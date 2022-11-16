Chồng nhẫn tâm lấy mất tiền bảo hiểm thai sản, lý do của anh càng khiến tôi muốn lập tức ly hôn

Tâm sự 16/11/2022 15:55

Trước khi kết hôn, Hoàng là người đàn ông hiền lành, thật thà và cưng chiều bạn gái. Tuy nhiên, từ khi sống chung một nhà, Hoàng như biến thành người khác sau khi kết hôn.

Trước khi kết hôn, Hoàng là người đàn ông hiền lành, thật thà và cưng chiều bạn gái. Tuy nhiên, từ khi sống chung một nhà, Hoàng như biến thành người khác sau khi kết hôn. Anh chẳng những ngoại tình mà còn thêm tính vũ phu, lười biếng. Đặc biệt là Hoàng có tính chi li, chỉ biết lấy của vợ mang cho bồ, hoặc mang về cho bố mẹ đẻ. Tôi dùng mọi cách, cương có, nhu có nhưng Hoàng không thay đổi. Có lần anh đáp đập tôi tới mức người đầy vết bầm tím. Quá chán nản với người chồng tệ bạc, tôi đòi ly hôn thì lại trớ trêu thay phát hiện mình mang bầu.

Biết tôi mang thai, Hoàng có thay đổi một chút. Anh nói sẽ không qua lại với người phụ nữ kia nữa. Anh cũng về nhà sớm hơn trước, ít đi đêm. Tuy nhiên, tôi biết anh vẫn lén gian díu, nhưng vì mang bầu mệt mỏi, không muốn đôi co, cãi nhau qua lại nên tôi vờ cho qua.

Suốt thời gian mang bầu, Hoàng đưa cho tôi được 2 triệu, nói rằng để bồi bổ, còn lại tất cả các khoản chi tiêu trong nhà, tiền khám thai, mua thuốc, ăn uống... đều là tôi phải chi. Tôi xác định chẳng nhờ được chồng nên tự đi làm, dành dụm một khoản riêng.

Những ngày mới sinh con tôi vẫn lọ mọ một mình lo đủ thứ. Mẹ chồng ở gần nhưng bà cũng chỉ nấu giúp mấy bữa cơm, còn tôi tự xử lý. Mẹ đẻ ở xa nên tôi không dám nói gì với bà về hoàn cảnh hiện tại.

Chồng nhẫn tâm lấy mất tiền bảo hiểm thai sản, lý do của anh càng khiến tôi muốn lập tức ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn 1 tuần nay, Hoàng bỗng thay đổi thái độ. Anh ở nhà cả ngày, chăm sóc mẹ con tôi, thậm chí còn đòi thay bỉm và cho con ti bình. Thấy vậy tôi cũng vui, cứ nghĩ chồng đã nghĩ thông, nào ngờ sáng qua xảy ra một việc khiến tôi tức nghẹn họng.

Chẳng là bên công ty hẹn tôi đến lấy tiền bảo hiểm thai sản. Hồ sơ của tôi lĩnh về được hơn 60 triệu. Tôi đã dự định tiền này để lo cho con sau này, nhất quyết không dùng vào việc khác. Hoàng đề nghị đi lấy hộ tôi. Anh nói ngon ngọt thế nào mà tôi lại đồng ý ủy quyền cho anh tới công ty lĩnh hộ.

Chờ mãi đến trưa chồng mới về nhà. Tôi vội vàng ra hỏi thì anh ta đưa cho tôi 1 phong bì, trong đó có 1 xấp tiền. Tôi vui vẻ mở ra đếm thì tái mặt khi phát hiện chỉ còn 30 triệu đồng. 

Tôi hỏi chồng số tiền còn lại đâu thì anh định lên lầu và vờ như không nghe thấy. Khi tôi kéo Hoàng lại để hỏi cho ra lẽ thì anh gắt lên như tôi đang cố tình gây sự: "Cô hỏi lắm thế nhỉ? Tôi đưa cho mẹ rồi". 

Chồng nhẫn tâm lấy mất tiền bảo hiểm thai sản, lý do của anh càng khiến tôi muốn lập tức ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe thế tôi gào lên đòi Hoàng đi lấy tiền về nhưng anh không chịu. Tôi cầm điện thoại gọi cho mẹ chồng để đòi tiền thì bị Hoàng giằng lấy và tát như trời giáng. Anh còn trợn mắt nói: "Tiền đưa cho bố mẹ rồi, cấm cô đòi. Đấy cũng là tiền của con trai tôi chứ không phải của cô mà cô có quyền quyết định nhé"

 

Bị chồng đẩy xuống sàn, tôi cay đắng bật khóc. Thế nhưng nghĩ đến số tiền kia tôi không kìm được, vùng dậy chạy sang nhà mẹ chồng. Hoàng đuổi theo tôi đến tận nhà bố mẹ của anh ta.

Thấy mẹ chồng tôi hỏi luôn số tiền 30 triệu còn thiếu đó nhưng bà chối bay chối biến. Hoàng liên tục trợn mắt dọa dẫm ép tôi quay về nhà. Tôi thương con rồi thương mình nên bật khóc nức nở. Mấy người hàng xóm sang đỡ tôi dậy và động viên tôi về nhà nghỉ ngơi. Từ hôm qua đến giờ, đầu tôi chỉ hiện lên 2 từ ly hôn. Tôi quá mệt mỏi, chán nản rồi, tôi muốn thoát khỏi người chồng này ngay lập tức.

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Cuộc sống của mẹ đơn thân với tôi có lẽ như thế là quá ổn sau hơn 2 năm ly hôn. Tuy nhiên, duy chỉ có một điều mà tôi và chồng cũ không thể thoát ra được đó là "chuyện giường chiếu".

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