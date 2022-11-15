Chồng đưa ả nhân tình về tận nhà ép buộc ly hôn, tôi nén cơn giận 'tung chiêu' khiến chồng cúi mặt lập tức

Tâm sự 15/11/2022 18:10

Một khi phụ nữ quyết định buông bỏ thì chẳng ai có thể cứu vãn nổi. Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối sau cuộc hôn nhân bên chồng có chăng chính là thanh xuân và niềm tin.

Lấy nhau được gần 10 năm, vợ chồng tôi không ít lần cãi vã chỉ vì những chuyện cỏn con. Ban đầu là chuyện chồng cấm vợ về quê ngoại nhưng lại liên tục bắt về quê nội. Yêu cầu vô lý ấy khiến tôi ấm ức, nhiều lần chống đối và bị anh cho bạt tai. 

Sau khi sinh con, tiền bạc không dư dả. Anh bắt đầu càu nhàu mỗi lần tôi mua đồ hay biếu xén bố mẹ. Anh luôn miệng nói tôi phải trọn đạo làm dâu nhưng anh lại chưa từng trọn đạo làm rể. Mẹ tôi ốm, anh không biếu một xu nhưng mẹ anh ốm, anh bắt tôi lo liệu mọi thứ, từ tiền viện phí đến thuốc thang, ăn uống.

Đau lòng nhất là mỗi lần tôi sai cái gì, anh đều lôi bạn gái cũ của anh ra để so sánh. Rồi anh dọa nạt nếu tôi không biết điều, không sinh được con trai cho anh, anh sẽ đi lấy người khác để có cháu đích tôn cho mẹ anh bế. Những câu nói đó tôi đều nhịn. Nhưng sau này quá nhiều lần anh gây hấn lại cộng thêm việc rượu chè tối ngày, về nhà chỉ biết chỉ tay năm ngón, tôi bắt đầu phản kháng. 

Chồng đưa ả nhân tình về tận nhà ép buộc ly hôn, tôi nén cơn giận 'tung chiêu' khiến chồng cúi mặt lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần đó, vợ chồng cãi nhau to, anh dọa bỏ tôi rồi đi uống say và qua đêm với bạn gái cũ. Bị tôi phát hiện, anh hết đường chối cãi, thề thốt van xin tôi tha thứ. Những tưởng sau cú ngã đó, anh sẽ đứng dậy tử tế hơn nhưng không. Có được lần một thì lại tiếp tục có lần hai. Anh bắt đầu cặp kè với cô ta rồi chính cô ta là người gửi ảnh thân mật với anh đến trêu ngươi tôi. Cô ta còn khích tướng để tôi đến đánh ghen, bỏ chồng. Khi đó, tôi thực sự cảm thấy bế tắc, chỉ muốn chấm dứt hôn nhân ngay lập tức nhưng nghĩ đến con, tôi lại cố kìm lòng, chấp nhận sống với chồng như cái bóng.

Ngày đi liên hoan công ty, có một anh đồng nghiệp đưa tôi và một chị bạn về nhà vì đêm đã khuya. Chị đồng nghiệp xuống trước còn tôi quá giang thêm một đoạn. Nhìn thấy vợ bước ra từ xe người đàn ông khác, anh lao vào đấm người ta tới tấp, không cần rõ trắng đen. Sau buổi đó, tôi không dám nói chuyện với anh đồng nghiệp kia. 

Còn chồng tôi, anh lấy lý do vợ lăng nhăng nên liên tục đi đêm hôm, say sưa tối ngày. Về sau, khi bồ của anh có bầu, anh công khai đưa cô ta về nhà và yêu cầu tôi phải ly hôn. 8 năm hôn nhân, tôi bỏ tuổi trẻ, công sức và sinh con cho anh, nhưng anh chưa từng hiểu tôi. Tiền bạc anh cũng không kiếm ra, một mình tôi gồng gánh quá nhiều thứ. Anh đâu có hiểu được sự mệt nhọc của vợ.

"Tôi chấp nhận ra đi nhưng căn nhà này anh phải bán chia đôi, chiếc xe hơi kia là bố mẹ tôi cho, anh có sĩ diện thì để đó chứ đừng đòi chia tài sản. Cứ cho là anh thắng trong cuộc hôn nhân này nhưng người thắng chưa chắc vui bằng người thua cuộc. Chúc anh có gia đình mới hạnh phúc", tôi thẳng thắn với anh một lần. 

Chồng đưa ả nhân tình về tận nhà ép buộc ly hôn, tôi nén cơn giận 'tung chiêu' khiến chồng cúi mặt lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi, tôi quay sang ả nhân tình của chồng "dặn dò". "Cô lấy anh ta thì cố chăm sóc anh ta từng bữa ăn, giấc ngủ, phục vụ anh ta lúc say rượu, nhậu khuya. Rồi cô cũng sẽ thấm như tôi, cũng sẽ trở thành "mẹ sề" như tôi và khi đó hy vọng cô sẽ hiểu".

Tôi và con ra khỏi nhà, chỉ mang theo chiếc vali quần áo. Có lẽ, chính chồng tôi cũng không ngờ vợ có thể dễ dàng buông tha cho anh như vậy. Bởi anh không thể hiểu rằng, đàn bà cả thanh xuân cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình nhưng nếu ngưỡng chịu đựng vượt quá giới hạn, họ chẳng còn bận tâm điều gì. Một khi phụ nữ quyết định buông bỏ thì chẳng ai có thể cứu vãn nổi. Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối sau cuộc hôn nhân bên chồng có chăng chính là thanh xuân và niềm tin.

Ngã ngửa tấm ảnh chồng chụp chung với chị dâu, tôi đứng sững 'như trời trồng' khi biết được sự thật trớ trêu

Ngã ngửa tấm ảnh chồng chụp chung với chị dâu, tôi đứng sững 'như trời trồng' khi biết được sự thật trớ trêu

Tôi cứ nghĩ cuộc sống như vậy là hạnh phúc, viên mãn rồi, nhưng kể từ ngày anh trai chồng về nước, tôi lại không biết phải đối mặt với sự thật ra sao nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 29 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 29 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau