Chồng đi làm xa nhưng đêm nào con dâu cũng kêu 'Chồng ơi', một hôm bà xông vào xem thì biết được sự thật động trời

Tâm sự 31/12/2023 13:55

Lúc trước, bà ở dưới quê với người con cả, nhưng dạo gần đây con trai út đi công tác xa 2 tháng, nhà ở thành phố chỉ có mình con dâu ở nên mẹ chồng quyết định lên ở cùng.

Con dâu bà là Linh, cô sống rất hòa đồng vui vẻ với mọi người, có hiếu với bố mẹ chồng. Thế nhưng, bà thường không vừa lòng với nàng dâu này vì cho rằng cô yếu đuối, hơn nữa lúc nào mẹ chồng cũng nói:

- Mày số sướng, lấy chồng làm chức cao vọng trong rồi còn được nó mua nhà cho ở luôn, anh chị mày ở quê 3 đứa con phải chui rúc trong căn nhà cũ. Thế mà còn không biết đường về thăm nhà thường xuyên.

- Dạ, con sẽ lưu tâm hơn ạ.

Mỗi lần mẹ chồng nhắc khéo, Linh chỉ đáp lại 1 câu như vậy. Nhưng lần này, lên tới nơi thì thấy con dâu có vẻ gầy guộc lại hay uể oải. Sáng ra, mẹ chồng gọi xuống nấu đồ ăn sáng thì cô đáp:

- Mẹ chịu khó mua gì ăn nhé, con đang mệt quá không nấu được.

Mẹ chồng liền lầm bầm chửi con dâu:

- Đúng là chồng chiều quá hóa hư. Lần này về tao phải bảo chồng mày dạy lại mày mới được.

Linh không đáp mà nằm ngủ tiếp.

Ai ngờ đêm hôm đó, mẹ chồng vừa đặt lưng thì nghe tiếng con dâu gọi "chồng ơi". Thấy là lạ, bà chép miệng:

- Con này mơ ngủ hay sao vậy? Chồng nó làm gì có nhà.

Chồng đi làm xa nhưng đêm nào con dâu cũng kêu 'Chồng ơi', một hôm bà xông vào xem thì biết được sự thật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm thứ 2, rồi đêm thứ 3 vẫn là đúng 12 giờ thì nghe câu nói đó vọng ra, mẹ chồng bắt đầu nghi ngờ. Đến đêm hôm sau, bà chờ sẵn ngoài cửa, vừa nghe con dâu gọi chồng thì từ ngoài đạp cửa xông vào vơi cây gậy trên tay:

- Mày gọi chồng nào đấy hả?

Con dâu thấy mẹ chồng nhào vào bật điện rồi quát lên thì tỉnh dậy ú ớ:

- Chồng…chồng nào ạ.

- Có phải mày ngoại tình không? Thằng nào đang trốn trong tủ quần áo hay dưới gầm giường, ra mau.

Vừa nói mẹ chồng vừa đi lục soát khắp nơi, con dâu liền cản:

- Kìa mẹ, làm gì có ai, sao mẹ lại nghi ngờ con như thế chứ, con không phải loại phụ nữ đó.

Mẹ chồng tức giận:

- Thế đêm nào mày cũng gọi chồng ơi như vậy là có ý gì? 

Linh bây giờ mới òa khóc bỗng nhiên cô vén áo của mình lên để lộ những thứ đó khiến mẹ chồng sốc nặng:

- Người cô…làm sao thế này?

Chồng đi làm xa nhưng đêm nào con dâu cũng kêu 'Chồng ơi', một hôm bà xông vào xem thì biết được sự thật động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Linh kể:

- Là chồng con đánh đấy, đã gần 1 tháng nay ngày nào anh ấy cũng cầm thắt lưng đánh con, con phải mặc quần áo kín để che đi, anh ấy không đánh lên mặt vì sợ mọi người phát hiện.

Mẹ chồng choáng váng:

- Chồng …đánh? Làm sao thế được? Con trai tôi tôi biết, nó là đứa tri thức, tốt tính, làm gì có chuyện đánh vợ?

Linh lau nước măt:

- Ai cũng nghĩ thế nên con đâu dám nói lộ chuyện này ra ngoài, hơn nữa, xấu chàng hổ ai? Con muốn bảo vệ gia đình này nên phải nuốt uất ức vào trong.

- Thế tại sao nó lại đánh cô?

- Từ sau hôm thấy cuộc gọi đến của người yêu cũ của con, chồng con bỗng nổi cơn ghen lồng lộn, nghĩ con qua lại với người yêu cũ, tra hỏi không được, anh ấy đánh đập con dã man. Thực ra, anh ta tình cờ là đối tác của công ty con, chúng con chỉ bàn chuyện làm ăn. Con không ngờ chồng mình lại cuồng ghen như vậy.

Thấy con dâu bật khóc nức nở, mẹ chồng vứt cây roi xuống sàn:

- Cái thằng này…thật không ngờ.

- Chưa hết đâu mẹ, lần này anh ấy tuyên bố vào nam du lịch với bồ đó, không phải đi công tác đâu. Mẹ ơi..cứu con với.

Mẹ chồng từ cơn sốc này đến cơn sốc khác, bà nhìn con dâu mà xót xa, bà phải làm gì bây giờ đây?

Cưới được 'trai tân', 4 tháng sau chồng cũ đến dự tiệc, tôi bàng hoàng rồi lặng người khi phát hiện sự thật đau đớn

Cưới được 'trai tân', 4 tháng sau chồng cũ đến dự tiệc, tôi bàng hoàng rồi lặng người khi phát hiện sự thật đau đớn

Hôm vợ cũ tổ chức đám cưới, tôi ăn mặc điển trai đến xem cô ấy liệu có thật sự hạnh phúc không. Tôi cứ nghĩ không biết chồng mới của cô ấy có biết cô ấy không thể có con hay không? Anh ta dễ dàng chấp nhận sao?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 3 giờ 42 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 3 giờ 47 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 3 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 5 giờ 49 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 7 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu