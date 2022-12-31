Và quả thật tôi không chọn lầm chồng mọi người ạ. Mang tiếng con rể nghèo nhưng lúc nào anh cũng quan tâm đến bố mẹ 2 bên. Bố mẹ vợ bị ốm, anh đều dành thời gian đưa họ đi thăm khám, nếu phải nằm viện cũng chăm sóc rất tận tình. Chẳng thế mà anh được nhà ngoại quý mến lắm. Nhất là với vợ, dù công việc của chồng làm quản lý nhân sự 1 công ty nước ngoài khá bận rộn, áp lực nhưng anh quan tâm đến vợ vô cùng. Cuối tuần lại đưa vợ đi ăn vặt, đi chơi xa gần để đổi gió.

Là một cô gái đẹp và có việc làm ổn định nên xung quanh tôi luôn có nhiều chàng trai vây quanh. Có những người gia thế khủng, con quan chức nhưng tôi không chọn yêu. Cuối cùng tôi chọn chồng vì anh dù chỉ ở quê, gia đình làm nông bình thường nhưng rất có chí tiến thủ, hiền lành và đặc biệt chu đáo với tôi và mọi người xung quanh.

Vợ mới bầu mà lúc nào chồng cũng thủ thỉ: “Con ở trong bụng mẹ phải ngoan đấy, không được hành hạ mẹ vất vả quá đâu. Nếu hành vợ của bố vất vả quá, mai ra đời bố tét mông cho biết mặt”. Thậm chí khi biết tin vợ bầu, anh còn làm việc chăm chỉ hơn, nhận rất nhiều dự án về để kiếm tiền: “Anh muốn khi con chào đời sẽ để dành ra 1 khoản tặng cho 2 người quan trọng nhất đời anh”.

Ngay cả khi tôi bầu bí, chưa một ngày anh để vợ một mình. Từ ăn uống, tiêm chủng, khám thai, anh đều thu xếp để đưa đi. Tôi có thèm ăn món gì đó, chỉ cần nói là anh đi mua bằng được. Tối đến anh lại bóp vai, bóp cổ và tay chân cho vợ bầu đỡ mỏi.

Những lúc ấy, tôi hạnh phúc biết nhường nào khi có chồng như vậy. Nhưng một ngày trên đường đi công tác anh gặp tai nạn qua đời đột ngột. Anh đi mà chẳng kịp trăng trối với bất cứ ai điều gì. Khi ấy em bé trong bụng tôi mới chỉ được hơn 2 tháng tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng mất, dù luôn được cả nhà động viên phải cố gắng nhưng tôi đã khóc rất nhiều vì quá đau lòng, buồn tủi, xúc động. Nhiều lần bà nội ngoại quát:

“Bố nó mất thì cũng đã mất rồi. Con cứ bi lụy buồn khổ như thế này sẽ nguy hại đến em bé trong bụng thôi. Con có muốn em bé được sinh ra khỏe mạnh thì phải vực tinh thần ngay”.

Nói chung tôi phải học cách sống không còn có chồng bên cạnh và cứ nhìn vào đứa con mỗi ngày một lớn lên trong bụng mình để sống. Rồi cuối cùng, cũng đến ngày tôi mẹ tròn con vuông trong sự vui mừng của người thân. Cũng may em bé trong bụng không bị ảnh hưởng bởi những muộn phiền trong thai kỳ của mẹ.

Vào đúng hôm tôi sinh con, lúc vừa về lại phòng sau đẻ gặp con và người thân thì điện thoại của tôi báo có tin nhắn đến. Tài khoản ngân hàng của tôi bỗng có ai đó gửi tròn 1 tỷ, còn ghi: “Chúc mừng con yêu của chúng ta đến với thế giới này. Em hãy cầm số tiền này để nuôi con. Yêu vợ”.

Nhìn tin nhắn tôi còn ngỡ ngàng ngạc nhiên, gọi cho ngân hàng kiểm tra. Thấy tôi như vậy, ông bà nội mới tiến lại chỗ con gái bảo: “Con thấy lạ khi vẫn nhận được chuyển khoản 1 tỷ của người chồng đã mất phải không? Chồng con từ lâu đã kiếm được số tiền này và nó gửi bố mẹ từ khi con mang bầu. Nó bảo sau này nếu con đầu lòng của 2 đứa chào đời, nó sẽ chuyển số tiền này cho 2 mẹ con con. Giờ là lúc bố mẹ nên làm đúng tâm nguyện của nó”.

Nghe những lời bố mẹ nói mà tôi khóc nghẹn. Hóa ra chồng tôi còn chu đáo lo xa cho vợ con đến như vậy. Anh đã ở cách xa mẹ con tôi cả 1 thế giới nhưng sao tôi vẫn thấy như anh đang ở rất gần đây thôi.