Chồng vừa đi công tác, nửa đêm vợ liền nhận được tin nhắn lạ, cô lạnh người trước 2 nhân vật trong ảnh đám tang

Tâm sự 29/12/2022 04:32

Không hiểu sao lần này khi nhìn thấy chồng đi ra cửa để đi công tác vài ngày , cô lại có linh tính không lành.

Duyên thường nghe người ta nói chỉ khi vợ chồng mâu thuẫn thì mới cái cớ để người thứ ba chen vào. Cô chắc chắn rằng giữa vợ chồng mình không có bất kì khoảng trống nào. Cô và chồng hòa hợp từ cách sống đến chuyện gối chăn, chưa từng có mâu thuẫn gay gắt, luôn nhịn nhường nhau.

Duyên và chồng chung sống 10 năm với nhau. Trong mắt Duyên và gia đình, Phúc là người đàn ông mẫu mực, chung thủy. Dù đã có với nhau hai mặt con nhưng cả hai vẫn đối xử với nhau như thuở mặn nồng ban đầu. Vì thế, Duyên tự hào khi nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của mình.

Chồng vừa đi công tác, nửa đêm vợ liền nhận được tin nhắn lạ, cô lạnh người trước 2 nhân vật trong ảnh đám tang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một lần Phúc báo phải đi công tác vài ngày. Không hiểu sao khi nhìn thấy chồng đi ra cửa, Duyên lại có linh tính không lành. Tối hôm đó vào nửa đêm, Duyên bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm hình đám tang khiến Duyên lạnh người.

Trong tấm ảnh đó, Phúc đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 6 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Phúc, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con. Duyên dù không muốn tin cũng chẳng thể chối cãi.

Chồng vừa đi công tác, nửa đêm vợ liền nhận được tin nhắn lạ, cô lạnh người trước 2 nhân vật trong ảnh đám tang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Duyên gọi ngay cho số điện thoại gửi tin nhắn cho mình. Một người phụ nữ trả lời cô, tự xưng mình là bạn cấp ba của Phúc, cũng là bạn của người phụ nữ đã mất vào hôm nay. Cô ấy nói:

“Người mất hôm nay là Mi, là bạn của chị, cũng là bạn của Phúc. Giờ ở đây chồng của em công khai làm cha của thằng bé rồi. Chị thấy cũng ngỡ ngàng lắm, liền nghĩ nên cho em biết. Trước giờ chị ngưỡng mộ gia đình em lắm, giờ thì thấy đau lòng quá!”.

Sau khi nhận cuộc gọi đó, Duyên không còn ngủ được nữa. Ba ngày sau thì Phúc trở về, Duyên đưa đơn ly hôn cho chồng. Thấy vợ đã biết sự tình, anh cũng không thể cầu xin năn nhỉ. Duyên kiên quyết muốn giành quyền nuôi hai đứa con của mình, vì Phúc giờ đã có con riêng.

Phúc cúi đầu giải thích đứa trẻ kia ra đời không đúng lúc, anh cũng không muốn phản bội vội. Nhưng anh càng không thể vô trách nhiệm với máu mủ của mình. Anh còn nói dù thế nào anh vẫn xem trọng vợ và hai con ở nhà. Thậm chí, anh còn muốn Duyên rút đơn ly hôn, chấp nhận nuôi con riêng cùng anh.

Duyên thấy nực cười chua chát trước những lời nói của chồng. Duyên không bao giờ có thể tha thứ cho chồng ngoại tình, cũng chẳng đủ bao dung để nuôi con riêng của chồng và nhân tình. Đến nay thì Duyên đã ly hôn chồng 3 năm. Dù vẫn còn hận chồng nhưng cô không cấm con gặp cha. Nhưng dù Phúc có bao lần muốn hàn gắn, cô cũng không một lần mềm lòng.

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