Bình chán vợ nên mỗi lần về nhà, anh đều kiếm cớ để đánh đập vợ, gây chuyện rồi chửi mắng Oanh. Với Bình, cái nhà này chẳng còn chút gì khiến anh lưu luyến cả, con thì mãi không có mà giờ Bình cũng chẳng muốn sinh con với Oanh nữa, cả mấy tháng trời từ khi có bồ, Bình chẳng còn muốn động vào vợ.

Lấy nhau được 5 năm thì Bình có bồ. Bồ Bình dĩ nhiên là đẹp và nóng bỏng hơn vợ anh. Kể ra 5 năm trước thì Oanh cũng xinh đẹp không kém ai nhưng sau khi sẩy thai mấy lần, lại bị mất việc, Oanh trông tàn tạ hẳn. Công việc của Oanh ở nhà là làm nội trợ, thỉnh thoảng đi bán mấy thứ ở trong vườn nên trong mắt Bình, Oanh trông không còn sức hấp dẫn và thấp kém hẳn so với bồ và mấy cô gái khác mà anh gặp.

- Lau với chả dọn, thấy tôi về còn chổng mông ra à? Vợ như này thì vứt.

Hôm đó Bình trở về nhà, thấy Oanh đang mặc một bộ quần áo cũ kỹ, có rách mấy chỗ trên người và đang cúi đầu lau nhà, thấy ngứa mắt, Bình giơ chân đá xô nước rồi quát vợ:

- Em đang dọn nhà mà, anh về thấy vậy thì đi đường khác, có sao đâu?

- À, giờ còn giở trò cãi lộn, vợ con kiểu này không đánh rồi cho thiên hạ xem thì nhục lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi Bình mở điện thoại ra, lao tới túm lấy vợ đánh tới tấp. Anh vừa đánh vừa quay video, Oanh không khó để phát hiện ra Bình đang livestream cảnh mình đánh vợ cho bồ và bạn bè xem. Vừa đánh Bình vừa thanh minh rất rõ ràng:

- Con vợ em vừa xấu vừa láo, chồng nói một câu, cãi nhem nhẻm một câu, lại còn dám đánh chồng. Giờ em đánh nó, cho các bác, các anh, các chị xem nên phải làm gì với loại vợ vừa ngu vừa láo vừa xấu này.

Ngay khi đoạn livestream của Bình được phát, cô bồ của anh hí hửng bình luận với vẻ rất đắc chí. Cô ta nói rằng loại vợ như Oanh bị đánh là đúng. Rất nhiều bạn bè của Bình cũng bảo rằng, anh nên ly dị chứ sống với một người vợ ngang ngược như Oanh thì đúng là chôn sống thời thanh xuân của mình.

Bình đánh vợ xong thì ra ghế ngồi thở rồi ngồi xem bình luận của bạn bè. Đúng là bạn bè anh ai cũng hiểu anh và khuyên anh nên ly hôn, cưới cô bồ mới chứ đừng sống với người vợ khi đã hết tình yêu. Đang hí hửng thì Bình nghe tiếng chuông cửa, vì Oanh đang nằm bất tỉnh dưới sàn nên Bình ra mở cửa. Anh điếng người khi thấy đứng trước cửa nhà là sếp anh.

- Anh… anh đến nhà em ư? Quý hóa quá, mời anh vào nhà chơi ạ. Để em dọn dẹp lại tí, con vợ em hư lắm, cả đời chả dọn dẹp gì cả.

- Tôi không đến chơi với cậu, tôi đến để rước vợ cậu đi.

- Vợ em ư? Anh đang nói chuyện gì thế?

- Cậu lấy cô ấy mà không chăm sóc được thì để tôi chăm sóc. Đừng có giở trò đánh đập cô ấy dã man như vậy rồi còn phát livestream trên Facebook. Cậu không bằng con vật.

Bình ú ớ khi thấy sếp mình tiến vào bế cô vợ đang nằm vật dưới sàn rồi đi thẳng ra chiếc xe tiền tỷ đậu trước cửa. Bình lắp bắp:

- Anh đang làm cái gì thế? Đó là vợ tôi mà?

- Vợ cậu ư? Thế có ông chồng nào mà đánh vợ ra nông nỗi này không? Mấy năm trước tôi đã nhường cô ấy lại cho cậu vì cô ấy chọn cậu, nhưng giờ tôi sẽ không để cho cô ấy phải sống với kẻ vũ phu và xấu xa như cậu nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi sếp Bình phóng xe đi thẳng. Bình nóng mặt. Không ngờ tình cũ của vợ anh lại là sếp của anh hiện tại. Bình run cầm cập khi nghĩ đến ngày mai đến công ty và phải đối diện với sếp của mình.

Đúng như Bình nghĩ, sáng hôm sau khi đến công ty, cái đầu tiên Bình nhận được là quyết định đuổi việc. Bình cầm quyết định đó trên tay mà rụng rời. Anh lao ngay đến nhà cô bồ rồi ỉ ôi khóc lóc để mong bồ thương hại nhưng không ngờ cô bồ của anh lại nhếch mép bảo:

- À, cuối cùng anh cũng chỉ là kẻ bại trận. Anh nghĩ tôi sẽ sống với kẻ thất nghiệp như anh à? Nực cười thế! Mời anh biến đi cho nhanh.

Nói rồi cô bồ của anh đóng cửa lại. Bình thẫn thờ khi biết mình vừa mất việc, mất vợ vừa mất cả bồ. Anh lững thững đi về nhà rồi chỉ biết ngậm ngụi ký vào lá đơn ly hôn mà vợ anh vừa gửi đến.