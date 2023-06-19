Chồng vắng nhà, bố chồng bất thình lình tặng cho tôi một món quà, mở ra tôi choáng váng đầu óc khi thấy một thứ 'nóng bỏng' được xếp gọn gàng

Tâm sự 19/06/2023 10:25

Tôi đang thắc mắc không biết của ai thì bất ngờ nhận được tin nhắn điện thoại của bố chồng: 'Quà để ở phòng khách là bố tặng con dâu xinh đẹp của bố. Chúc con luôn trẻ đẹp, hạnh phúc!'.

Tôi sống ở nhà chồng từ khi kết hôn đến nay cũng đã được hơn 10 năm. Cách đây 3 năm, mẹ chồng tôi không may qua đời. Sau khi mẹ chồng mất, bao nhiêu dự định ra ở riêng của vợ chồng tôi đành gác lại. Trước đề nghị của bố chồng, chúng tôi quyết định ở lại phụng dưỡng ông đến hết đời. Ông chọn cuộc sống lấy con cháu làm niềm vui, hay hay rủ hai cháu nội đi chơi công viên, đi siêu thị… Bố chồng tôi cũng chỉ ngoài 60 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn và khỏe mạnh. 

Dù bố chồng tôi không nghĩ đến ai, song tôi thấy bố chồng tôi cũng hay xem các phim tình cảm, ngắm ảnh phụ nữ hở hang… Vì có lần ông đưa điện thoại để tôi cài đặt một số tính năng, vô đình biết được điều này. Tôi nghĩ, đó cũng là chuyện bình thường thôi.

Chồng vắng nhà, bố chồng bất thình lình tặng cho tôi một món quà, mở ra tôi choáng váng đầu óc khi thấy một thứ 'nóng bỏng' được xếp gọn gàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sống ở nhà chồng từ khi kết hôn đến nay cũng đã được hơn 10 năm. Cách đây 3 năm, mẹ chồng tôi không may qua đời. Sau khi mẹ chồng mất, bao nhiêu dự định ra ở riêng của vợ chồng tôi đành gác lại. Trước đề nghị của bố chồng, chúng tôi quyết định ở lại phụng dưỡng ông đến hết đời.

Từ khi mẹ chồng không còn nữa, bố chồng tôi có phần sống khép kín, ít nói, chỉ quanh quẩn ở nhà, nhưng giờ đã vui vẻ trở lại. Ông chọn cuộc sống lấy con cháu làm niềm vui, hay hay rủ hai cháu nội đi chơi công viên, đi siêu thị…

Bố chồng tôi cũng chỉ ngoài 60 tuổi, nên vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Tôi cũng mai mối cho bố với một số cô đơn thân kém bố tôi vài tuổi để làm bạn đời, chăm sóc nhau lúc tuổi già. Nhưng bố chồng tôi đều gạt đi, chấp nhận sống cuộc sống một mình bên con, cháu.

Dù bố chồng tôi không nghĩ đến ai, song tôi thấy bố chồng tôi cũng hay xem các phim tình cảm, ngắm ảnh phụ nữ hở hang… Vì có lần ông đưa điện thoại để tôi cài đặt một số tính năng, vô đình biết được điều này. Tôi nghĩ, đó cũng là chuyện bình thường thôi.

Chồng vắng nhà, bố chồng bất thình lình tặng cho tôi một món quà, mở ra tôi choáng váng đầu óc khi thấy một thứ 'nóng bỏng' được xếp gọn gàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mấy hôm nay, bố chồng tôi chăm chỉ đi chợ, mua và nấu nhiều món ngon cho cả nhà ăn. Ông còn nói vui: "Giờ nhà chỉ còn ông là đàn ông lớn nhất trong nhà, nên cố gắng giúp đỡ phụ nữ nhân dịp 8/3. Cả nhà thích ăn gì, đi đâu ông sẵn sàng chiều hết".

Điều mà khiến tôi sốc nhất đó là chiều qua đi làm về, tôi thấy có một bó hoa hồng rất đẹp và một hộp quà để sẵn ở trên bàn trà trong phòng khách. Tôi đang thắc mắc không biết của ai thì bất ngờ nhận được tin nhắn điện thoại của bố chồng: "Quà để ở phòng khách là bố tặng con dâu xinh đẹp của bố. Chúc con luôn trẻ đẹp, hạnh phúc!".

Mang hộp quà lên phòng mở ra thì thấy đó là một chiếc váy rất đẹp, quyến rũ. Tôi rất bất ngờ, không dám mặc chiếc váy này, còn bố chồng liên tục nhắn hỏi xem có thích quà không, mặc thử cho ông xem... Tôi không biết phải xử trí ra sao vì tự dưng bố chồng tôi lại tặng hoa, quà cho tôi như vậy. Sự quan tâm có phần quá đà trong mấy ngày qua, cộng với món quà này khiến tôi cảm thấy hoang mang.

Chồng vắng nhà, bố chồng bất thình lình tặng cho tôi một món quà, mở ra tôi choáng váng đầu óc khi thấy một thứ 'nóng bỏng' được xếp gọn gàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ tôi chỉ mong chồng tôi đi công tác về thật nhanh, nhưng rồi lại sợ nếu tôi nhận món quà này, sẽ làm chồng hiểu lầm có người tặng quà cho vợ. Nếu nói ra sự thật sẽ làm chồng hiểu lầm có thể khiến gia đình bất hòa, mà tôi là nguyên nhân của sự việc. Bây giờ tôi phải làm gì trước món quà, sự quan tâm có phần thái quá của bố chồng? Mong nhận được lời khuyên của mọi người.

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