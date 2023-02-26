Chồng đưa người phụ nữ lạ về cùng ăn tối, lúc dọn dẹp người này bỗng đưa ra một lời đề nghị khiến tôi choáng váng

Bước chân vào nghề bất động sản chỉ hơn 2 năm, chồng tôi phất lên nhanh chóng. Tôi thoát khỏi căn nhà thuê bằng việc tự mua một ngôi nhà khá khang trang, hiện đại ở trung tâm trong thành phố. Chồng tôi đã có cho mình một chiếc xe hơi tiền tỷ, phục vụ công việc, gia đình.

Tôi năm nay 32 tuổi, tôi kết hôn được 8 năm. Lúc lấy nhau, hai vợ chồng tôi cũng khó khăn lắm, chịu cảnh nhà ở thuê, chật chội, nóng bức. Sống cảnh ở trọ được 3 năm, chồng tôi rất có duyên với nghề bất động sản . Mới đầu chỉ là môi giới, về sau có vốn, chồng tôi với những người bạn cùng nghề đầu tư vào mua các căn nhà bình dân, sửa chữa và cải tạo để bán kiếm lời.

Khi tôi vừa nấu xong các món ăn thì chồng tôi đưa khách về nhà, tôi cứ tưởng là bạn nhậu của anh ấy, hóa ra là một chị khoảng tầm 40 tuổi, trông rất xinh, thân hình cao ráo, thon gọn, ăn mặc hiện đại, quyến rũ... Chẳng bù cho tôi, kém chị ấy gần chục tuổi mà ăn mặc giản dị, đầu tóc đúng là lỗi thời từ đời nào rồi.

Cuộc sống vợ chồng tôi đang yên ổn, bỗng dưng đứng bên bờ đồ vỡ chỉ vì có sự xuất hiện của một vị khách lạ do chồng tôi đưa về nhà chơi, ăn cơm. Hôm đó diễn ra cách đây đúng một tuần, tôi đang chơi với con thì nghe cuộc điện thoại ngắn gọn của chồng gọi về: "Em dọn dẹp nhà cửa, làm mấy món ngon, tối nay nhà mình có khách". Chưa kịp hỏi thêm thì chồng đã tắt máy.

Chồng tôi giới thiệu chị đó cùng nghề, hai người hợp tác làm ăn rất nhiều và cảm thấy phối hợp ăn ý, thắng lợi. Chồng tôi cũng không ngần ngại khoe: "Anh kiếm được tiền nhiều bây giờ là nhờ ơn chị quan tâm, tin tưởng để giao đầu tư có nhà lên tới cả chục tỷ. Chứ đi bán mấy cái nhà cỏn con trong ngõ như mọi khi, tiền môi giới chẳng đủ tiền nhậu hàng ngày".

Cả buổi ăn cơm, hai người họ nói chuyện say sưa, vui vẻ lắm, hết nói về dự án này triển vọng tới khu đất kia sắp được giá…, tôi nghe mà chả hiểu gì, chỉ biết là các phi vụ giữa chồng tôi và chị đó đang gặp thời, hứa hẹn lãi đậm. Ăn cơm xong, chồng tôi và chị khách ngồi uống trà, ăn hoa quả còn tôi dọn dẹp, rửa bát.

Vừa rửa bát, tôi còn để ý thấy chồng tôi lúc ăn cơm thì xưng hộ "chị - em", giờ không có tôi lại nói là "anh - em", nghe rất tình cảm. Tôi lúc đó nghĩ rằng hai người họ có vấn đề gì đó đáng ngờ, định bụng sẽ hỏi chồng rõ hơn khi khách ra về thì chồng tôi bất ngờ đưa vị khách lạ đi tham quan nhà. Đặc biệt là lên tầng mái, nơi chồng tôi trồng nhiều cây cảnh, hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng lên trên đó sau khi rửa xong bát, còn chồng tôi xuống trước để chuẩn bị xe ô tô đưa khách về. Lúc đó, chỉ còn tôi và chị khách mới quen, chị ta bất ngờ đưa ra đề nghị khiến tôi sốc nặng: "Chị và chồng em vừa là bạn làm ăn, vừa là bạn tình được nửa năm nay rồi. Không có chị, chồng em cũng không làm ăn được gì ở thành phố này. Thôi thì chị em mình chung chồng, em đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt, cần bao nhiều tiền chị cũng đáp ứng hết".

Chị khách ra về còn tôi đứng như tượng ở trước cửa, tôi không thể tin vào sự thật phũ phàng như thế. Tôi đã chung chồng mà giờ mới biết, chồng tôi diễn kịch quá giỏi, vẫn quan tâm, thương yêu vợ con nhưng ra ngoài lại lén lút, hết mình với người tình hơn tuổi.

Từ hôm đó đến nay tôi khóc nhiều lắm, chồng có vẻ xem thường vợ vì anh ấy cho rằng tôi tham tiền mà đồng ý chung chồng. Tự dưng tôi chán những đồng tiền mà chồng tôi kiếm được, tôi phải làm gì để chồng tôi cắt đứt với bồ, trở về với vợ con?