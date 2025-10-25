Chồng khổ sở không ngờ vì một hành động vô ý của vợ mang bầu mà không thể nghĩ tới chuyện ngoại tình

Tâm sự 25/10/2025 23:07

Vừa ra trường đi làm thì chúng em lấy nhau luôn. Hai vợ chồng vẫn còn ở nhà thuê, định bụng tích góp từ từ để mua trả góp căn hộ chung cư sau này. Lúc lấy nhau chỉ mới 23, em thấy mình còn trẻ, chưa muốn có con. Nhưng cha mẹ chồng của em ở quê lại nôn có cháu, bảo là cụ ông ở nhà cũng gần đất xa trời, muốn nhìn mặt cháu. Chồng em nói hay là cứ đẻ, có đứa trẻ vui cửa vui nhà, có động lực kiếm tiền. Em nghe thế thì cũng chiều theo ý chồng.

Vợ chồng em bằng tuổi nhau, là bạn bè từ thời cấp 2, cấp 3 rồi lên Đại học vẫn học cùng trường. Tính em với gã phải gọi là khắc khẩu, đụng tới là cãi nhau, đụng chuyện là ầm ĩ. Vậy mà không hiểu sao từ bạn thân thành người yêu, rồi thành vợ chồng từ lúc nào không hay. Có nhiều người hỏi sao hai đứa yêu rồi lấy nhau được, chúng em chỉ bảo chắc vì cãi nhau hợp, ngoài đối phương ra chắc chẳng tìm được ai chịu được mình.

Vừa ra trường đi làm thì chúng em lấy nhau luôn. Hai vợ chồng vẫn còn ở nhà thuê, định bụng tích góp từ từ để mua trả góp căn hộ chung cư sau này. Lúc lấy nhau chỉ mới 23, em thấy mình còn trẻ, chưa muốn có con. Nhưng cha mẹ chồng của em ở quê lại nôn có cháu, bảo là cụ ông ở nhà cũng gần đất xa trời, muốn nhìn mặt cháu. Chồng em nói hay là cứ đẻ, có đứa trẻ vui cửa vui nhà, có động lực kiếm tiền. Em nghe thế thì cũng chiều theo ý chồng.

Em thả khoảng 4 tháng thì dính bầu. Chồng em từ ngày biết vợ có bầu thì chiều vợ hẳn ra. Em có bầu thì thay đổi tính khí nhưng cứ cãi vã là chồng em dù có tức mấy cũng im bặt. Gã bảo không thèm chấp em, không muốn con nghe ba mẹ cãi nhau. Em nghe vậy lại càng thương chồng hơn.

Em cứ nghĩ mình nghén lắm ai dè chưa gì đã ngỡ ngàng thấy ông chồng nhà mình “ốm nghén” thay vợ. Cứ đụng phải thịt cá là chồng em buồn nôn không thể ăn được. Thậm chí, có hôm gã ấy chỉ ăn được cháo, mặt mày bơ phờ đến tội.

Em bèn kể cho cô bạn thân nghe chồng ốm nghén thay vợ. Bạn em cười ha hả rồi hỏi:

“Ơ vậy là mày bò qua người ổng 9 lần đúng không?”.

Chồng khổ sở không ngờ vì một hành động vô ý của vợ mang bầu mà không thể nghĩ tới chuyện ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng. Vì em hay đi vệ sinh ban đêm, mà vợ chồng em thì ngủ trên gác, em nằm trong, chồng em nằm ngoài. Nên em muốn đi xuống thì phải bò qua người chồng, không có cách nào khác. Hóa ra lời nhân gian như thế lại đúng với vợ chồng em à?

Cô bạn em nghe đến đó lại càng cười lớn hơn:

“Ô hay vậy yên tâm rồi, chồng mày mệt đứ đừ thì chẳng còn sức mà mèo mả khi vợ mang bầu. Mày sướng gì bằng!”.

Em đem chuyện này kể cho chồng nghe, em quả thật chỉ vô ý làm thế, vậy mà chồng em lại chịu khổ. Gã chồng em nghe vậy thì cười:

“Thôi cũng có sao, anh chịu giúp em, để em có sức sinh con. Mà nhờ vậy anh cũng thương vợ hơn, làm phụ nữ khổ quá!”.

Nhưng dù có nói thế thì chồng em vẫn có ngày rên rỉ với em:

“Vợ ơi em mau chóng đẻ đi, chứ anh chịu hết nổi rồi!”.

Vậy là em hết nấu cháo, xoa đầu rồi lại động viên chồng cố lên, sau này em chắc chắn sẽ nói với con về sự hy sinh cao cả của gã.

 

Nhiều khi em cũng thấy lạ lùng, người ta vợ mang bầu thì thấy mình khổ mà mong chồng đối xử tốt với mình hơn. Còn em từ khi có bầu thì vì thấy chồng khổ mà yêu thương chồng hơn. Đến tận khi em sinh con thì gã chồng của em mới hết ốm nghén. Em thấy gã ôm con mà ươn ướt mắt, lại ghẹo gã: “Cảm động vì hết phải ốm nghén rồi đúng không?”. Gã cười cười hạnh phúc mà lòng em cũng ngọt theo.

Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, tôi khổ sở không dám ngoại tình

Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, tôi khổ sở không dám ngoại tình

Em cứ nghĩ mình nghén lắm ai dè chưa gì đã ngỡ ngàng thấy ông chồng nhà mình “ốm nghén” thay vợ. Cứ đụng phải thịt cá là chồng em buồn nôn không thể ăn được. Thậm chí, có hôm gã ấy chỉ ăn được cháo, mặt mày bơ phờ đến tội.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài 'cưng như trứng', 3 con giáp rước lộc về nhà, tiền bạc nhét đầy túi, sự nghiệp rộng đường thăng tiến

Sau ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài 'cưng như trứng', 3 con giáp rước lộc về nhà, tiền bạc nhét đầy túi, sự nghiệp rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Ô tô va chạm với xe máy rồi lao vào dải phân cách đâm vào đám đông khiến 5 người tử vong, tài xế bị dân vây đánh

Ô tô va chạm với xe máy rồi lao vào dải phân cách đâm vào đám đông khiến 5 người tử vong, tài xế bị dân vây đánh

Video 5 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 28/10/2025, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 28/10/2025, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Người lái xe sợ hãi khi chứng kiến cảnh con sư tử khổng lồ nhảy khỏi chiếc xe tải đang chạy và trốn thoát

Người lái xe sợ hãi khi chứng kiến cảnh con sư tử khổng lồ nhảy khỏi chiếc xe tải đang chạy và trốn thoát

Video 6 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Cãi vã với gia đình, người đàn ông nhảy sông tự tử nhưng lại bị mắc kẹt trong đám bèo tây

Cãi vã với gia đình, người đàn ông nhảy sông tự tử nhưng lại bị mắc kẹt trong đám bèo tây

Video 7 giờ 18 phút trước
Dương Tử tiếp tục được giao vai chính trong một dự án lớn của Tencent Video

Dương Tử tiếp tục được giao vai chính trong một dự án lớn của Tencent Video

Sao quốc tế 7 giờ 30 phút trước
Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles

Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles

Sao quốc tế 8 giờ 18 phút trước
Kinh ngạc khoảnh khắc rắn biển khổng lồ ngoi đầu lên khỏi mặt nước gây chú ý trên MXH

Kinh ngạc khoảnh khắc rắn biển khổng lồ ngoi đầu lên khỏi mặt nước gây chú ý trên MXH

Video 8 giờ 18 phút trước
Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Đời sống 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Bạn thân nhìn 'chằm chằm' chồng tôi khi vừa đến nhà, cô ấy còn lập ra kế hoạch 'không thể tin nổi' ngay sau đó

Bạn thân nhìn 'chằm chằm' chồng tôi khi vừa đến nhà, cô ấy còn lập ra kế hoạch 'không thể tin nổi' ngay sau đó

Chồng cho phép vợ ngoại tình, với điều kiện duy nhất là không được ly hôn anh

Chồng cho phép vợ ngoại tình, với điều kiện duy nhất là không được ly hôn anh

Mẹ chồng yêu thương mình bất thường, vợ trẻ 'điếng người' khi vén màn 'uẩn khúc' của sự tình

Mẹ chồng yêu thương mình bất thường, vợ trẻ 'điếng người' khi vén màn 'uẩn khúc' của sự tình

Lấy hết can đảm thú nhận 'bắt chồng đổ vỏ', tôi rụng rời khi anh quỳ xuống cảm ơn

Lấy hết can đảm thú nhận 'bắt chồng đổ vỏ', tôi rụng rời khi anh quỳ xuống cảm ơn

Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm

Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm