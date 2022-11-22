Chồng đột ngột qua đời vì tai nạn nhưng mấy tháng qua tôi đều nhận được phong bì 5 triệu do chính anh gửi, biết rõ sự thật đằng sau tôi hận anh thấu xương

Tâm sự 22/11/2022 06:56

Sau khi chồng qua đời, tôi nhận được một số tiền bảo hiểm và đã gửi tiết kiệm để nuôi con.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm và có hai đứa con chung. Là một người có vị trí cao trong công việc, chồng tôi luôn bận rộn và dành ít thời gian cho vợ. Nhưng tôi luôn thông cảm cho điều đó. Thậm chí tôi còn chấp nhận nghỉ làm để ở nhà nội trợ và toàn tâm toàn ý lo cho con.

Tôi đã phụ thuộc chồng suốt 6 năm qua. Có lẽ vì vậy nên chồng tôi đã tìm đến một người phụ nữ khác, khôn khéo hơn vợ, thông minh hơn vợ. Tôi không rõ họ đã quen biết nhau bao lâu, nhưng tôi chắc chắn thời gian ấy đủ dài để cô ta dành tình cảm thật sự cho chồng tôi.

Biến cố gia đình tôi xảy ra 3 tháng trước. Hôm ấy, tôi nhận được điện thoại nói chồng mình bị tai nạn. Khi tôi vào đến bệnh viện thì anh đã qua đời. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, tôi cũng vì nỗi đau mất chồng nên chẳng màng đến những điều khác.

Chồng đột ngột qua đời vì tai nạn nhưng mấy tháng qua tôi đều nhận được phong bì 5 triệu do chính anh gửi, biết rõ sự thật đằng sau tôi hận anh thấu xương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chồng qua đời, tôi nhận được một số tiền bảo hiểm và đã gửi tiết kiệm để nuôi con. Còn bản thân tôi thì sau đó cũng tìm được việc làm, nhưng lương thấp và cũng khá vất vả. Mặc dù vậy, hai tháng nay, tôi vẫn luôn lăn tăn vì một chuyện.

Sau khi chồng qua đời, tôi đã nhận toàn bộ tài sản của anh. Vậy mà hai tháng nay, luôn có một phong bì gửi đến cho tôi, bên trong là 5 triệu. Điều đáng nói, người gửi lại chính là tên của chồng tôi. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là một sự nhầm lẫn, nhưng hỏi bạn giao hàng, bạn ấy bảo địa chỉ và tên hoàn toàn đúng. Tôi xin số điện thoại người gửi nhưng khi gọi, người đó lại tắt máy.

Tháng nào cũng nhận được 5 triệu, tôi thấy tò mò và muốn tìm cách để biết người đã có lòng tốt giúp mẹ con mình. Lần này, tôi cố tình xin bạn giao hàng địa chỉ đã nhận hàng. Đó là một khu chung cư cao cấp. Khi đứng trước địa chỉ ấy, tôi chẳng có gì ngoài một số điện thoại.

Lần này, tôi lấy điện thoại khác gọi cho người ấy. Vì tôi nói dối mình là nhân viên gửi quà tặng, cô ấy đã không nghi ngờ mà đi xuống gặp. Và khi nhìn thấy tôi, cô ấy sững sờ định bỏ chạy.

Chồng đột ngột qua đời vì tai nạn nhưng mấy tháng qua tôi đều nhận được phong bì 5 triệu do chính anh gửi, biết rõ sự thật đằng sau tôi hận anh thấu xương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ra một quán cà phê gần đó, cô ấy mới khóc nấc nói rằng đã qua lại với chồng tôi. Chồng tôi đã chi tiền để cô ấy mở spa, mua nhà. Khi chồng tôi qua đời, cô ấy thấy có lỗi nên đã bù đắp cho mẹ con tôi bằng khoản tiền 5 triệu hàng tháng, coi như thay chồng tôi chăm sóc lại vợ con.

Tôi không ngờ người chồng mình hết lòng yêu thương lại làm điều đó. Nhưng lúc này, tôi cần tiền để nuôi con mình. Cô ấy hứa sẽ chu cấp cho các con của tôi đến khi còn đủ khả năng, nếu tôi nhận lời đề nghị này, liệu có làm trái với lương tâm không mọi người?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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