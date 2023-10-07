Chồng 'mèo mả gà đồng' với ô sin rồi ép vợ ly hôn, 3 năm sau gặp lại anh dúi cục tiền nặng trịch vào tay tôi rồi thì thầm bên tai: "Anh vẫn 'nhớ' mọi thứ về em lắm đấy! "

Tâm sự 07/10/2023 09:35

Hải hỏi thăm tôi dạo này thế nào, rồi khen tôi khác với lúc trước quá. Bất ngờ, trong lúc tôi không chú ý Hải ghét sát thơm lên má tôi còn thì thầm bên tai.

Tôi ly hôn Hải tới nay được tròn 3 năm, chuyện ly hôn thực chất cũng không êm đẹp cho lắm, phải mất nhiều thời gian tôi mới có thể cân bằng được cuộc sống. Tôi thậm chí còn từng thề sẽ không bao giờ cho chồng cũ bước chân vào nhà chứ đừng nói là gặp con, thế nhưng hằng đêm khi nghe con trai hỏi bố tôi lại mềm lòng. Cuối cùng, sau nhiều lần đấu tranh tôi quyết vì con, cho Hải được qua lại, bù đắp tình cảm. 

Không muốn chạm mặt Hải nhiều nên tôi lên lịch, 1 tuần Hải được qua đón con đi chơi 1 lần chiều thứ 7, tới tối thứ 7 phải đưa con về với tôi. Nếu tuần nào không qua đón con thì phải báo trước. Biết Hải qua thì tôi sẽ tránh mặt đi đâu đó để ông bà ở nhà trông cháu, có khi tôi đi muộn hơn giờ con về. 

Chồng 'mèo mả gà đồng' với ô sin rồi ép vợ ly hôn, 3 năm sau gặp lại anh dúi cục tiền nặng trịch vào tay tôi rồi thì thầm bên tai: 'Anh vẫn 'nhớ' mọi thứ về em lắm đấy! ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện trơn tru cho tới tuần trước, Hải bất thình lình qua nhà đón con trước hẳn 2 tiếng, tôi lúc đó vừa mặc đồ định đi chơi với bạn, ra tới ngõ thì gặp Hải. Cũng biết là chồng cũ đổi đời ngay sau khi ly hôn với tôi nhưng giờ trông anh ta bảnh bao hơn hẳn, xe đẹp, quần áo là lượt đúng chuẩn doanh nhân. Giờ thì tôi cũng hiểu vì sao năm đó thay vì lựa chọn gia đình anh ta lại lựa chọn cưới cô giúp việc.

Vừa nhìn thấy tôi Hải ngẩn người 1 lúc rồi bước tới chào hỏi, anh ta hồ hởi hệt như lần đầu chúng tôi hẹn hò. Không để Hải có cơ hội nói chuyện tôi quay ngoắt người đi, mặc kệ anh ta chưng hửng đứng nhìn. 

Buổi tối hôm đó, sau khi xác định Hải đã đưa con về tôi mới về nhà, tới đầu ngõ tôi lại bắt gặp Hải đang đứng chờ. Biết không thể tránh được nên tôi dừng lại nói chuyện. Hải hỏi thăm tôi dạo này thế nào, rồi khen tôi khác với lúc trước quá. Bất ngờ, trong lúc tôi không chú ý Hải ghét sát thơm lên má tôi còn thì thầm bên tai: 

- Em đừng tránh anh nữa, tránh như vậy chỉ chứng tỏ em còn tình cảm với anh thôi. Anh biết em nuôi con cũng vất vả, hay thế này đi, 1 tuần 1 lần "gia đình" mình lại về như xưa. Anh vẫn "nhớ" mọi thứ về em lắm đấy! 

Chồng 'mèo mả gà đồng' với ô sin rồi ép vợ ly hôn, 3 năm sau gặp lại anh dúi cục tiền nặng trịch vào tay tôi rồi thì thầm bên tai: 'Anh vẫn 'nhớ' mọi thứ về em lắm đấy! ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa nói anh ta vừa kéo tôi lại gần, 1 tay dúi cục tiền nặng trịch vào tay tôi, tay còn lại miết qua eo khiến tôi rùng mình. Định thần lại, tôi vung tay tát cho Hải 1 cái rồi chạy vội vào nhà, vứt cả cục tiền xuống dưới đất. 

Nhớ lại 3 năm trước, lúc tôi sinh con đầu lòng Hải lại bận công việc nên không thể chăm sóc được tôi nên thuê 1 cô giúp việc theo giờ chỉ để lo việc cơm nước, dọn nhà. Lúc con tôi được 6 tháng, Hải ngang nhiên qua lại với cô ta, khi tôi chịu hết nổi thì Hải nói ly hôn đi, anh ta hết yêu tôi rồi. 

Lúc đó tôi mới biết hóa ra cô gái kia không chỉ là giúp việc đơn thuần mà còn là người tình của Hải, anh ta bảo cô ấy đến chỉ để tiện "hú hí" với nhau 1 cách công khai mà không làm tôi nghi ngờ. Chưa hết, cô gái đó không phải dạng thường, gia thế của cô ta khiến Hải mê mẩn, nghe đâu bố cô ả là giám đốc chi nhánh của tập đoàn, cưới được cô thì con đường thăng tiến của Hải sẽ xem như thẳng bước. 

Chồng 'mèo mả gà đồng' với ô sin rồi ép vợ ly hôn, 3 năm sau gặp lại anh dúi cục tiền nặng trịch vào tay tôi rồi thì thầm bên tai: 'Anh vẫn 'nhớ' mọi thứ về em lắm đấy! ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là tôi ly hôn chỉ sau chưa đầy 2 năm ngày cưới, 2 bàn tay trắng, không nhà cửa, không công việc, ôm con về nhà mẹ đẻ trong nước mắt. 2 tháng sau Hải cưới, trên mạng xã hội vợ chồng họ sánh đôi như "tiên đồng - ngọc nữ", cô vợ Hải còn thỉnh thoảng viết ngôn tình, chồng chung thủy thế nọ, chồng yêu thiều thế kia, có lúc còn share bài "đàn ông cũ là báu vật", nghĩ mà buồn cười. 

Giờ thì hay rồi, anh ta đưa cả cục tiền chỉ để được lên giường với tôi như trước, anh ta tha thiết được gần gũi thứ gọi là "gia đình" mà anh ta từng vứt bỏ. Vậy mới nói đàn ông ấy mà, 1 lần ngoại tình muôn đời sẽ ngoại tình, không có ngoại lên, không phải tôi chắc anh ta cũng sẽ gạ người khác thôi nhỉ? 

Lén lắp camera để theo dõi chồng, cho đến một ngày nhìn cảnh tượng anh đang ôm ấp nhân vật này được ghi lại mà tôi chết sững, tim như tan tành đổ vỡ

Lén lắp camera để theo dõi chồng, cho đến một ngày nhìn cảnh tượng anh đang ôm ấp nhân vật này được ghi lại mà tôi chết sững, tim như tan tành đổ vỡ

Tôi tắt màn hình, vì đã không còn thể nhìn thêm những cảnh đó một lần nào nữa. Tôi bỏ ngang công việc, chạy về nhà như một kẻ điên cuồng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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