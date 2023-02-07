Chồng nằng nặc ép vợ bầu ký đơn ly hôn để cho bồ nhí danh phận, câu nói của mẹ chồng sau đó càng khiến tôi bàng hoàng

Càng ở gần anh, tôi ngưỡng mộ và yêu anh lúc nào không biết. Nhưng thật không may, chồng tôi lúc đó lại có người yêu là Nhung. Nghe nói 2 người yêu nhau từ thời còn học đại học. Nhung thua kém chồng tôi về mọi mặt, cư xử cũng chẳng khéo léo. Tôi chẳng biết vì sao chồng tôi lại yêu một người như thế.

Năm đó, tôi mới vào công ty làm. Chồng là trưởng phòng của tôi. Anh đẹp trai, phong độ lại tài giỏi, biết quan tâm đến nhân viên. Khác với những người sếp khác, hay hách dịch, đòi hỏi, chèn ép nhân viên, chồng tôi là người biết cách cư xử thấu tình đạt lý. Nhân viên trong phòng yêu mến anh, coi anh như người anh cả.

Thấy tôi mang bầu, cả nhà anh đều mừng và mau chóng lo liệu chuyện cưới xin. Chỉ có anh là miễn cưỡng, không nở lấy một nụ cười. Anh nói tôi và anh chưa yêu nhau được lâu, sợ khi về sống chung, sẽ có nhiều mâu thuẫn. Tôi chỉ biết thở dài: "Là anh chưa yêu em được lâu thôi. Chứ em đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt."

Bẵng đi một thời gian, tôi biết chồng tôi và Nhung đã chia tay vì chuyện của họ bị gia đình chồng cấm cản. Tôi nhân cơ hội này theo đuổi, tiếp cận gần với anh. Ban đầu, chồng nói chỉ coi tôi là em gái. Tôi đau lòng lắm nhưng vẫn không bỏ cuộc. Trong một đêm, chồng tôi say rượu, tôi đã qua đêm cùng anh ấy. Vài đêm sau đó, chúng tôi tiếp tục lên giường và tôi mang thai con trai tôi như bây giờ.

Sau lễ cưới rìng rang, tôi với anh sống chung cùng gia đình nhà chồng. Nhờ khéo ăn nói, tôi rất được lòng nhà chồng tôi. Tuy nhiên, càng ở bên nhau lâu bao nhiêu, tôi càng thấy anh lạnh nhạt với tôi bấy nhiêu. Anh mượn cớ tôi đang mang bầu nên chẳng bao giờ động chạm, âu yếm tôi. Cứ tan làm là anh cùng bạn bè say sưa bên ly rượu. Tôi ép anh ở nhà, anh cũng ra hành lang với chai rượu trong tay.

Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi bắt gặp chồng lén lút qua lại với Nhung. Tôi điên cuồng chửi bới, dày vò anh và ả nhân tình. Tuy nhiên, chồng tôi nói anh muốn ly hôn để quay về bên Nhung. Sống bên tôi, anh không hạnh phúc, anh không thể quên được cô ấy.

Mọi chuyện từ đầu đến giờ đều là trong kế hoạch của tôi, chính tôi đã gài bẫy anh. Chứ anh chưa bao giờ có ý định cưới tôi cả.

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Tôi khóc, tôi nói đến chuyện tình cảm, đến đứa con của chúng tôi. Chồng tôi xuống nước và nói anh sẽ đền bù cho tôi 500 triệu nếu tôi chịu ký vào lá đơn ly hôn. Anh vẫn sẽ có trách nhiệm với con của chúng tôi sau này.

Mẹ chồng tôi sau khi nghe chuyện này thì nổi trận lôi đình. Bà nói chỉ coi tôi là con dâu, con của con là cháu nội của mẹ. Bà khuyên tôi không nên bỏ cuộc dễ dàng vì tôi mới là vợ chính thức còn cô ta chỉ là người thứ ba thôi.

"Con nghe mẹ, con cứ sinh thằng bé ra. Sau đó, chồng con sẽ thương thằng bé rồi dần có tình cảm với con. Sao con có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được? Xem bao nhiêu phim cung đấu mà không rút ra được điều gì cho mình à? Mẹ vẫn đang hậu thuẫn con đây mà", mẹ chồng tôi nói.

Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ về chuyện tình cảm mà gầy rộc cả người. Tôi yêu chồng tôi thật lòng và muốn chung sống với anh ấy. Gia đình chồng cũng đối xử rất tốt với tôi. Nhưng anh ấy thì...

Theo mọi người, tôi nên sớm ly hôn hay tiếp tục ở lại chờ cơ hội để có được tình cảm của chồng?