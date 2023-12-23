Chồng thường xuyên cho tiền sau khi 'mặn nồng', vô tình một ngày thấy dòng tin nhắn của anh với bạn thân thì vỡ lẽ với sự thật đằng sau

Tâm sự 23/12/2023 08:35

Tôi nể tình cũ nên bắt taxi đưa anh ấy về nhà. Sau đó tôi biết người yêu cũ bị bệnh khá nặng. Tôi cũng chỉ ở lại chăm sóc anh ấy một lúc rồi ra về, chúng tôi không hề xảy ra chuyện gì.

Tôi và Vương lấy nhau đã 2 năm. Trước khi lấy chồng, tôi từng có một mối tình sâu đậm nhưng không có cái kết đẹp. Khi gặp Vương, tôi bị rung động bởi sự dịu dàng và thấu hiểu của anh. Vương chưa từng hỏi tôi về chuyện cũ, anh nói tôn trọng quá khứ của tôi. Tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên anh.

Lấy nhau đã 2 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi không hề kế hoạch, muốn để con đến với mình một cách tự nhiên nhất. Vương cũng không hối thúc tôi dù bị bố mẹ nhắc nhở nhiều lần. Anh còn động viên tôi đừng lo lắng, dù thế nào thì anh cũng ở bên cạnh tôi.

Nhưng dạo gần đây tôi thấy chồng rất kì lạ. Mỗi lần lên giường với nhau xong, chồng sẽ dúi vào tay tôi 3 triệu. Nếu là lúc bình thường anh đưa tôi tiền thì tôi chẳng thấy gì lạ. Nhưng sau khi quấn quýt nóng bỏng cùng nhau, chồng lại đưa tiền rồi nói tôi muốn mua gì thì mua thì tôi lại thấy khá khó chịu.

Chồng thường xuyên cho tiền sau khi 'mặn nồng', vô tình một ngày thấy dòng tin nhắn của anh với bạn thân thì vỡ lẽ với sự thật đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hành động đó của chồng chẳng khác nào sau khi quan hệ vợ chồng thì anh phải trả cho tôi, còn tôi lấy tiền cho việc phục vụ anh. Chẳng phải chỉ khi đi ra ngoài ăn nằm thì người ta mới đưa tiền hay sao? Tôi bực bội hỏi chồng thì anh nói chẳng có gì, không lẽ tôi lại chê tiền chồng cho sao? Anh còn vừa cười vừa nói có ra ngoài chơi gái thì cũng chẳng đưa nhiều như thế đâu. Tôi không cãi lại chồng nên đành thôi.

Dù sao thì ngoài việc đó ra thì chồng đối xử với tôi rất tốt, chẳng có gì bất thường. Chắc vì tôi suy nghĩ nhiều. Tôi cứ nghĩ chồng muốn cho tiền vợ nên đưa thế thôi, có điều thời điểm đưa tiền có hơi nhạy cảm. Tôi suy nghĩ nhiều rồi lại tự hạ thấp bản thân chứ chẳng được gì.

Cho đến một ngày tôi tình cờ thấy dòng tin nhắn của chồng với bạn thân trong đồng nghiệp thì mới vỡ lẽ lý do thật sự:

“Tao muốn sỉ nhục cô ta bằng cách đó. Tao thương cô ta nhiều như vậy mà cô ta lại lén phén sau lưng tao với gã người yêu cũ. Tao biết cô ta yêu sâu đậm thằng đó nhưng tao chẳng thèm để tâm. Vậy mà khi lấy tao rồi thì cô ta vẫn chứng nào tật nấy! 2 năm chưa có con chắc cũng vì cô ta muốn quay lại với người cũ!”.

Chồng thường xuyên cho tiền sau khi 'mặn nồng', vô tình một ngày thấy dòng tin nhắn của anh với bạn thân thì vỡ lẽ với sự thật đằng sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chết sững khi thấy những lời thật lòng chồng nói. Trong đầu tôi nhớ lại ngày hôm đó, tôi thật sự đã đi gặp người yêu cũ. Tôi chỉ tình cờ thấy gặp, trông anh ấy có vẻ không được khỏe lắm, mặt mày xanh xao. Anh ấy nhờ tôi đưa về nhà vì không còn sức để đi. Tôi nể tình cũ nên bắt taxi đưa anh ấy về nhà. Sau đó tôi biết người yêu cũ bị bệnh khá nặng. Tôi cũng chỉ ở lại chăm sóc anh ấy một lúc rồi ra về, chúng tôi không hề xảy ra chuyện gì.

Tôi nào ngờ chồng lại biết chuyện này, tôi càng không thể minh oan cho bản thân. Chồng không nghe lời tôi giải thích, một mực cho rằng tôi phản bội chồng. Tôi cảm thấy bất lực và khổ sở với tình hình hiện tại. Giờ tôi phải làm sao để chồng tin mình đây?

Đang vui vẻ 'mặn nồng' cùng vợ thì bất ngờ đống sách trên cao bỗng đổ ào xuống, tôi 'cứng đơ cả người' khi nhìn một thứ rơi trên đất

Đang vui vẻ 'mặn nồng' cùng vợ thì bất ngờ đống sách trên cao bỗng đổ ào xuống, tôi 'cứng đơ cả người' khi nhìn một thứ rơi trên đất

Khi ra ngoài, tôi thấy vợ ngồi khóc nức nở. Tôi hỏi vì sao cô ấy lại bị bệnh, vợ chồng tôi đều quan hệ lành mạnh, hay là cô ấy bị lây từ ai?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 41 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 44 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 46 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 48 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu