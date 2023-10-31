Chồng qua đời hơn 1 tháng, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa dồn dập, hoảng hồn khi thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

Tâm sự 31/10/2023 18:55

Tôi cứ đinh ninh mẹ chồng về hoặc anh chị em trong nhà về chơi. Vì cũng chỉ có những người này là có chìa khóa trong nhà. Nhưng sao giờ này mới về, cũng đã trễ rồi mà?

Tôi kết hôn rồi về ở chung với mẹ chồng. Không may mắn, chồng qua đời vì tai nạn, tôi vô cùng đau lòng. Ở với nhau 3 năm nhưng chúng tôi chẳng có được mụn con. Nhưng bù lại, mẹ chồng rất yêu thương tôi. Bà không hề trách chuyện tôi khó mang thai. Lúc con trai mất, mẹ chồng tôi tuyên bố với cả nhà rằng sẽ cho tôi căn nhà chúng tôi đang ở, với điều kiện tôi không đi thêm bước nữa, không qua lại với đàn ông lạ.

Quả thật tôi vẫn còn nhớ thương chồng, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa. Tôi không biết mình khó có con là lỗi do bản thân hay từ phía chồng. Nhưng tôi nghĩ lấy chồng một lần là đủ rồi, giờ tôi sống một mình cũng tốt.

Chồng qua đời hơn 1 tháng, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa dồn dập, hoảng hồn khi thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm, mẹ chồng đi sang nhà họ hàng, tôi ở nhà một mình nên quyết định đi ngủ sớm. Tôi nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi cứ đinh ninh mẹ chồng về hoặc anh chị em trong nhà về chơi. Vì cũng chỉ có những người này là có chìa khóa trong nhà. Nhưng sao giờ này mới về, cũng đã trễ rồi mà?

 

Khi tôi bật đèn, mở cửa ra thì bất ngờ có một người đàn ông bị ai đó bên ngoài đẩy vào phòng tôi. Sau đó, tôi nghe tiếng cửa bên ngoài bị khóa lại. Tôi lúng túng không biết làm sao, quay sang nhìn người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh thì càng ngỡ ngàng. Anh ta là Toàn, người đàn ông mà chị chồng thường xuyên dẫn về nhà để tôi gặp mặt. Tôi nhiều lần từ chối anh ta, không ngờ được lại có ngày hôm nay.

Toàn cũng bối rối nhìn tôi, anh kể nghe chị chồng tôi nói tôi bị bệnh nặng nên muốn sang thăm tôi. Tôi lại không tin lời anh ta, giờ cũng đã khuya, có ai lại đi thăm người bệnh vào lúc này? Thấy tôi không tin thì Toàn bắt đầu đụng chạm trên người tôi, hoảng quá tôi la lên cầu cứu.

 

Lúc này, cửa phòng ngủ bất ngờ được mở ra, mẹ chồng nhìn thấy cảnh Toàn ôm tôi thì bà tái mặt. Tôi biết đây là kế hoạch của chị chồng, nhằm muốn đuổi tôi đi, chiếm lấy căn nhà mà mẹ chồng muốn cho tôi. Nhưng tình ngay lý gian, tôi không biết làm sao để mẹ chồng tin mình. Tôi thật sự muốn sống với mẹ chồng để thay chồng tôi chăm sóc bà thật tốt, không liên quan gì đến việc được chia tài sản. Giờ tôi phải làm sao đây?

Lén lút vợ 'bao nuôi' nhân tình mấy tháng trời, đang ân ái mặn nồng thì tôi hoảng hồn nhìn thấy một người đàn ông nhảy bổ ra từ phía dưới giường ngủ

Lén lút vợ 'bao nuôi' nhân tình mấy tháng trời, đang ân ái mặn nồng thì tôi hoảng hồn nhìn thấy một người đàn ông nhảy bổ ra từ phía dưới giường ngủ

Bỗng vài hôm trước Hồng tìm đến trước cửa nhà tôi. Khi ra mở cửa, tôi thấy cô ấy mặc mỗi chiếc sơ lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 43 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu