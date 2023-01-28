Chồng sắp cưới đau bụng dữ dội, mở tử lấy thuốc thì đứng hình khi thấy nhiều 'vật dụng lạ' bên trong

Tâm sự 28/01/2023 18:18

Nửa đêm hôm ấy, người yêu than khó chịu, đau dạ dày. Em tìm thuốc khắp nơi, mở tủ đầu giường ra thì giật mình với thứ bên trong.

Em và người yêu đang khá căng thẳng vì một chuyện tưởng chừng đơn giản. Bọn em mới quen nhau được 3 tháng, đang trong giai đoạn tìm hiểu tình cảm nên chưa có sự tiếp xúc thân mật. Thành thử ra em rất hoang mang và không biết những gì mình đánh giá liệu có đúng hay không.

Trong 3 tháng qua, bọn em đã đi chơi và có rất nhiều kỷ niệm, ấn tượng với nhau. Bản thân em nhận thấy người yêu rất tâm lý, lại hiền lành và có phần nhút nhát. Nhiều người bạn của em, sau khi tiếp xúc còn nói sau này nếu bọn em cưới nhau, có lẽ em mới là người chủ động mọi việc.

Hôm ấy là sinh nhật anh, sau khi ăn ở nhà hàng với bạn bè, người yêu em uống quá nhiều. Trời tối, để anh về một mình không yên tâm nên em đã gọi xe đưa anh về. Thấy anh mệt, em đã ở lại chăm sóc anh và dự định hôm sau sẽ về sớm. Nửa đêm hôm ấy, người yêu than khó chịu, đau dạ dày. Em tìm thuốc khắp nơi, mở tủ đầu giường ra thì giật mình với thứ bên trong.

Chồng sắp cưới đau bụng dữ dội, mở tử lấy thuốc thì đứng hình khi thấy nhiều 'vật dụng lạ' bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Có rất nhiều đồ chơi tình dục bên trong, bản thân em trước đây cũng chỉ thấy mấy thứ này trên internet chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt. Tuy nhiên, điều đó làm em cảm thấy nghi hoặc. Chắc chắn đó phải là những thứ dùng thường xuyên, người yêu em mới để ở ngay tủ đầu giường. Có điều 3 tháng qua, bọn em chưa hề có quan hệ, liệu ngoài em, anh có quen ai khác nữa không?

Chưa kể một người bên ngoài nhẹ nhàng như anh, tại sao lại dùng những dụng cụ như vậy chứ? Em rất hoang mang và lăn tăn, không biết con người lâu nay đối diện với mình rốt cuộc mang tâm lý, tính cách như thế nào.

Sáng hôm sau, lúc em chuẩn bị về, anh rút tiền trong ví đưa cho em trả taxi. Đúng lúc ấy, em lại nhận ra bên trong có bao cao su. Thấy ánh mắt của em, người yêu nhanh chóng thanh minh rằng đàn ông ai cũng có thói quen đặt bao cao su trong ví. Chuyện này càng làm em nghi ngờ hơn. Mấy ngày trôi qua, em cảm thấy mơ hồ và rất muốn tìm hiểu sự thật, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Một người đàn ông luôn bỏ bao cao su vào trong ví, tủ đầu giường thì chứa đầy đồ vật phục vụ chuyện ấy, đó có phải là điều bình thường không ạ?

Chồng và tình cũ làm cùng công ty, tôi bí mật cài người vào thì phát hiện 'bí mật động trời', đáng sợ hơn cả ngoại tình

Chồng và tình cũ làm cùng công ty, tôi bí mật cài người vào thì phát hiện 'bí mật động trời', đáng sợ hơn cả ngoại tình

Kiểm soát tài khoản mạng xã hội của chồng tôi mới phát hiện ra điều khủng khiếp ở công ty anh. Bức ảnh tập thể đăng trong nhóm công ty anh khiến tôi vừa sốc, vừa bực dọc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 35 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống