Chồng đi biệt tích 6 năm, ngày trở về thấy vợ bế đứa bé liền đánh đuổi, đến lúc nghe được sự thật mới sững người, ngã quỵ xuống đất

Tâm sự 03/11/2023 14:17

Đã qua năm rồi nhưng việc làm của Quân cũng chưa xong, nếu về thì lại thấy tiếc công sức. Thấy thế, Quân quyết định ở lại thành phố thêm vài năm nữa.

Quân vốn chỉ làm thuê ở quê nghèo, cực khổ đủ nuôi thân. Đến khi cưới Liên thì tiền bạc lại chẳng có. Nghĩ là ở đất quê nghèo nàn thế này mải miết thì chẳng bao giờ giàu lên được, Quân quyết định vào thành phố làm ăn với họ hàng. Ban đầu, anh chỉ định đi khoảng 2, 3 năm để có khoản tiền làm ăn. Khi đi, Quân cũng yên tâm chuyện nhà cửa, vì Liên cũng hiền lành, lại rất thương anh.

Lên thành phố, Quân một lòng lo làm lụng không ngừng. Ban đầu, Quân cũng hay gọi điện về hỏi han vợ. Nhưng về sau, công việc ngày một nhiều, Quân lâu lâu mới nghe được giọng vợ. Dù vậy, chỉ cần có thời gian là Quân lại gọi cho vợ. Nghe giọng vợ nhỏ nhẹ, động viên không dứt mà Quân như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng làm việc.

Chồng đi biệt tích 6 năm, ngày trở về thấy vợ bế đứa bé liền đánh đuổi, đến lúc nghe được sự thật mới sững người, ngã quỵ xuống đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đã qua năm rồi nhưng việc làm của Quân cũng chưa xong, nếu về thì lại thấy tiếc công sức. Thấy thế, Quân quyết định ở lại thành phố thêm vài năm nữa. Nếu lần này thành công thì khi về, vợ chồng anh có thể sống thoải mái hơn rồi. Thời gian này, Quân không hay gọi về thương xuyên cho vợ nữa, tập trung làm việc. Đến năm thứ 6 xa nhà, Quân có số tiền khá lớn để làm vốn. Lúc này, anh mới trở về quê.

Khi trên xe về nhà, lòng dạ Quân vui mừng lắm. Quân cứ nghĩ gặp lại vợ, có vốn làm ăn, cuộc sống của vợ con sau này sẽ hạnh phúc ra sao. Trong đầu Quân lúc đó đã nghĩ sẽ mở cho vợ một sạp quần áo như chị mong muốn. Bản thân anh sẽ buôn bán thêm đồ gia dụng phụ kinh tế trong nhà…

Quân về thẳng nhà mà không báo cho vợ biết. Gần về tới nhà, anh phải đi bộ một đoạn. Nhưng vừa tới đầu ngõ, Quân giật mình khi thấy dáng vợ đang phơi đồ trước sân. Niềm vui mừng của Quân chợt tan biến nhanh chóng. Quân chợt nhận ra hình dáng vợ thay đổi quá nhiều. Vợ anh, hình như đang mang thai! Quân đứng sững lại, dụi mắt vài lần mới có thể chắc chắn. Rõ ràng đó là vợ anh, nhưng sao cô ấy lại có bầu? Anh đi 6 năm trời… thì chỉ có thể là Liên phản bội anh. Nghĩ vậy, anh không kiềm chế được cơn ghen tuông và tức giận. Quân chạy ào đến kéo vợ ra trước nhà, cho cô ta vài bạt tay cho hả giận:

- Cô dám ăn nằm với thằng khác? Tôi đi làm cực khổ để ở nhà vợ hư thân mất nết thế này sao?

Quân đuổi Liên đi luôn, không muốn nhìn mặt cô thêm phút giây nào nữa. Hàng xóm láng giềng lúc này cũng hùa theo Quân:

- Chú thấy chưa, bỏ vợ ở nhà một mình rồi giờ hại thân. Vợ chồng nghèo cũng còn hơn giàu mà thế này.

Chồng đi biệt tích 6 năm, ngày trở về thấy vợ bế đứa bé liền đánh đuổi, đến lúc nghe được sự thật mới sững người, ngã quỵ xuống đất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từng lời nói của mọi người lại khiến Quân thêm tức giận. Càng giận bao nhiêu anh càng đau lòng bấy nhiêu. Bao nhiêu mong chờ, kế hoạch anh muốn thực hiện cùng vợ đều tiêu tùng trong phút chốc.

Khoảng mấy tháng sau, Quân ngỡ ngàng khi thấy vợ quay về. Vừa thấy cô bế đứa trẻ thì Quân đã lại định đuổi đi. Nhưng vừa nhìn thấy mặt đứa bé thì Quân chết sững, đứa bé giống Quân như đúc. Quân lấy làm lạ, anh đi làm xa, làm sao cô có thể có con với anh? Đúng lúc đó thì anh trai của Quân, Huy xuất hiện. Huy xa quê cũng lâu rồi. Vì ngày trước Huy cãi lời cha cưới người vợ bây giờ. Huy đành rời đi để về quê vợ làm ăn, sinh sống. Lúc này, Huy đành đứng ra giải thích:

- Anh xin lỗi. Mọi chuyện đều là do anh. Em đừng trách Liên, em ấy cũng vì thương vợ chồng anh.

Khoảng một năm trước, hai vợ chồng Huy có dịp về quê mới ghé thăm vợ chồng Quân. Nhưng lúc này Quân lại không có nhà, chỉ có Liên một mình. Nghe Huy kể chuyện vợ chồng Huy hiếm muộn, Liên chấp nhận lời đề nghị của Huy để giúp vợ chồng anh sinh con. Vợ chồng Huy khi đó đã định rước Liên về nhà họ để chăm sóc. Nhưng Liên nhất định không chịu, vì cô muốn ở lại đợi chồng về. Đến khi Quân về, đánh đuổi cô đi thì cô mới chịu về nhà Huy ở tạm.

- Lúc đó anh định giải thích với chú rồi. Nhưng Liên không chịu. Liên muốn sinh cháu ra khỏe mạnh rồi về gặp anh. Anh xin lỗi. Liên là người vợ thủy chung, chú đừng hiểu lầm cô ấy.

Nghe tới đây, mắt Quân đã ươn ướt tự lúc nào. Quân chạy đến ôm vợ mà khóc rưng rức. Anh nào có biết Liên vì anh mình mà khổ sở vậy. Anh không tin tưởng vợ, lại đánh vợ đau, còn đuổi vợ đi. Nghĩ vậy mà Quân càng tự trách mình. Từ nay, Quân sẽ dành cho vợ những gì tốt đẹp nhất để đền bù bao tháng năm xa vợ, bù đắp khoảng thời gian khổ sở của vợ đã chịu.

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