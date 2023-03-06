Chồng vô tâm, hờ hững, đến một ngày tôi bùng nổ chất vấn thì thái độ của anh ấy khiến tôi 'ngất lịm'

Tâm sự 06/03/2023 21:50

Cuộc đời này là vậy, người ta chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà không hề thấy tội lỗi của mình. Không một người phụ nữ nào càm ràm, than phiền nếu như người chồng biết lo lắng, thương yêu.

Chồng vô tâm, hờ hững, không xem trọng gia đình thử hỏi phụ nữ làm sao lúc nào cũng có thể cười nói, vui vẻ? Biểu hiện của phụ nữ là khóc, khuyên nhủ chồng. Chồng không nghe thì họ than vãn, trách móc. Thật ra, không có người đàn bà nào muốn kết tội hay “vạch lá tìm sâu”. Chỉ là họ muốn chồng tốt hơn, quan tâm và yêu thương vợ con nhiều hơn nữa. Đàn ông thấy vợ nói nhiều thì cho rằng phiền phức, thấy vợ khóc thì bực bội nhưng không hiểu rằng biểu hiện đó của phụ nữ chính là vì họ còn yêu thương và trân trọng gia đình.

Khi bị yêu cầu sống tốt hơn, quan tâm gia đình nhiều hơn thì đàn ông rất hiếm người thay đổi. Có người bỏ ngoài tai, lời nói của vợ chẳng khác nào “nước đổ lá khoai”. Họ vẫn cứ tiếp tục vô tâm, tiếp tục sống hờ hững với vợ. Còn có những người đàn ông phản ứng theo kiểu khác, họ trở nên khó chịu, cãi tay đôi với vợ để giành phần thắng về mình.

Chồng vô tâm, hờ hững, đến một ngày tôi bùng nổ chất vấn thì thái độ của anh ấy khiến tôi 'ngất lịm' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này là vậy, người ta chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà không hề thấy tội lỗi của mình. Không một người phụ nữ nào càm ràm, than phiền nếu như người chồng biết lo lắng, thương yêu. Không một người đàn bà nào muốn mình suốt ngày than vãn, khóc lóc chồng. Vợ hiền lành hay hung dữ đều do chồng mà ra cả.

Đàn ông nên nhớ rằng: “Bản thân mình chưa tốt thì sống với ai cũng chẳng thể hạnh phúc được.” Dù người phụ nữ ấy xinh đẹp như người mẫu, thân thiện như hoa hậu hay hiền lành như tiên nữ thì cũng không thể mãi dịu dàng, mãi hiền thảo khi có một người chồng tệ bạc. Sức chịu đựng của phụ nữ không phải là vô biên để có thể cười mãi với một người chồng sống quá lạnh nhạt trong căn nhà mình.

Đàn ông à, trước khi yêu cầu hai chữ bổn phận và trách nhiệm của một người vợ thì hãy tự hỏi: Mình đã là người chồng tốt hay chưa? Một người chồng đúng nghĩa, luôn coi trọng vợ con hơn những mối quan hệ ngoài kia. Luôn nỗ lực đem lại cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp. Vợ nhàu nhĩ, cực khổ mưu sinh là do chồng vô dụng, bất tài. Vợ khóc lóc, khổ tâm là vì có một người chồng quá tệ bạc. Và không một người đàn bà nào khổ tâm, than vãn khi có một người chồng tốt cả.

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9 năm làm vợ, câu mà em hay nghe chồng mình nói nhất chính là: “Anh bận quá”. Anh nói câu đó khi em nhờ anh đón con ở nhà trẻ khi mình có việc đột xuất không đón được.

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