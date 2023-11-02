Chồng đòi ly hôn vì vợ mãi không sinh con, mẹ chồng ngoài mặt vào hùa với con trai nhưng lại lén lút đưa con dâu 500 triệu đồng rồi tiết lộ 'bí mật động trời' này

Hạ chia sẻ, sau 1 năm kết hôn chưa có tin vui dù vợ chồng không "kế hoạch", cô bàn với chồng đi khám tìm nguyên nhân còn điều trị sớm. Song anh không chịu, vì anh tin bản thân anh không có vấn đề gì. Thêm mẹ chồng cô khăng khăng chẳng cần khám xét gì, cứ để mọi thứ tự nhiên, Hạ đành thôi.

Làm vợ, làm dâu có không ít nỗi khổ tâm khó nói, mà một trong số đó chính là mãi không sinh được con trong khi chồng và nhà chồng thì mong ngóng. Không ít phụ nữ bị ruồng rẫy vì lí do đó. Hạ cũng chẳng phải ngoại lệ, khi chồng cô lớn tiếng quát vào mặt cô "ly hôn đi" vì 3 năm cưới nhau bụng cô vẫn phẳng lì như lúc đầu.

Hạ kể, mẹ chồng cô cũng vào hùa với con trai. "Con trai mẹ sức khỏe tốt như thế, làm sao có chuyện gì được. Ngược lại người nào đó gầy gió thổi muốn bay, nhìn đã không có tướng sinh đẻ rồi", bà lườm Hạ.

Nhưng 2 năm, rồi 3 năm qua đi, Hạ vẫn chưa có bầu. Nỗi bực dọc, bất mãn trong chồng cô ngày một lớn. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi anh và cô đi dự tiệc đầy tháng con một người bạn trở về. Nhìn người ta có con ẵm bồng trên tay mà thèm mà ước ao, chồng cô hạ quyết định ly hôn cô để tìm người khác sinh được con cho anh.

Rồi quay sang con trai: "Mẹ cũng mong có cháu bế lắm rồi, nhưng thôi 1 ngày vợ chồng cũng nên nghĩa, con đợi thêm 1 năm nữa đi. Nếu hết 1 năm mà vợ con không có bầu thì lúc ấy hãy ly hôn".

Hạ bảo, cô uất ức lắm. Chuyện chưa rõ thế nào hai người họ đã phán tội cho cô, rồi ra vẻ ban phát ơn huệ khi "gia hạn" cho cô thêm 1 năm kiểu đó. Cô lúc ấy đã chán chường tới cực điểm, muốn lập tức ly hôn luôn cho rồi. Không ngờ sau đó mẹ chồng lại lén gặp riêng cô, nói cho cô bí mật khiến Hạ sững sờ.

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Theo lời Hạ, mẹ chồng kể với cô, hồi còn thanh niên chồng cô từng bị tai nạn. Sau lần ấy anh cũng mất đi khả năng có con. Nhưng cả gia đình giấu không cho anh biết, cứ thế cho tới hiện tại, bà biết lỗi ở con trai mình mà luôn không dám nói ra.

Bây giờ bà khẩn cầu Hạ đi thụ tinh trong ống nghiệm bằng cách xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng. Đứa bé ấy tất nhiên phải giấu chồng cô, khiến anh tưởng đó là con của mình. Bà còn đưa ngay cho Hạ 500 triệu đồng tiền mặt để cô thực hiện việc đó, nếu thừa Hạ cứ giữ cho riêng mình. Bà đồng thời hứa hẹn, đứa bé bà sẽ coi như cháu ruột mà hết lòng đối đãi.

Hạ tâm sự, sau khi biết tường tận mọi chuyện cô không giận mẹ chồng nữa, mà thấy cay cay mắt vì tấm lòng người mẹ đối với con trai mình. Điều bà đề nghị không hẳn quá đáng, vì một khi Hạ xác định tiếp tục chung sống với chồng nhưng vẫn muốn có con của riêng mình, thì cách bà đưa ra khá hợp lý.

Song giấu chồng cô có tốt không, và liệu có giấu nổi cả đời? Chỉ sợ một khi bí mật động trời này bại lộ, những tổn thương trong lòng anh càng bị nhân lên gấp bội. Hạ bày tỏ suy nghĩ với mẹ chồng, bà lập tức gạt phăng đi. Theo bà, cứ giấu được tới khi nào thì giấu, vì bà sợ một khi anh biết mình không có khả năng sinh con sẽ trở nên suy sụp.

Hạ bày tỏ, hiện tại cô vẫn chưa biết quyết định thế nào, thật sự tiến thoái lưỡng nan. Quả đúng là khó xử cho người vợ trẻ, song thiết nghĩ sự thật là điều ai cũng cần được biết. Thẳng thắn nói rõ sự thật với đối phương chính là một cách tôn trọng họ. Hơn nữa, chồng Hạ là người đàn ông trưởng thành, tin rằng anh sẽ đủ chín chắn để đối mặt với những vấn đề của bản thân mình.