Chồng đi công tác, tôi hí hửng qua nhà bạn trai cũ định bụng hâm nóng tình cảm ngày xưa, ai ngờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cho tôi sợ hãi té ngã xuống sàn

Tâm sự 26/08/2023 05:21

Hóa ra chỉ có tôi tưởng bở, còn hắn chỉ coi tôi là người qua đường, có mối khác ngon hơn sẽ bỏ.

Hùng là mối tình đầu, tôi yêu anh từ khi học năm 2 đại học. Khi tôi ra trường hai năm, anh bỗng quyết định vào Sài Gòn khởi nghiệp và rủ tôi cùng vào đó với anh.

Công việc đang ổn định, khó khăn lắm tôi mới xin được công việc này nên không muốn bỏ ngang. Hơn nữa lúc đấy mối tình giữa tôi và anh đang bị bố mẹ phản đối, tôi theo anh vào đó sẽ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Mà vào đấy tôi sẽ làm gì đây? Mọi thứ đều lạ lẫm sẽ mất rất nhiều thời gian để thích nghi, rồi nhỡ công việc trong đó của anh cũng không tốt thì sao?...

Tôi khước từ, động viên anh cứ yên tâm vào đó khởi nghiệp, còn tôi vẫn sẽ ở đây chờ anh. Vậy mà anh vẫn nằng nặc bắt ép tôi đi cùng anh, vì chuyện này mà hai đứa cãi nhau rất nhiều. Thậm chí anh còn đưa chuyện chia tay ra để dọa tôi.

Nói hết nước hết cái mà anh vẫn vậy nên tôi đành chia tay khi tình vẫn còn. Hơn một năm sau tôi có người yêu mới, cũng chính là người chồng hiện tại. Sau một thời gian yêu đương hẹn hò, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân nhưng khi đang rục rịch chuẩn bị cho đám cưới thì tôi lại gặp lại Hùng. Anh muốn nối lại tình xưa với tôi

Cảm xúc trong tôi trào dâng, lúc đó tôi mới biết trong tim vẫn còn hình bóng của anh. Nhưng đám cưới đã định ngày, sính lễ nhà trai đã đưa, tôi không thể vì Hùng mà đùng đùng hủy hôn được. Chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận, rồi bị hàng xóm bàn ra tán vào, mất mặt lắm.

Vậy là tôi đành khoác váy cô dâu về nhà chồng trong nỗi tương tư với Hùng . Những đêm nằm bên chồng, tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh, trong lòng giày vò đến đau đớn. Giá như ngày đó anh đừng đem chuyện chia tay ra bắt ép tôi, giá như anh xin lỗi tôi sớm hơn, còn giờ đây mọi thứ đã quá muộn rồi, nói gì cũng vô nghĩa.

Chồng đi công tác, tôi hí hửng qua nhà bạn trai cũ định bụng hâm nóng tình cảm ngày xưa, ai ngờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cho tôi sợ hãi té ngã xuống sàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đám cưới nửa năm, tôi tình cờ gặp lại Hùng trong một quán cà phê và biết được anh mới chuyển về đây sinh sống, không còn làm ở Sài Gòn nữa. Vốn muốn quên anh để toàn tâm toàn ý với hôn nhân, nhưng giây phút gặp lại thì tôi đã gạt hết tất cả sang một bên, chỉ muốn nhào vào lòng anh mà thôi.

Vậy là chúng tôi đã lén lút qua lại với nhau. Đúng, nói trắng ra là tôi ngoại tình sau lưng chồng. Dẫu biết đây là chuyện sai trái nhưng tôi không hề hối hận vì điều đó.

Cách đây vài tuần, chồng tôi có chuyến đi công tác 3 ngày. Tôi mừng lắm, vì như vậy tôi sẽ có nhiều thời gian bên Hùng hơn. Anh sống một mình nên tôi sẽ chuyển đến đó ở với anh vài ngày, hai đứa sẽ có những ngày thật dài bên nhau, không cần phải hẹn hò vội vã như trước nữa. Chiều hôm đó khi hết giờ làm, tôi lái xe về thẳng nhà Huy chứ không về nhà mình nữa.

Lúc tới anh vẫn chưa về, nhưng tôi có chìa khóa nhà anh nên thoải mái mở cửa vào đợi. Tôi nấu một bữa cơm thịnh soạn rồi đi tắm trước, chuẩn bị sẵn sàng chờ anh về. Lúc tắm xong vừa hay nghe được tiếng động bên ngoài. Phát hiện mình quên cầm theo khăn tắm, tôi liền gọi với ra nhờ Hùng lấy giúp.

Cánh cửa nhà tắm hé ra, một cánh tay cầm chiếc khăn tắm thò vào. Tôi đón lấy, ngọt ngào nũng nịu muốn mở miệng trách yêu vài câu thì câu nói đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng khi tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc trên cánh tay đó. Đây không phải tay Hùng. Chiếc đồng hồ kia chính là vật bất ly thân của chồng tôi, ngày nào anh cũng đeo nó, chỉ khi về nhà đi tắm anh mới tháo ra.

Thấy cánh tay thò vào, tôi sợ hãi tới mức ngã nhào ra sàn.

Giọng nói lạnh lùng của chồng vang lên khiến tôi sợ hãi, run rẩy đến mức ngã lăn trên nền nhà tắm trơn trượt. Sao chồng tôi lại ở đây? Tôi đang ở nhà Hùng cơ mà?

Sau đó tôi mới biết, sau gần một năm lén lút hẹn hò, giờ đây người tình muốn chia tay tôi để đi lấy vợ. Nhưng Huy biết tôi yêu anh ta, sợ tôi nhằng nhẵng bám theo nên lật mặt, chơi đểu tôi bằng cách báo cho chồng tôi biết. Chuyện vỡ lở chắc chắn tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà đến làm phiền anh ta nữa.

Tôi hận người đàn ông đó. Tôi yêu anh ta thật lòng, sau đoạn tình nồng nàn gần năm trời vậy mà hắn lại đối xử với tôi như thế. Hóa ra chỉ có tôi tưởng bở, còn Huy chỉ coi tôi là người qua đường, có mối khác ngon hơn sẽ bỏ.

Lúc mọi chuyện phơi bày tôi mới thấy sợ hãi khi nghĩ đến hậu quả. Tôi quỳ sụp xuống van xin chồng tha thứ. Cuối cùng chồng vẫn ly hôn với tôi, nhưng đồng ý giữ kín bí mật này để tránh tôi bị mất mặt. Tôi giữ được danh dự nhưng mất đi một người chồng tốt, một tổ ấm nhỏ. Đó là cái giá tôi phải trả, cũng đáng đời tôi lắm mà.

Bị bố mẹ hối thúc chuyện kết hôn, tôi đánh liều cưới vợ một đời chồng, trong đêm ấy choáng váng khi lật chăn lên thấy dấu vết lạ, rồi vội vàng bế thốc em vào bệnh viện

Bị bố mẹ hối thúc chuyện kết hôn, tôi đánh liều cưới vợ một đời chồng, trong đêm ấy choáng váng khi lật chăn lên thấy dấu vết lạ, rồi vội vàng bế thốc em vào bệnh viện

Sau khi kết hôn, thấy vợ ôm bụng bất thường, tôi lật tấm chăn lên thì choáng váng nhìn thấy một vết máu đỏ trên chiếc ga trải giường, vạch trần sự thật khó tin về cuộc hôn nhân trước đó của em.

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