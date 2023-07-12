Cách đây gần một tháng, mẹ tôi đi khám phát hiện bị ung thư giai đoạn 2. Số tiền chữa bệnh không phải là nhỏ, ông bà không có tiền tiết kiệm, anh trai tôi cũng nghèo, còn bản thân tôi không làm ra kinh tế.

Vợ chồng tôi kết hôn 6 năm nay, đã có với nhau 3 mặt con, nếp tẻ đủ cả. Những năm qua vì muốn chăm sóc tốt nhất cho các con nên tôi tình nguyện nghỉ việc ở nhà. Phần nữa cũng bởi thu nhập của chồng tôi có thể đủ lo cho cả gia đình rồi. Dù tôi ở nhà nhưng chồng vẫn quan tâm và đối xử với vợ chu đáo, không hề có chuyện coi thường tôi ăn bám. Cách đây gần một tháng, mẹ tôi đi khám phát hiện bị ung thư giai đoạn 2. Số tiền chữa bệnh không phải là nhỏ, ông bà không có tiền tiết kiệm, anh trai tôi cũng nghèo, còn bản thân tôi không làm ra kinh tế. Giữa lúc rối bời đó, chồng tôi đột ngột tuyên bố sẽ bán đi mảnh đất để chữa bệnh cho mẹ vợ. Năm ngoái, sau thời gian tích góp, vợ chồng tôi đã mua được một mảnh đất với giá 500 triệu. Kế hoạch của chúng tôi là khoảng 2, 3 năm nữa có tiền thì cất nhà, khỏi phải ở nhà thuê nữa.

Dù tiền chồng làm ra nhưng anh tôn trọng để tôi cùng đứng tên mảnh đất. Hiện tại mẹ vợ lâm bệnh, anh cũng sẵn sàng bán đất cứu chữa cho bà. Tấm lòng của anh khiến gia đình tôi vô cùng cảm kích, còn tôi thì biết ơn anh sâu sắc. Ảnh minh họa: Internet Khoảng một tuần sau, lúc đó tôi ở viện thăm mẹ về thì phát hiện mẹ chồng đến chơi. Bà và con trai nói chuyện riêng trong phòng làm việc của chồng tôi, tôi có chìa khóa mở cửa vào nhà nên họ không phát hiện ra. Trùng hợp thế nào tôi lại nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, từ ấy phát hiện một bí mật không ngờ chồng giấu vợ nhiều năm qua.

Bình thường tôi chỉ biết chăm con, làm việc nhà, mỗi tháng cầm tiền chi tiêu chồng đưa. Anh khá rộng rãi nên tôi cũng chẳng để tâm nhiều đến chuyện tiền nong của chồng. Ai ngờ được ngoài mảnh đất công khai cho tôi cùng đứng tên thì chồng còn sở hữu thêm 2 mảnh đất khác giá trị hơn nhiều và chúng đều được đứng tên bố mẹ chồng! Sở dĩ mẹ chồng đến nhà vì nghe tin con trai bán đất chữa bệnh cho mẹ vợ. Bà bảo dù anh có 2 mảnh đất khác nhưng cũng không nhất thiết phải làm thế, đó không phải trách nhiệm của anh. Chồng tôi nói bỏ ra một mảnh đất không mấy tiền đổi lấy sự biết ơn của tôi cả đời vẫn có lợi. Sau này anh có làm gì sai thì tôi cũng không rời bỏ chồng. Anh có đất để dành nhưng không mua nhà riêng vì sợ công khai ra sẽ phải chia cho tôi, đối với anh thì đi thuê nhà cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Tôi bủn rủn đứng không vững trước suy tính thâm sâu của chồng mình. Tôi cố gắng giả vờ là vừa mới về nên họ không biết tôi đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Trong lòng tôi rối bời không biết phải xử lý chuyện này ra sao? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.

Thấy mẹ chồng lén lút đến phòng khám sản, tôi âm thầm đi theo để rồi ' đứng chôn chân' trước cảnh tượng ám ảnh Cuộc sống hôn nhân như vậy là viên mãn phải không? Ấy thế nhưng chiều hôm kia được nghỉ làm về sớm, tôi bỗng phát hiện ra 1 bí mật tày đình.

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