ đẹp thì phải chấp nhận tốn kém thôi anh ạ. Anh nghĩ phụ nữ tự dưng mà đẹp được chắc? Không có bao nhiêu tiền đắp lên người thì làm sao mà đẹp nổi?”, vợ nhấm nhẳng nói như vậy, sau đó giận dỗi quay lưng, không thèm nói chuyện với chồng nữa.

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Lương tôi cũng chẳng đến nỗi nào, mỗi tháng được hơn 20 triệu. Nhưng lương vợ tôi chỉ 8 triệu thôi, cô ấy bảo làm việc vất vả, thức đêm thức hôm sẽ nhanh già xấu, do đó chỉ muốn làm nhàn hạ. Công việc nhàn hạ nên đi kèm với mức lương ít ỏi.

8 triệu ấy, vợ đổ xăng, ăn sáng, uống cà phê với bạn và gửi cho mẹ đẻ cũng hết. Năm triệu cô ấy đòi tôi cho là để đi tập gym ở phòng tập hạng sang, mua sắm đồ tập, mua mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm đắt tiền, nước hoa, son phấn, váy áo, giày dép, rồi tiền đi spa, đi làm tóc… Nghe cô ấy kể mà tôi chóng hết cả mặt không thể nhớ được hết. Quá nhiều thứ cần chi tiền mà cái gì cũng đòi xịn, vì vợ bảo đắp lên người là phải dùng hàng tốt.

Tôi khuyên vợ còn nhiều thứ phải lo, mỗi tháng tôi cho cô ấy 2 triệu làm đẹp thôi thì vợ vùng vằng không đồng ý. Cô ấy bảo tôi keo kiệt, không yêu cô ấy, còn nói sao tôi không cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để lo cho vợ được đầy đủ. Tôi đến điên đầu mất, phải làm sao với cô vợ xinh đẹp của mình đây?