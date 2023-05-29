Chồng mất chưa tròn năm, mộ phần chưa xanh cỏ, chị dâu đã dẫn người đàn ông khác về nhà, nhưng vừa thấy anh ta, bố mẹ tôi bật khóc nức nở

Tâm sự 29/05/2023 03:05

Sau vụ tai nạn, dù đau đớn nhưng gia đình tôi cũng làm theo di nguyện cuối cùng của anh.

Anh trai tôi là bác sĩ, sống lương thiện, hiền lành. Nhưng anh ấy lại qua đời trong một vụ tai nạn. Giây phút nhận tin, cả nhà tôi bàng hoàng. Chị dâu tôi đang mang thai thì ngất xỉu tại chỗ. Tang lễ của anh, chị dâu tôi lúc nào cũng khóc, khóc quá thì ngất đi. Tỉnh dậy lại khóc. Ai nhìn cũng xót xa.

Thế mà anh tôi mất chưa đầy năm, chị dâu đã dẫn người đàn ông khác về. Nhưng bố mẹ tôi vừa nhìn thấy người đàn ông đó thì sững người rồi ôm chầm lấy anh ta. Bởi trong cơ thể của anh ta có đôi mắt của anh tôi. Đôi mắt với ánh nhìn thân thương, hiền hậu ấy không lẫn đi đâu được.

Chồng mất chưa tròn năm, mộ phần chưa xanh cỏ, chị dâu đã dẫn người đàn ông khác về nhà, nhưng vừa thấy anh ta, bố mẹ tôi bật khóc nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, anh tôi đã đăng ký hiến tạng cho y học. Sau vụ tai nạn, dù đau đớn nhưng gia đình tôi cũng làm theo di nguyện cuối cùng của anh. Nhờ anh mà có 3 người đã được cứu sống, trong đó có người đàn ông này.

- Con đã tìm kiếm suốt mới tìm được người đang giữ đôi mắt của anh Quang. Con xin phép bố mẹ cho chúng con tìm hiểu nhau. Ở bên anh ấy, con có cảm giác như anh Quang vẫn còn sống. Cu Minh (con chị dâu) cũng thích anh ấy. Con mong bố mẹ đồng ý.

Bố mẹ tôi khá bất ngờ trước lời cầu xin của chị dâu. Nhưng nhìn người đàn ông hiền lành trước mặt, bố mẹ tôi cũng xiêu lòng. Dù gì thì trong cơ thể của anh ta cũng có một phần của anh trai tôi.

Dù vậy, tôi vẫn khó chấp nhận nổi cảnh có một người đàn ông lạ thường xuyên đến nhà mình. Thấy anh ta, tôi lại nhớ đến anh trai và càng ghét chị dâu hơn. Sao chị ấy lại có thể nhanh chóng quên người chồng chết chưa tròn năm để đòi qua lại với một gã đàn ông khác?

Tôi có nên khuyên bố mẹ phản đối họ không? Hay cho chị dâu ra ở riêng cho khỏi chướng mắt đây?

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