Chồng ngoại tình, tôi chưa kịp ra tay thì chồng của nhân tình đã mang cả quan tài đến tận cửa nhà đánh ghen

Tâm sự 30/12/2022 04:10

Bọn họ khiêng một cái quan tài đến đặt giữa cổng nhà tôi mới ghê chứ. Tôi cố giữ bình tĩnh, ra hỏi xem có chuyện gì mới vỡ lẽ, chồng tôi cặp với vợ của 1 người đàn ông trong số họ.

Chồng tôi chỉ làm trưởng phòng trong một công ty tư nhân. Thế nhưng lại rất hay ra oai. Ngày nào cũng quần là áo lượt, nước hoa thơm nức đi làm. Bao nhiêu lần tôi lườm nguýt thì anh bảo:

“Anh làm trưởng phòng kinh doanh, mang cái mùi hôi nách đi gặp khách để bể hợp đồng à”

“Ừ thì em có bảo gì đâu, đừng có kí hợp đồng với khách trên giường là được”

“Làm gì có, anh nghiêm túc, chỉn chu lắm”

Đúng là trước mắt vợ con, chồng tôi luôn tỏ ra là một người đàng hoàng, mẫu mực. Thế nhưng mọi thứ chỉ là cái bọc giả tạo bên ngoài thôi. Tôi biết chồng có tính lăng nhăng từ lâu rồi.

Cứ lâu lâu tôi lại thấy chồng nhắn tin trêu cô này, ghẹo cô kia. Nhưng không biết hắn có giấu giếm em nào thêm nữa không thì trước đây tôi chưa lần ra.

Dạo này tôi thấy chồng cứ thậm thà thậm thụt cái điện thoại nên tôi cũng tìm cách điều tra. Chỉ biết là chồng đang giao dịch làm ăn với một cô mà anh lưu trên điện thoại là Công ty An Khánh.

Hôm đó 2 vợ chồng đi uống cafe, tự nhiên điện thoại anh sáng lên, tôi chỉ lướt thấy mỗi vài chữ đầu của tin nhắn:

“Cái nhà nghỉ hôm qua làm em bị ngứa…”.

Tôi mới nghĩ sao công ty Khánh An mà lại liên quan đến nhà nghỉ. Tôi biết chắc chắn chồng ngoại tình rồi nhưng chưa có chứng cứ để lật mặt.

Chồng ngoại tình, tôi chưa kịp ra tay thì chồng của nhân tình đã mang cả quan tài đến tận cửa nhà đánh ghen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Âm thầm điều tra thì tôi biết chồng cặp với một người phụ nữ cũng có gia đình rồi. Hai người thường xuyên tranh thủ rủ nhau vào nhà nghỉ hú hí buổi trưa, tối vẫn về nhà như không có gì.

Tôi đau lắm, đang nghĩ ra trăm cách bắt ghen. Chưa thực hiện thì tối qua đang ngồi chát chít với con bạn, bỗng ngoài ngõ có tiếng ồn ồn, xong chuông cửa bị bấm liên tục.

Tôi mới ra xem thì thấy cảnh tượng đến là hãi. Một hội 7-8 người toàn cởi trần xăm trổ hò hét ngoài cổng. Một gã gọi tên chồng tôi:

“Mày ra đây tao tặng cái này. Dám ngủ với vợ của tao à, ra đây!”

Bọn họ khiêng một cái quan tài đến đặt giữa cổng nhà tôi mới ghê chứ. Tôi cố giữ bình tĩnh, ra hỏi xem có chuyện gì mới vỡ lẽ, chồng tôi cặp với vợ của 1 người đàn ông trong số họ.

Chồng ngoại tình, tôi chưa kịp ra tay thì chồng của nhân tình đã mang cả quan tài đến tận cửa nhà đánh ghen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta thuê dân xã hội đến nắn gân chồng tôi. Cũng hãi phết nhưng lúc đó tôi không thèm bênh chồng mà bảo luôn:

“Chồng em ở trong nhà, mấy anh vào hốt hộ cái, em chả tiếc cái loại ngoại tình này đâu”

Hội kia cũng chỉ dọa gan chồng tôi thôi chứ không vào nhà, một lúc sau thì bỏ đi để cái quan tài lại. Tôi vào trong thì thấy chồng run cầm cập, mặt tái mét. Xong lại cái bài rối rít van xin vợ tha thứ các kiểu.

Tôi thấy nhục mặt quá, vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức bị phản bội nên chưa tha thứ. Anh ta giờ đi làm cũng nơm nớp sợ bị chồng của bồ trả thù, đáng đời ai bảo nhát gan còn đi hú hí với vợ người ta. 

Nhà hiu hắt vì chồng vừa mất, bỗng nửa đêm nghe tiếng la thất thanh của chị giúp việc, tôi hoảng loạn với cảnh tượng trước mắt

Nhà hiu hắt vì chồng vừa mất, bỗng nửa đêm nghe tiếng la thất thanh của chị giúp việc, tôi hoảng loạn với cảnh tượng trước mắt

Sau khi chồng qua đời chưa đến một tuần thì đến một đêm muộn, khi tôi và con đang ngủ thì tôi giật mình khi nghe tiếng rên la. Ở nhà không có đàn ông nên tôi khá hoảng sợ.

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