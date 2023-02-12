Chồng tâm sự 'đứt gan đứt ruột' với nhân tình qua điện thoại, chưa kịp định thần lại thì một tin nhắn đầy 'chấn động' được gửi đến

Mặc dù vợ chồng đôi lúc còn cãi vã nhưng với tôi thấy hôn nhân như thế là hạnh phúc. Tôi mới đi làm lại được một thời gian thì vỡ kế hoạch sinh thêm con thứ ba. Lần này, tôi vẫn giữ công việc chứ không nghỉ luôn nên rất bận rộn. Vừa đi làm vừa chăm con nên không có nhiều thời gian dành cho chồng.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 11 năm và có ba đứa con, hai trai, một gái. Tôi lấy chồng khi mới 20 tuổi, đang học dang dở chương trình cao đẳng. Chồng hơn tôi 10 tuổi, kinh doanh về vận tải và có thu nhập tốt. Sau khi sinh con gái đầu lòng, tôi tiếp tục đi học để lấy bằng tốt nghiệp để xin việc đi làm. Nhưng được hai năm, tôi có bầu đứa con thứ hai nên phải nghỉ việc. Trong thời gian tôi ở nhà nuôi con, chồng lo hết mọi chi phí trong gia đình, giúp vợ việc nhà, phụ chăm sóc con cái.

Anh khẳng định mình không thích người đó và nói tôi phải tin chồng. Thật sự, chồng tôi có tính cách khô khan, ít khi thể hiện tình cảm, lại yêu thương vợ con nên tôi nghĩ chồng mình nói thật. Đi ra ngoài, anh không bao giờ nhìn người phụ nữ khác dù hấp dẫn đến đâu.

Khi con tròn 1 tuổi, tôi có bắt được tin nhắn tình cảm của một phụ nữ trong máy điện thoại của chồng. Cô ta là nhân viên của anh, lớn tuổi hơn tôi và đã có gia đình và hai đứa con. Tôi hỏi chồng về tin nhắn đó thì anh thừa nhận là cô đồng nghiệp nhắn nhưng chỉ trêu đùa và có vẻ cô ta thích chồng tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn thấy lấn cấn trong lòng nên ép buộc chồng cho cô nhân viên kia nghỉ việc. Nhưng anh lấy lý do không tìm được người thay thế. Từ chuyện này, vợ chồng tôi cãi vã nhau nhiều hơn. Tôi thường xuyên kiểm tra điện thoại của chồng nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cách đây ba tháng, khi tôi lấy máy tính của chồng cho con học online thì phát hiện ra chồng có một tài khoản email khác ngoài cái đang dùng. Vì đăng nhập mặc định trên máy tính nên tôi nhấn vào là mở được. Từ lâu, tôi không để ý đến email của chồng vì nghĩ đó chỉ là nơi giao dịch công việc chứ không phải để hẹn hò như các ứng dụng khác trên internet.

Tôi tò mò kiểm tra xem thì choáng váng, email này là nơi chồng tôi và cô nhân tình kia tâm sự với nhau. Những dòng thư qua lại liên tiếp, họ thề sống chết không thể xa nhau, họ dằn vặt đau khổ vì gặp sai thời điểm.

Mối quan hệ kéo dài gần ba năm mà tôi không hề biết. Tôi khóc lóc vật vã đau đớn khi đọc từng câu từng chữ từng cuộc nói chuyện của chồng và nhân tình. Anh đã giáng cho tôi một đòn chí tử.

Việc đầu tiên tôi làm không phải là yêu cầu chồng giải thích mà mang gọi điện cho chị gái đến đón. Tôi mang cả máy tính của chồng, đi thẳng đến nhà cô ta gặp chồng và cho anh đọc hết những tin nhắn qua lại của vợ mình và chồng tôi. Tôi còn định sang nhà ba mẹ ruột của cô ta nhưng chồng cô đã van xin tôi dừng lại vì ba mẹ vợ đã già, nếu biết chuyện sẽ bị sốc mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chồng tôi khóc lóc van xin tôi tha thứ, anh nói đó chỉ cơn say nắng mù quáng còn anh yêu tôi và các con rất nhiều. Tôi không còn tin điều đó, tình cảm của chồng và nhân tình sâu nặng chứ không đơn thuần là say nắng. Lúc đầu tôi nhất quyết ly hôn nhưng nhìn ba đứa con tôi nghiệp, gia đình hai bên lại không nỡ. Nhưng tôi biết, mình chẳng thể tha thứ cho chồng, tình yêu dành cho anh cũng đã nguội lạnh và trong đầu luôn ám ảnh chuyện kia.

Còn chồng tìm mọi cách để níu kéo, anh sẵn sàng sang tên mọi tài sản cho tôi đứng tên, hứa sẽ cắt đứt và toàn tâm toàn ý cho gia đình. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết phải làm gì đối với cuộc hôn nhân của mình khi gặp phải cú sốc quá lớn như thế. Nếu chấp nhận ly hôn, tôi sẽ gặp khó khăn về kinh tế và vấn đề nuôi dưỡng các con. Còn nếu tiếp tục chung sống, tôi biết gia đình chỉ là vỏ bọc vì tôi đã hết tình cảm với chồng còn anh chắc chắn rất vương vấn người tình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.