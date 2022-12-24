Chưa kịp ăn cơm thì đã ăn cái tát như trời giáng của bố chồng vì một lý do tức nghẹn cổ

Lâu nay U vẫn đọc những bài than thở của chị em về chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng phần U làm dâu nhà người ta lại vấp phải bố chồng quái tính!

Bây giờ khi đã về làm dâu được 2 năm thì U quen với thái độ thờ ơ, lạnh lùng của ông rồi. Tuy nhiên, nhiều lúc U vẫn sợ, cứ nơm nớp lo làm sai điều gì bị ông chửi cho thì vuốt mặt không kịp!

Ngay từ ngày đầu về ra mắt, U đã sợ bố chồng rồi. Hôm đó, vừa bước chân vào trong nhà, U đã chào bố mẹ chồng rõ to, rành rọt. Mẹ chồng thì niềm nở đón tiếp U, nhưng bố chồng chỉ "ừ" một tiếng, mặt không cảm xúc rồi đi thẳng lên tầng. Cái cách ông cư xử khiến U cứ sợ mình mắc lỗi gì đó. Hoặc là bố chồng không thích U.

Bố chồng U có lương hưu. Mỗi tháng ông nhận được 4-5 triệu gì đó. Nhưng chưa bao giờ U thấy ông chi tiêu việc gì cho cái nhà này cả, cứ giữ khư khư ấy. Đã thế, bố chồng còn yêu cầu vợ chồng U mỗi tháng phải đưa cho ông thêm 3 triệu nữa.

U không đồng ý. Bởi vì nếu có đưa tiền thì U phải đưa cho mẹ chồng mới đúng. Bà là người đi chợ, nấu ăn, lo tất tật chi tiêu trong cái nhà này. Thế là bố chồng mắng U: "Tao bảo đưa là đưa. Mày không được cãi. Còn tao tiêu cái gì là việc của tao. Mày có quyền gì mà xía vào".

Cuối cùng U phải nhịn. Hàng tháng cứ đến mùng 5 là ông đòi tiền, đều như vắt tranh, không tháng nào quên. Thương mẹ chồng vất vả, phải nhẫn nhịn nhiều, U bảo chồng đưa thêm cho bà 5 triệu mỗi tháng để lo chi tiêu gia đình.

Bố chồng U nghiện rượu. Hầu như ngày nào ông cũng uống say rồi lè nhè chửi mắng vợ con. Những lời mắng chửi của bố chồng vừa tục tĩu, vừa xúc phạm người khác. Hễ ai cãi lại là ông sẽ đập bàn đập ghế, đồ đạc trong nhà... Thậm chí là lao vào đánh người.

Nhưng hôm nào không uống say thì bố chồng lại dở tính đòi ăn ngon. Mâm cơm mà đạm bạc (theo bố chồng thì mâm cơm có 3 món trở xuống là đạm bạc) ông sẽ cằn nhằn cả bữa. Ông mắng vợ không biết đi chợ, không biết nấu ăn. Rồi ông còn đòi đuổi bà đi, dọa dẫm sẽ dẫn bà khác về. Nhiều khi U nể phục mẹ chồng thật, sống với người đàn ông như thế này mà bà vẫn chịu được sau bao nhiêu năm. May sao chồng U không giống bố. Anh biết thương mẹ, thương vợ và chịu khó làm ăn.

Vì U là người thẳng tính, thường xuyên cãi lại bố chồng để bênh mẹ chồng nên ông không ưa con dâu. Ông coi U như cái gai trong mắt.

Điển hình như bữa cơm tối qua, khi U vừa bưng bát cơm lên ăn thì bố chồng đùng đùng nổi giận lôi đình. Ông hất tung bát cơm của U xuống dưới đất, rồi chỉ thẳng tay vào mặt U chửi: "Mày ăn cơm không biết mở miệng mời bố mẹ chồng à? Lao đầu vào ăn như đứa chết đói vậy?".

U sốc, có phần hơi choáng váng vì bị bố chồng chửi mắng bất ngờ. Sau vài phút định thần lại, U mới nói: "Con có mời bố mẹ mà. Mẹ nghe thấy đúng không. Chồng nghe thấy đúng không?". Cả mẹ chồng và chồng U đều gật đầu làm chứng cho U. Nhưng bố chồng vẫn giận dữ. Mẹ U không ngăn kịp thì ông hất đổ cả mâm cơm rồi.

Bố chồng đạp ghế, phi về phía U và giáng cho U 1 cái tát đau điếng. Ông trợn mắt mắng: "Mày cút, nhà tao không có loại con dâu hư hỗn, mất dạy như mày. Ăn không biết mời ai cả, bố chồng nói thì cãi nhem nhẻm. Hay mày định làm phản, đòi ngồi lên đầu bố mẹ chồng. Để tao đi gọi ông Châu (bố đẻ của U), bảo ông ấy đem con gái về dạy dỗ...".

Nói xong ông đùng đùng đi gọi điện thoại. Mẹ U can ngăn còn bị bố chồng đẩy cho ngã dúi dụi. Chồng U lên tiếng bênh vợ cũng bị ông cầm ghế phang vào vai cho mấy nhát. Sợ quá, U với mẹ phải chạy sang hàng xóm lánh nạn. Mẹ chồng bảo U thu xếp về nhà mẹ đẻ mấy hôm, bao giờ ông hết giận thì về.

Ảnh minh họa

Nghĩ mà bực, nhiều lúc U chỉ muốn vợ chồng ra ở riêng, sau đó dẫn mẹ chồng về ở cùng. Còn bố chồng cho ở một mình để ông muốn làm gì thì làm!