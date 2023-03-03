Cô biết, họ chưa "lên giường" với nhau và họ vỗ ngực tự hào rằng chưa làm gì có lỗi với cô. Họ yêu nhau bằng tình yêu cao thượng đầy đau thương, không nỡ lòng làm tổn thương ai ý mà. Cô cười khẩy, anh ta đã quên rồi ư, năm đó anh ta cũng chả từng yêu cô đấy chứ.

Anh... Có lẽ giờ đối với em chỉ còn trách nhiệm... Anh xin lỗi... Nhưng anh với cô ấy chưa hề đi quá giới hạn, cô ấy chả có lỗi gì cả...", người đầu gối tay ấp 5 năm qua cùng cô đã dõng dạc thừa nhận như vậy. Chồng thay lòng - nỗi khổ đau chỉ có người làm vợ mới thấm hết.

Yêu cầu của cô rất đơn giản: để cho người thương của anh ta làm những việc cô đang làm, và để cô hưởng những thứ cô ta đang được hưởng từ anh. Đơn giản là, đổi vai cho nhau. Thời gian cô đặt ra là 6 tháng. "Mất 6 tháng thử thách để bên nhau cả đời, đáng lắm chứ anh", cô cười nhạt. Và anh ta đồng ý.

Cô lặng yên một lúc, rồi chậm rãi nói với gã chồng ngoại tình: "Nếu anh hết tình cảm với em, em sẽ chủ động buông tay, tác thành cho 2 người. Song, em có một yêu cầu".

Ngay hôm sau cô và con trai dọn ra ngoài, để cô ả kia dọn về ở cùng anh. Cô ả kia không tình nguyện, nhưng để có được người đàn ông mình yêu một cách đường hoàng, thôi cũng đành. Chứ cô mà làm ầm ĩ lên, cô ta lại đeo danh kẻ thứ 3 cả đời cũng nhọc lắm.

Anh phải chi tiền nhà trọ, nuôi con cho cô. Thêm một khoản quần áo, mỹ phẩm, giày dép. Vì anh từng tặng cô ả kia kha khá thứ tương tự. Tuần 2, 3 lần dẫn cô đi ăn tối, cuối tuần đưa cô đi dạo trung tâm thương mại mua sắm, tối về nói chuyện video với cô đôi tiếng. Tóm lại, dù anh không tình nguyện thì giao ước đã quy định, anh phải đối với cô như từng đối với cô ta.

Còn cô ả kia ư, ngoài giờ đi làm thì cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho anh. Trưa và tối tranh thủ sang dọn dẹp, nấu nướng cho bố mẹ anh vì 2 cụ ở riêng, nhưng dạo này sức khỏe bà yếu không làm việc nhà được. Tối thì ở bên nuốt cục tức nhìn anh nói chuyện phiếm với cô, như cô đã từng phải làm. Cô bảo anh đón con từ trường, thì cô ta phải cơm nước, tắm rửa cho bé, xong xuôi cô mới đón con về ngủ.

Dăm bữa nửa tháng chưa thấy gì, nhưng chỉ sau 1 tháng sự khác biệt đã rõ rệt. Cô lúc nào cũng ăn mặc thời trang, trang điểm tinh tế, nói cười ngọt ngào với anh, kể cho anh đủ thứ chuyện vui tươi, dí dỏm khiến anh quên hết mệt mỏi ở công ty. Vì cô dạo này có bận bịu gì đâu, ngoài đi làm thì về nghỉ ngơi và chờ anh quan tâm thôi ấy mà.

Cô ả kia bù đầu chăm anh, chăm bố mẹ anh rồi con riêng của anh, có là thánh cũng chả thể nở nụ cười hồn nhiên được nữa. Chưa nói không có thời gian spa và chăm chút ngoại hình, nhìn cô nàng xuống sắc thấy rõ. Lại thêm sự hằn học, căm tức với cô, ánh mắt cô ta đã chẳng còn trong veo, gợi tình như trước. Nói chuyện với anh ngữ điệu luôn chất chứa sự khó chịu, bực dọc và bất mãn.

Hết tháng thứ 2, anh thích những buổi hẹn hò theo quy ước với vợ hơn là về nhà bên người trong mộng. Ở anh và cô còn là sự gắn kết, thấu hiểu nhiều năm nay, thứ mà cô ả kia không có được. Chưa nói 2 người còn có con chung. Vợ và người tình, 2 trong 1, thật tuyệt vời!



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Sự khó chịu trên khuôn mặt người thương của anh càng ngày càng gay gắt, cô ả bắt đầu ghen tuông rõ rệt khi anh đi gặp vợ. Bản thân phải quần quật phục dịch anh và bố mẹ anh, mà anh thảnh thơi, sung sướng hẹn hò với kẻ khác, hỏi có uất không? Cô ả quên mất rằng, trước đây cô từng phải chịu đựng những điều đó.

Hết 3 tháng, chính anh là người chủ động nói chuyện ba bên. Hẳn anh đã thấm thía ra nhiều điều. Cô thảnh thơi uống cafe, xem 2 người họ cãi nhau tóe lửa. "Nếu lấy anh mà phải như làm ôsin không công như thế, em cần gì! Hơn nữa, em nghĩ lại rồi. Anh đang có vợ vẫn say nắng em, khi cưới em xong anh hoàn toàn có thể say nắng người khác thôi!", cô ả hét vào mặt anh.

Anh lắc đầu: "Anh thật sự thất vọng về em. Nói yêu anh, nguyện làm tất cả vì anh, nhưng mới mấy tháng làm vợ đã lồng lên, thử hỏi cả đời làm vợ sẽ thế nào?". Và rồi họ chia tay ngay trước mặt cô với sự chán ngấy về nhau.

Cô mỉm cười nhìn chồng đang quỵ lụy xin lỗi, bày tỏ sự hối hận trước mặt. Đó là điều cô đã đoán trước. Làm người tình dễ cực, thích cực. Làm vợ mới mệt nhọc và lắm trái ngang. Cô sẽ tha thứ tội chồng ngoại tình, nhưng chắc chắn cô sẽ chẳng còn là cô vợ tận tụy phục vụ chồng với gia đình chồng như trước.