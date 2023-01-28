Chồng sắp cưới đau bụng dữ dội, mở tử lấy thuốc thì đứng hình khi thấy nhiều 'vật dụng lạ' bên trong

Trong 3 tháng qua, bọn em đã đi chơi và có rất nhiều kỷ niệm, ấn tượng với nhau. Bản thân em nhận thấy người yêu rất tâm lý, lại hiền lành và có phần nhút nhát. Nhiều người bạn của em, sau khi tiếp xúc còn nói sau này nếu bọn em cưới nhau, có lẽ em mới là người chủ động mọi việc.

Em và người yêu đang khá căng thẳng vì một chuyện tưởng chừng đơn giản. Bọn em mới quen nhau được 3 tháng, đang trong giai đoạn tìm hiểu tình cảm nên chưa có sự tiếp xúc thân mật. Thành thử ra em rất hoang mang và không biết những gì mình đánh giá liệu có đúng hay không.

Hôm ấy là sinh nhật anh, sau khi ăn ở nhà hàng với bạn bè, người yêu em uống quá nhiều. Trời tối, để anh về một mình không yên tâm nên em đã gọi xe đưa anh về. Thấy anh mệt, em đã ở lại chăm sóc anh và dự định hôm sau sẽ về sớm. Nửa đêm hôm ấy, người yêu than khó chịu, đau dạ dày. Em tìm thuốc khắp nơi, mở tủ đầu giường ra thì giật mình với thứ bên trong.

Có rất nhiều đồ chơi tình dục bên trong, bản thân em trước đây cũng chỉ thấy mấy thứ này trên internet chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt. Tuy nhiên, điều đó làm em cảm thấy nghi hoặc. Chắc chắn đó phải là những thứ dùng thường xuyên, người yêu em mới để ở ngay tủ đầu giường. Có điều 3 tháng qua, bọn em chưa hề có quan hệ, liệu ngoài em, anh có quen ai khác nữa không?

Chưa kể một người bên ngoài nhẹ nhàng như anh, tại sao lại dùng những dụng cụ như vậy chứ? Em rất hoang mang và lăn tăn, không biết con người lâu nay đối diện với mình rốt cuộc mang tâm lý, tính cách như thế nào.

Sáng hôm sau, lúc em chuẩn bị về, anh rút tiền trong ví đưa cho em trả taxi. Đúng lúc ấy, em lại nhận ra bên trong có bao cao su. Thấy ánh mắt của em, người yêu nhanh chóng thanh minh rằng đàn ông ai cũng có thói quen đặt bao cao su trong ví. Chuyện này càng làm em nghi ngờ hơn. Mấy ngày trôi qua, em cảm thấy mơ hồ và rất muốn tìm hiểu sự thật, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Một người đàn ông luôn bỏ bao cao su vào trong ví, tủ đầu giường thì chứa đầy đồ vật phục vụ chuyện ấy, đó có phải là điều bình thường không ạ?