Chồng giấu vợ làm một việc kỳ lạ mỗi ngày, cú bám theo đã hé lộ bí mật không ai ngờ

Tâm sự 25/07/2026 23:41

Chào mọi người. Tôi đang đứng giữa ngã ba đường và không biết cuộc hôn nhân của mình rồi sẽ đi đến đâu. Vợ chồng tôi mới kết hôn được 1 năm. Hiện tại, tôi đã có em bé được 3 tháng.

Chào mọi người. Tôi đang đứng giữa ngã ba đường và không biết cuộc hôn nhân của mình rồi sẽ đi đến đâu. Vợ chồng tôi mới kết hôn được 1 năm. Hiện tại, tôi đã có em bé được 3 tháng.

Trước khi chúng tôi đến với nhau, chồng tôi có quen một người con gái. Hai người yêu nhau sâu đậm, chẳng biết sau đó vì lý do gì lại chia tay. Về phần chúng tôi, hồi yêu nhau, tôi và chồng có khoảng thời gian tạm xa. Tôi không ngờ trong lúc ấy, anh đã lỡ qua đêm với người yêu cũ.

Ngày chúng tôi chuẩn bị đám cưới, người yêu cũ của chồng mới đến và nói đã có thai. Cô ta yêu cầu chúng tôi phải chu cấp cho đứa bé đến 18 tuổi hoặc đưa tiền để giải quyết. Đứng trước lựa chọn ấy, tôi để chồng tự quyết định. Dù sao đó cũng là con anh, nếu tôi đứng ra sẽ không hay bằng chồng.

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Cuối cùng chồng tôi mới chịu thú nhận, người yêu cũ của anh không bỏ đứa bé. Ảnh minh họa: Internet

Đợt ấy về, chồng tôi bảo hai người quyết định bỏ đứa bé. Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.

Nhà tôi ở tầng 10 của một chung cư, vậy mà sáng đi làm, chồng tôi lại không sử dụng thang máy. Mấy lần tôi kiểm tra, thấy tối về, áo của anh không hề có mùi mồ hôi. Hôm qua tôi cố tình đi theo chồng, cuối cùng nhìn thấy anh xuống ngay tầng 9. Chồng tôi đi vào một căn nhà rồi đón một đứa bé từ tay người giúp việc.

Lúc ấy chân tay tôi run lẩy bẩy, tối về, tôi đối chất với anh chuyện này. Cuối cùng chồng tôi mới chịu thú nhận, người yêu cũ của anh không bỏ đứa bé. Sinh xong, cô ta ném con cho chồng tôi. Vì sợ tôi sẽ ghen nên chồng mới thuê người giúp việc rồi hàng ngày sẽ xuống thăm vài lần. Nghe đến đó, tôi sốc vô cùng. Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi không biết phải làm gì cho phải. Chuyện đến nước này, mọi người có thể cho tôi xin lời khuyên không?

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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