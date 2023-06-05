Chồng qua đêm với nhiều cô gái vì lý do thuận cho 'chuyện làm ăn', đến một ngày, vợ lén lút đi theo tung chiêu 'vạch trần' khiến đại gia đình điêu đứng

Tâm sự 05/06/2023 05:05

Ba mẹ tôi cũng lên tiếng nhắc nhở mấy lần, chỉ mong chị ăn chơi cho vui vẻ, không dính vô chuyện trai gái, nhưng chuyện gì đến cũng đến, chị đã ngoại tình, bị đánh ghen. Dù là gia đình có tên tuổi trong huyện, nhưng nhà tôi cũng bỏ qua, vì nghĩ cho anh và 2 cháu, nhưng chị vẫn quyết định li hôn, mang theo nhiều tài sản đi theo người đàn ông kia.

Chị dâu và anh trai tôi cưới cách đây hơn 12 năm, lúc đầu anh chị ra làm ăn riêng, vì chuyện làm ăn tiếp khách, anh trai tôi cũng trai gái, nhưng dạng ăn bánh trả tiền.

Tôi và gia đình cũng không bênh vực anh trai, ba mẹ tôi cũng họp gia đình, chửi bới anh rất nhiều, nhưng anh ngang ngược nói đó là chuyện làm ăn. Lúc đó chị dâu tôi mới sinh, cũng chịu nhiều vất vả, uất ức. Sau, anh trai tôi bị bạn bè lừa gạt hết vốn làm ăn, anh chị phải về nhà tôi sống chung với ba mẹ tôi, phụ giúp việc kinh doanh của gia đình.

Gia đình tôi đối xử với chị dâu không bạc đãi mà còn tử tế. Chị sinh 2 bé, bé trai lớn thì khỏe mạnh, thông minh, còn bé gái nhỏ thì bị tự kỷ. Anh chị phụ giúp kinh doanh, ba má tôi trả lương cao, nuôi cả nhà ăn uống, cho anh chị mượn tiền làm ăn không lấy lãi. Chị dâu khi về làm dâu, đã xây cho ba mẹ chị được căn nhà 3 tầng, mua xe hơi. Còn tôi thì vốn sống nội tâm, sau khi tốt nghiệp trung cấp, tôi về làm cho công ty gần nhà, do gia đình cũng có điều kiện, tôi đi làm cũng làm nhẹ nhàng, thời gian rảnh chỉ ở nhà nấu ăn, thêu thùa, chơi với cháu, kiểm tra bài vở, nói thật ra thời gian tôi dành cho cháu còn nhiều hơn chị dâu.

Chỉ có mỗi anh trai tôi, sau vụ bị bạn bè lừa, anh sống khép kín lại, ru rú trong nhà, trồng cây, nuôi cá như một ông già. Ngược lại chị dâu thì đứng ra phụ ba mẹ tôi kinh doanh, ra ngoài giao tiếp nhiều, đi hội nhóm này nọ, quen biết rộng. Trước đây chị sống rất giản dị, tiết kiệm còn giờ đây thì ăn diện, ăn chơi.

Chồng qua đêm với nhiều cô gái vì lý do thuận cho 'chuyện làm ăn', đến một ngày, vợ lén lút đi theo tung chiêu 'vạch trần' khiến đại gia đình điêu đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ba mẹ tôi cũng lên tiếng nhắc nhở mấy lần, chỉ mong chị ăn chơi cho vui vẻ, không dính vô chuyện trai gái, nhưng chuyện gì đến cũng đến, chị đã ngoại tình, bị đánh ghen. Dù là gia đình có tên tuổi trong huyện, nhưng nhà tôi cũng bỏ qua, vì nghĩ cho anh và 2 cháu, nhưng chị vẫn quyết định li hôn, mang theo nhiều tài sản đi theo người đàn ông kia.

Gia đình tôi suy nghĩ rất nhiều, chúng tôi cũng biết tài sản mang ra tòa chia nhau cũng chỉ là bề nổi, còn bao năm nay ba mẹ tôi tin tưởng, chị bòn rút tài sản nhà tôi không ít. Chúng tôi cũng quyết định để anh trai tôi nuôi bé nhỏ, vì dù sao bé bị tự kỷ lại là con gái, qua nhà ở chung với chồng mới của chị cũng không tiện.

Vì chị dâu đứng ra thay mặt ba mẹ tôi kinh doanh lâu nay, rồi chị lại mang theo số tiền lớn đi, nên chuyện kinh doanh của gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Nhìn ba mẹ ngày nào cũng suy nghĩ bạc đầu, nhìn anh trai càng trầm lặng, bé cháu thì càng khép kín, còn cháu trai nghe nói sống bên mẹ cũng hư, không còn chăm ngoan như trước.

Tôi buồn quá, tôi biết đó là sự lựa chọn của chị dâu, sau bao năm hi sinh chị cũng muốn sống vui vẻ, hạnh phúc với tình yêu của mình, điều mà anh trai tôi và gia đình tôi không mang đến cho chị. Chỉ là tôi thương 2 đứa cháu tôi, ba mẹ ly hôn, con cái chưa bao giờ là hạnh phúc trọn vẹn.

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