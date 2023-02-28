Chồng vắng nhà tôi phải tự đi đẻ, vừa đặt chân đến cửa phòng sinh thì tôi tá hỏa thấy anh ôm đứa bé đỏ hỏn trên tay

Tâm sự 28/02/2023 18:28

Dù đang ở cữ được gần 2 tuần nay và có 2 bà nội ngoại hết lòng chăm sóc nhưng cứ nghĩ tới chồng là tôi lại buồn tủi và thất vọng. Trong khi đó sợ 2 bà buồn, tôi chưa dám hé răng nửa lời kể về chuyện này.

Tôi với chồng cưới nhau đã được 3 năm nay. Sau cưới, vợ chồng tôi ở riêng nhưng không quá xa nhà nội ngoại. Tuy nhiên hàng ngày tôi thường phải thui thủi một mình vì chồng thường xuyên đi công tác. Tháng chỉ được gần nhau vài ngày nên đây cũng là lý do vợ chồng chậm có em bé.

Khi tôi có bầu, chồng vui và hạnh phúc lắm. Anh đã quan tâm lại càng yêu thương vợ bầu hơn. Không được ở cạnh nhau nhưng mỗi lần đi xa về chồng mua rất nhiều sữa bầu, hoa quả ngon, váy đẹp cho vợ. Không ngày nào anh không gọi nhắc vợ đi lại cần thận, cần thì phải bảo các bà lên giúp ngay. Rồi nhắc vợ ăn nhiều bữa để có dưỡng chất cho cả mẹ lẫn con.

 

Hàng tháng làm được bao tiền anh chuyển khoản hết cho vợ giữ, chỉ giữ lại ít để tiêu pha. Anh bảo đi công tác, cơ quan đã lo hết rồi, cứ để tiền mà lo cho con sau này.

Dù vợ chồng không ở gần nhau nhưng có chồng tốt như vậy chưa bao giờ tôi nghi anh ngoại tình. Vì một người chồng đưa hết mọi khoản tiền cho vợ, chẳng bao giờ ngắm vuốt, mua sắm thì làm sao lọt vào tầm ngắm của cô gái nào chứ.

Chỉ duy nhất 1 lần anh bị phát hiện đưa 1 phụ nữ đi siêu âm thai tại 1 phòng khám tư. Bạn thân của tôi làm ở phòng khám thấy vậy nên mách ngay cho tôi. Tôi lồng lộn lên hỏi thì anh bình tĩnh bảo đó là vợ của đồng nghiệp. Do đồng nghiệp đang công tác nước ngoài nên nhờ anh đưa đi khám vì cô ấy bị động thai, chỉ có một thân một mình trên này.

Chồng vắng nhà tôi phải tự đi đẻ, vừa đặt chân đến cửa phòng sinh thì tôi tá hỏa thấy anh ôm đứa bé đỏ hỏn trên tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày tôi gần sinh, chồng có xin nghỉ phép để về canh vợ đẻ. Nhưng trông chừng 3 ngày liền, tôi lại chẳng có dấu hiệu sinh. Sang ngày thứ 4 đang ở nhà thì anh nhận được cuộc gọi bảo phải đi công tác gấp, lần này anh đi khoảng gần tuần mới về. Nếu tôi đau đẻ thì nhờ 2 bà lên đưa đi.

Do tính chất công việc của chồng nên tôi dù tủi thân cũng phải chịu. Không yên tâm anh còn gọi sẵn cho bà nội bà ngoại chuẩn bị tinh thần đưa tôi đi đẻ. Vì nhà 2 bà gần đây nên tôi bảo anh khi nào có dấu hiệu sẽ gọi bà sau.

Chồng vừa đi được hơn ngày thì tôi đau bụng nên xách làn đi đẻ trước. Trên đường tôi cũng gọi cho 2 bà đến thẳng viện. Nhưng vừa đặt chân vào cửa phòng sinh, tôi không tin nổi khi thấy anh ôm đứa bé đỏ hỏn từ phòng đẻ đi ra. Chứng kiến cảnh đó mà tôi muốn ngã khuỵu còn anh thì tái mặt rồi luống cuống.

Rồi tôi cũng vượt cạn an toàn bằng phương pháp đẻ mổ. Những ngày ở viện 2 bà nội ngoại và chồng vẫn ở bên cạnh chăm sóc. Trước mặt 2 bà, vợ chồng vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường. Anh cũng giải thích sản phụ kia chính là người anh từng đưa đi khám thai. Cậu đồng nghiệp của chồng vẫn ở nước ngoài chưa kịp về nên anh phải đưa vào viện. Anh còn cho tôi số của sản phụ kia cũng như của đồng nghiệp để gọi trực tiếp hỏi cho rõ.

 

Tôi đã nói chuyện với 2 vợ chồng sản phụ kia rồi và sự thật đúng là vậy nhưng vẫn ấm ức quá. Sự thật có thế thôi mà sao anh phải giấu tôi vậy? Còn anh như biết lỗi của mình nên mấy ngày này càng ra sức chăm sóc vợ sau sinh chu đáo lắm. Anh còn bảo 2 bà chăm sản phụ đẻ mổ với đẻ thường khác nhau, có như vậy mới nhanh chóng phục hồi, tránh được những biến chứng có thể xảy ra sau sinh.

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