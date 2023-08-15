Chồng qua đời đã lâu, bạn thân của anh bỗng dưng đến nhà đưa một xấp tiền 500 triệu, tiết lộ thêm một bí mật động trời được giấu kín bấy lâu nay

Tâm sự 15/08/2023 08:35

Người đã không còn thì còn chuyện gì mà phải giấu diếm nữa, Đức thành thật kể lại với tôi sự thật. Hóa ra trong thời gian chung sống với tôi, chồng đã cặp kè với người phụ nữ khác.

Cuộc đời tôi sao lại khổ thế này hả mọi người? Chồng mất đã đành, một mình bươn chải nuôi con đã đành. Đến bây giờ sau 2 năm ngày chồng mất thì tôi lại đón nhận thêm một tin dữ về chồng mình.

Chuyện xảy ra đã gần một tháng rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được cái đêm mưa gió ấy. Lúc đó khoảng 11 giờ đêm, con gái đã ngủ say, tôi cũng định tắt điện đi ngủ. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, tôi hé cửa nhìn ra thì bất ngờ khi nhìn thấy một người đàn ông có phần quen mặt.

Nghe anh ấy tự giới thiệu về mình, tôi mới nhớ ra người đó là bạn thân của chồng tôi. Anh ấy tên Đức, từng rất thân với chồng tôi. Song chồng ít đưa anh ấy về nhà, tôi cũng không thường tham gia các buổi tụ họp của họ, lại thêm 2 năm đã qua, tôi đã dần quên mất gương mặt anh ấy.

Chồng qua đời đã lâu, bạn thân của anh bỗng dưng đến nhà đưa một xấp tiền 500 triệu, tiết lộ thêm một bí mật động trời được giấu kín bấy lâu nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hồ nghi nhìn Đức đứng trước cửa nhà mình, chúng tôi thì làm gì có chuyện để nói với nhau cơ chứ! Nhưng Đức xin phép tôi vào nhà vì có vấn đề cần thông báo và chuyện ấy liên quan đến chồng tôi. Nghĩ bụng Đức chẳng dám có hành động gì lỗ mãng đâu, tôi liền mời anh vào nhà.

Hỏi han bâng quơ vài câu về công việc và cuộc sống xong, Đức bỗng rút từ trong túi áo ra một xấp tiền dày cộm. Anh bảo đó là tiền chồng tôi gửi cho anh ấy, hiện tại anh ấy giao trả lại cho tôi, tổng cộng tất cả là 500 triệu.

Tôi sững sờ nhìn số tiền mà không thể tin nổi. Thật kỳ lạ, nếu là chồng tôi gửi thì tại sao phải đưa cho bạn thân mình mà không đưa thẳng cho tôi. Rõ ràng có uẩn khúc gì đó ở đây mà tôi không hề biết.

Chồng qua đời đã lâu, bạn thân của anh bỗng dưng đến nhà đưa một xấp tiền 500 triệu, tiết lộ thêm một bí mật động trời được giấu kín bấy lâu nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đã không còn thì còn chuyện gì mà phải giấu diếm nữa, Đức thành thật kể lại với tôi sự thật. Hóa ra trong thời gian chung sống với tôi, chồng đã cặp kè với người phụ nữ khác. Giữa họ là một tình yêu cuồng nhiệt và sâu nặng, chồng tôi còn có ý định bỏ vợ để cưới cô ta, cho cô ta một danh phận đàng hoàng. Nhưng ông trời không chiều lòng người, chồng tôi đột nhiên phát hiện bị bệnh nan y không qua khỏi.

Dĩ nhiên kế hoạch bỏ vợ cưới bồ cũng tan thành mây khói. Cô bồ khóc lóc xót thương anh, anh đau khổ khi sắp phải lìa xa cô ta mãi mãi. Nhưng cuối cùng họ lại chẳng ở bên nhau những ngày cuối đời mà chăm bẵm cho nhau. Thế rồi việc hầu hạ anh bệnh nặng trên giường vẫn đến tay tôi. Nghĩ cũng nực cười thật.

Trước lúc qua đời, anh chuẩn bị sẵn cho người tình một món quà nếu như cô ta khiến anh hài lòng. Đó là chỉ cần cô ta thủ tiết trong 3 năm, không yêu đương và chưa vội lấy chồng để tưởng nhớ anh. Thì bạn thân của anh sẽ mang đến cho cô ta 500 triệu này. Coi như là quà anh bù đắp vì đã không thể bên cạnh chăm sóc cho cô ta được.

Nhưng sự thực lại luôn phũ phàng. Mới 1 năm sau khi anh qua đời, cô ta đã có người yêu mới và vừa lên xe hoa về nhà chồng cách đây mấy tháng. Cô ta không hề yêu anh nhiều như anh nghĩ, vô hình chung lại đánh mất luôn khoản tiền 500 triệu không hề nhỏ. Nếu cô ta biết mọi chuyện, chắc chắn cô ta sẽ tiếc dứt ruột mất.

Chồng qua đời đã lâu, bạn thân của anh bỗng dưng đến nhà đưa một xấp tiền 500 triệu, tiết lộ thêm một bí mật động trời được giấu kín bấy lâu nay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó Đức nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy số tiền đó nên thuộc về tôi vì thế mang đến trả cho tôi nuôi con. Tôi không từ chối khoản tiền. Có lẽ tôi không đủ cao thượng nhưng thật sự nuôi con một mình rất vất vả. Hơn nữa số tiền này là của chồng tôi, tôi đáng được nhận, chứ nào phải tôi trộm cắp, tranh cướp của ai.

Nhưng trong lòng tôi thì đau đớn lắm mọi người ạ. Nhiều đêm tôi thức trắng nghĩ đến thời điểm khi anh vẫn còn sống, nằm bên cạnh tôi mà anh luôn ôm ấp bóng hình người phụ nữ khác, tôi càng nghĩ càng đau lòng. Cuộc đời thật sự có những đau đớn không bao giờ có thể lường trước được..

Đang ở trong phòng tắm sau khi mệt lả đưa sếp về nhà, tôi tá hoả phát hiện một bàn tay đang sờ lên người mình, danh tính người này càng thêm hốt hoảng

Đang ở trong phòng tắm sau khi mệt lả đưa sếp về nhà, tôi tá hoả phát hiện một bàn tay đang sờ lên người mình, danh tính người này càng thêm hốt hoảng

Đây là lần đầu tiên tôi gặp vợ của sếp, tôi khá bất ngờ vì cô ấy khá trẻ. Sếp của tôi U50 mà vợ thì chưa đến 30. Tôi nghe nói đây là người vợ thứ ba của sếp, anh còn có hai con riêng ở với vợ cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 2 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ