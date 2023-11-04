Chồng điên cuồng tìm kiếm đôi giày rách nát, tôi gặng hỏi mãi rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra tội tày đình này

Tâm sự 04/11/2023 07:10

Chúng tôi kết hôn được 2 tháng rồi. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ra ở riêng nên không va chạm với bố mẹ chồng. Hơn nữa mối quan hệ của cả nhà rất tốt, tôi chưa bao giờ nghĩ có vấn đề về nội bộ.

Tôi thừa nhận, mình là người phụ nữ hay ghen. Trước khi kết hôn, hễ yêu lần nào là tôi bị cắm sừng lần ấy. Thành ra khi đến với chồng, tôi luôn có cảm giác lo sợ một ngày nào đó, anh sẽ vì người khác mà bỏ rơi vợ.

Chúng tôi kết hôn được 2 tháng rồi. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ra ở riêng nên không va chạm với bố mẹ chồng. Hơn nữa mối quan hệ của cả nhà rất tốt, tôi chưa bao giờ nghĩ có vấn đề về nội bộ.

Tính chồng tôi vốn ít nói, lại ngại tâm sự. Anh không bao giờ kể về những mối tình cũ, thậm chí công việc áp lực thế nào, anh cũng chưa từng than thở với tôi. Hôm vừa rồi tôi có dọn dẹp lại nhà, thấy một đôi giày rách, nghĩ chồng không dùng đến, tôi mới đem đi vứt.

Chồng điên cuồng tìm kiếm đôi giày rách nát, tôi gặng hỏi mãi rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra tội tày đình này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm sau mở tủ giày và không thấy chiếc giày kia, chồng tôi lục tìm khắp nơi. Khi biết tôi đã vứt rồi, anh trừng mắt quát mắng, còn cấm tôi không được đụng vào đồ của anh nếu chưa được cho phép. Tôi thấy lạ lắm, tại sao chỉ vì một đôi giày rách mà chồng lại nổi giận với tôi? Trong khi từ trước đến giờ, anh chưa một lần to tiếng với vợ.

Đoán đó là quà tình cũ tặng chồng, tôi ấm ức bỏ về nhà mẹ đẻ. 3 ngày sau, chồng tôi vẫn không gửi một dòng tin nhắn nào để xin lỗi mọi người ạ. Thậm chí tôi có bóng gió trên facebook, anh vẫn vờ như không đọc, không thấy.

Hôm qua vì không thể chịu được, tôi quyết định kéo vali về nhà. Thấy chồng, tôi lớn tiếng trách móc và hỏi rốt cuộc đó là người phụ nữ nào? Ai mà khiến anh phải nổi giận với vợ. Thế rồi chồng tôi thở dài: "Là mẹ anh". Biết tôi đang rất khó hiểu, chồng mới giải thích. Thực ra anh là con riêng của bố, khi anh lên lớp 3 thì mẹ bỏ rơi, anh về sống cùng bố và mẹ cả. Dù xem mẹ cả như mẹ ruột nhưng anh vẫn luôn nhớ mẹ đẻ. Thế nhưng ngày gặp nhau cũng là lúc bà bệnh nặng, trước khi ra đi, bà để lại cho chồng tôi một đôi giày. Trải qua thời gian dài, đôi giày đã cũ nát nhưng chồng tôi chưa bao giờ bỏ đi.

Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?

Đạp cửa xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn suýt đột quỵ khi nhìn thấy mặt của nhân tình

Đạp cửa xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn suýt đột quỵ khi nhìn thấy mặt của nhân tình

Tôi đâu thể để yên, quyết định theo dõi con dâu. Tôi muốn bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ