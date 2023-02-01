Chồng đi làm xa rồi gửi cho vợ món quà 'sốc tận óc', chưa kịp định thần lại thì anh nói 'vì hoàn cảnh đưa đẩy'

Tâm sự 01/02/2023 03:40

Chồng tôi vì dịch bệnh phải đi làm xa nhưng lúc nào cũng luôn nhắn gửi thương nhớ vợ con. Nhưng cuối cùng anh lại làm chuyện đáng xấu hổ.

2 năm trước, vợ chồng tôi mới dành dụm đủ điền để mua trả góp một căn nhà ở xã hội dành cho người dân thu nhập thấp. Được về nhà mới, vợ chồng tôi và các con đều mừng rơi nước mắt. Sau khi đóng tiền cọc ban đầu, vợ chồng tôi còn nợ khoảng 200 triệu tiền nhà. 

Nếu dịch bệnh không bùng phát, chắc giờ chúng tôi đã trả được phân nửa. Vậy mà mấy tháng nay, dịch bệnh bùng phát ở Sài Gòn, vợ chồng tôi mất việc, chủ yếu ở nhà tránh dịch. Thu nhập không có trong khi những khoản chi vẫn tăng cao nên tôi thấy căng thẳng lắm.  Chưa kể, bố mẹ chồng tôi ở quê cũng liên tục kêu than khó khăn, đòi chồng tôi gửi tiền về. Vợ chồng tôi cũng vì chuyện đó mà hay xích mích, cãi cọ.

Sau đó, chồng tôi được công ty gọi đi làm xa. Đợt dịch này phức tạp nên chồng tôi làm việc 3 tại chỗ trong công ty hơn 3 tháng rồi. Tôi ở nhà chăm con, dạy con học bài. Thời gian đó, vợ chồng tôi sống xa nhau. Tôi và anh đều buồn phiền, mệt mỏi vô cùng, vì không biết khi nào mới được gặp lại nhau. Nhưng công ty đã có quy định vậy, nếu chồng tôi không ở lại làm thì coi như mất việc. 

Chồng tôi tâm sự ở đó anh thấy buồn vì nhớ vợ, thương con, ăn uống khô khan, công việc nhàm chán. Thỉnh thoảng buồn quá, anh chỉ biết nói chuyện với mấy đồng nghiệp cho đỡ buồn. Tôi ở nhà chăm con cũng stress lắm. 

Con ốm đau gì cũng một mình tự xoay sở. Hàng ngày, tôi chỉ mong đến tối để 3 mẹ con gọi điện cho chồng. Nhìn thấy anh vẫn khỏe mạnh, bình an, tôi mừng trong lòng.

Chồng đi làm xa rồi gửi cho vợ món quà 'sốc tận óc', chưa kịp định thần lại thì anh nói 'vì hoàn cảnh đưa đẩy' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hiểu chồng tôi ở chỗ làm nhớ vợ, thương con thế nào mà anh lại làm người khác có bầu. Đó là một đồng nghiệp đã ly dị chồng, hiện đang làm cùng với anh. Cô ấy nhắn tin, chụp ảnh kể hết mọi chuyện cho tôi và còn đe dọa sẽ làm ầm mọi chuyện nếu không được đền bù thỏa đáng. Nếu cô ấy không nhắn tin vạch mặt thì chắc chồng tôi không dám nói ra câu chuyện kinh hoàng như thế. 

Tôi chụp màn hình đoạn chat cùng những bằng chứng gửi hết cho chồng. Ban đầu, anh chối đây đẩy. Đến lúc tôi dọa gọi video nhóm ba mặt một nhời thì anh mới nhận hết tội lỗi về mình và xin tôi tha thứ. Chồng tôi nói rằng thời gian anh ở lại công ty, anh buồn chán, cô đơn quá nên đã trót dại phản bội vợ. 

 

Chồng tôi bảo "do hoàn cảnh xô đẩy". Ở đó, mọi người làm việc chung, ăn chung, sinh hoạt chung nên dễ nảy sinh tình cảm. Hơn nữa, anh là người khỏe mạnh, nhu cầu đàn ông cũng khó nói. Anh nghĩ rằng chỉ vui chơi qua đường một chút thôi. 

Ai ngờ, người phụ nữ trẻ đó lại mang bầu. Chồng tôi từng hứa sẽ bỏ vợ để cưới cô ta. Giờ thì anh ấy nuốt lời và phủi tay coi như không có gì. Cô ta giận quá nên mới kể cho tôi nghe hết mọi chuyện. 

Tôi vì chuyện đó mà suy sụp tình thần, không thiết ăn, ngủ. Tôi tính chờ anh về để ly dị vì tôi không muốn sống với người chồng nhân cách tồi tàn như thế. Tuy nhiên, chồng tôi nhất định không chịu ly dị. Anh nói còn yêu vợ, thương con. Hơn nữa, vợ chồng tôi còn nợ chung món nợ 200 triệu, ly dị rồi, biết giải quyết thế nào? 

Mấy hôm nay, tôi cứ buồn bã, suy nghĩ mãi không thôi. Chồng tôi nói anh sắp về thăm nhà mà tôi cũng chẳng mong anh về nữa.

Bị đòi nợ hơn 100 triệu đồng, anh trai tỉnh bơ nói một câu khiến tôi giận tím mặt, cứng họng không nói nên lời

Bị đòi nợ hơn 100 triệu đồng, anh trai tỉnh bơ nói một câu khiến tôi giận tím mặt, cứng họng không nói nên lời

2 năm trước, anh trai tôi bị thất nghiệp nên kinh tế khó khăn. Anh ấy hỏi vay tiền tôi nhiều lần. Mỗi lần tuy không nhiều nhưng cộng dồn lại cũng hơn 100 triệu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống