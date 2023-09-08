Chồng nói đi công tác xa, tôi trằn trọc nhớ nhung cảm giác gối chăn, đêm nọ vợ bỗng nhận được bức ảnh đám tang, cô suy sụp, khóc ngất nhìn hai nhân vật trong hình

Tâm sự 08/09/2023 09:02

Thy thường nghe người ta nói chỉ khi vợ chồng mâu thuẫn thì mới cái cớ để người thứ ba chen vào. Cô chắc chắn rằng giữa vợ chồng mình không có bất kì khoảng trống nào.

Thy và chồng chung sống 9 năm với nhau. Trong mắt Thy và gia đình, Phú là người đàn ông mẫu mực, chung thủy. Dù đã có với nhau hai mặt con nhưng cả hai vẫn đối xử với nhau như thuở mặn nồng ban đầu. Vì thế, Thy tự hào khi nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của mình.

Cho đến một lần Phú báo phải đi công tác vài ngày. Không hiểu sao khi nhìn thấy chồng đi ra cửa, Thy lại có linh tính không lành. Tối hôm đó vào nửa đêm, Thy bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm hình đám tang khiến Thy lạnh người.

Chồng nói đi công tác xa, tôi trằn trọc nhớ nhung cảm giác gối chăn, đêm nọ vợ bỗng nhận được bức ảnh đám tang, cô suy sụp, khóc ngất nhìn hai nhân vật trong hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tấm ảnh đó, Phú đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 5 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Phú, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con. Thy dù không muốn tin cũng chẳng thể chối cãi.

Ngân gọi ngay cho số điện thoại gửi tin nhắn cho mình. Một người phụ nữ trả lời cô, tự xưng mình là bạn cấp ba của Phú, cũng là bạn của người phụ nữ đã mất vào hôm nay. Cô ấy nói:

“Người mất hôm nay là Linh, là bạn của chị, cũng là bạn của Phú. Giờ ở đây chồng của em công khai làm cha của thằng bé rồi. Chị thấy cũng ngỡ ngàng lắm, liền nghĩ nên cho em biết. Trước giờ chị ngưỡng mộ gia đình em lắm, giờ thì thấy đau lòng quá!”.

Sau khi nhận cuộc gọi đó, Thy không còn ngủ được nữa. Hai ngày sau thì Phú trở về, Thy đưa đơn ly hôn cho chồng. Thấy vợ đã biết sự tình, anh cũng không thể cầu xin năn nhỉ. Thy kiên quyết muốn giành quyền nuôi hai đứa con của mình, vì Phú giờ đã có con riêng.

Phú cúi đầu giải thích đứa trẻ kia ra đời không đúng lúc, anh cũng không muốn phản bội vội. Nhưng anh càng không thể vô trách nhiệm với máu mủ của mình. Anh còn nói dù thế nào anh vẫn xem trọng vợ và hai con ở nhà. Thậm chí, anh còn muốn Thy rút đơn ly hôn, chấp nhận nuôi con riêng cùng anh.

Thy thấy nực cười chua chát trước những lời nói của chồng. Thy không bao giờ có thể tha thứ cho chồng ngoại tình, cũng chẳng đủ bao dung để nuôi con riêng của chồng và nhân tình. Đến nay thì Thy đã ly hôn chồng 2 năm. Dù vẫn còn hận chồng nhưng cô không cấm con gặp cha. Nhưng dù Phú có bao lần muốn hàn gắn, cô cũng không một lần mềm lòng.

Lỡ dại tòm tem 'ăn phở' bên ngoài, tôi lao vào cuộc tình vụng trộm như kẻ si, ngày nhân tình tắt thở trên bàn sinh, tôi chết trân thấy vợ đến tận bệnh viện, làm 1 việc chẳng ngờ

Lỡ dại tòm tem 'ăn phở' bên ngoài, tôi lao vào cuộc tình vụng trộm như kẻ si, ngày nhân tình tắt thở trên bàn sinh, tôi chết trân thấy vợ đến tận bệnh viện, làm 1 việc chẳng ngờ

Dù đã trải qua bao chuyện, tôi vẫn chắc chắn rằng tôi cưới vợ vì yêu cô ấy thật lòng. Nhưng tình yêu của đàn ông mà, dù có từng đậm sâu cỡ nào cũng có lúc nhạt phai, không thể như ban đầu.

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