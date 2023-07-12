Chồng tình nguyện bán đất chữa bệnh cho mẹ, tôi biết ơn anh sâu sắc để rồi bủn rủn khi biết bí mật khó ngờ

Tâm sự 12/07/2023 07:40

Cách đây gần một tháng, mẹ tôi đi khám phát hiện bị ung thư giai đoạn 2. Số tiền chữa bệnh không phải là nhỏ, ông bà không có tiền tiết kiệm, anh trai tôi cũng nghèo, còn bản thân tôi không làm ra kinh tế.

Vợ chồng tôi kết hôn 6 năm nay, đã có với nhau 3 mặt con, nếp tẻ đủ cả. Những năm qua vì muốn chăm sóc tốt nhất cho các con nên tôi tình nguyện nghỉ việc ở nhà. Phần nữa cũng bởi thu nhập của chồng tôi có thể đủ lo cho cả gia đình rồi. Dù tôi ở nhà nhưng chồng vẫn quan tâm và đối xử với vợ chu đáo, không hề có chuyện coi thường tôi ăn bám. 

Cách đây gần một tháng, mẹ tôi đi khám phát hiện bị ung thư giai đoạn 2. Số tiền chữa bệnh không phải là nhỏ, ông bà không có tiền tiết kiệm, anh trai tôi cũng nghèo, còn bản thân tôi không làm ra kinh tế. Giữa lúc rối bời đó, chồng tôi đột ngột tuyên bố sẽ bán đi mảnh đất để chữa bệnh cho mẹ vợ. Năm ngoái, sau thời gian tích góp, vợ chồng tôi đã mua được một mảnh đất với giá 500 triệu. Kế hoạch của chúng tôi là khoảng 2, 3 năm nữa có tiền thì cất nhà, khỏi phải ở nhà thuê nữa.

Dù tiền chồng làm ra nhưng anh tôn trọng để tôi cùng đứng tên mảnh đất. Hiện tại mẹ vợ lâm bệnh, anh cũng sẵn sàng bán đất cứu chữa cho bà. Tấm lòng của anh khiến gia đình tôi vô cùng cảm kích, còn tôi thì biết ơn anh sâu sắc.

Chồng tình nguyện bán đất chữa bệnh cho mẹ, tôi biết ơn anh sâu sắc để rồi bủn rủn khi biết bí mật khó ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng một tuần sau, lúc đó tôi ở viện thăm mẹ về thì phát hiện mẹ chồng đến chơi. Bà và con trai nói chuyện riêng trong phòng làm việc của chồng tôi, tôi có chìa khóa mở cửa vào nhà nên họ không phát hiện ra. Trùng hợp thế nào tôi lại nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, từ ấy phát hiện một bí mật không ngờ chồng giấu vợ nhiều năm qua.

Bình thường tôi chỉ biết chăm con, làm việc nhà, mỗi tháng cầm tiền chi tiêu chồng đưa. Anh khá rộng rãi nên tôi cũng chẳng để tâm nhiều đến chuyện tiền nong của chồng. Ai ngờ được ngoài mảnh đất công khai cho tôi cùng đứng tên thì chồng còn sở hữu thêm 2 mảnh đất khác giá trị hơn nhiều và chúng đều được đứng tên bố mẹ chồng!

Sở dĩ mẹ chồng đến nhà vì nghe tin con trai bán đất chữa bệnh cho mẹ vợ. Bà bảo dù anh có 2 mảnh đất khác nhưng cũng không nhất thiết phải làm thế, đó không phải trách nhiệm của anh. Chồng tôi nói bỏ ra một mảnh đất không mấy tiền đổi lấy sự biết ơn của tôi cả đời vẫn có lợi. Sau này anh có làm gì sai thì tôi cũng không rời bỏ chồng. Anh có đất để dành nhưng không mua nhà riêng vì sợ công khai ra sẽ phải chia cho tôi, đối với anh thì đi thuê nhà cũng chẳng phải chuyện gì lớn. 

Tôi bủn rủn đứng không vững trước suy tính thâm sâu của chồng mình. Tôi cố gắng giả vờ là vừa mới về nên họ không biết tôi đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Trong lòng tôi rối bời không biết phải xử lý chuyện này ra sao? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.

Thấy mẹ chồng lén lút đến phòng khám sản, tôi âm thầm đi theo để rồi ' đứng chôn chân' trước cảnh tượng ám ảnh

Thấy mẹ chồng lén lút đến phòng khám sản, tôi âm thầm đi theo để rồi ' đứng chôn chân' trước cảnh tượng ám ảnh

Cuộc sống hôn nhân như vậy là viên mãn phải không? Ấy thế nhưng chiều hôm kia được nghỉ làm về sớm, tôi bỗng phát hiện ra 1 bí mật tày đình. 

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 2 giờ 24 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 54 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ