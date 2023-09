Chồng vô tâm, hờ hững, đến một ngày tôi bùng nổ chất vấn thì thái độ của anh ấy khiến tôi 'ngất lịm'

Chồng vô tâm, hờ hững, không xem trọng gia đình thử hỏi phụ nữ làm sao lúc nào cũng có thể cười nói, vui vẻ? Biểu hiện của phụ nữ là khóc, khuyên nhủ chồng. Chồng không nghe thì họ than vãn, trách móc. Thật ra, không có người đàn bà nào muốn kết tội hay “vạch lá tìm sâu”. Chỉ là họ muốn chồng tốt hơn, quan tâm và yêu thương vợ con nhiều hơn nữa. Đàn ông thấy vợ nói nhiều thì cho rằng phiền phức, thấy vợ khóc thì bực bội nhưng không hiểu rằng biểu hiện đó của phụ nữ chính là vì họ còn yêu thương và trân trọng gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này là vậy, người ta chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà không hề thấy tội lỗi của mình. Không một người phụ nữ nào càm ràm, than phiền nếu như người chồng biết lo lắng, thương yêu. Không một người đàn bà nào muốn mình suốt ngày than vãn, khóc lóc chồng. Vợ hiền lành hay hung dữ đều do chồng mà ra cả.

Đàn ông nên nhớ rằng: “Bản thân mình chưa tốt thì sống với ai cũng chẳng thể hạnh phúc được.” Dù người phụ nữ ấy xinh đẹp như người mẫu, thân thiện như hoa hậu hay hiền lành như tiên nữ thì cũng không thể mãi dịu dàng, mãi hiền thảo khi có một người chồng tệ bạc. Sức chịu đựng của phụ nữ không phải là vô biên để có thể cười mãi với một người chồng sống quá lạnh nhạt trong căn nhà mình.