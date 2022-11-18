Chồng dấu mình là 'chúa Chổm', sau kết hôn tôi sốc khi biết anh ép mình có thai để lấy tiền bảo hiểm đóng lãi nợ

Tâm sự 18/11/2022 01:30

Quá nhiều thứ hỗn độn, giá như ngày trước hai đứa thẳng thắn với nhau về vấn đề tiền bạc thì có lẽ tôi cũng không đến nỗi bị sốc như thế này. Giờ tôi nên làm gì bây giờ, ai đời đi lấy chồng còn được tặng kèm thêm một khoản nợ trên đầu.

Tôi và anh quen nhau gần 2 năm, đã tính chuyện lâu dài. Anh làm ở quê còn tôi làm ở thành phố. Từ lúc quen nhau đến giờ tôi biết anh là người rất chăm kiếm tiền nhưng làm bao nhiêu anh cũng nói là để trả nợ xây nhà, tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng nào mà ngờ, từ sau hôm đám cưới, tôi đã vỡ mộng toàn chồng mình.

Hôm đó, thấy tờ giấy từ túi áo chồng rơi ra, tôi mới vỡ lẽ. Đó là sấp giấy xác nhận vay nợ với xã hội đen. Nội dung ghi mượn nợ 35 triệu, hẹn 10 ngày sẽ trả. Không phải một tờ ghi nợ mà đến 4- 5 tờ, tờ nào cũng mấy chục triệu đồng. Tôi tối sầm mặt mày, ngã quỵ xuống giường vì tôi hoàn toàn không được cầm đồng tiền nào từ chồng.

Chồng dấu mình là 'chúa Chổm', sau kết hôn tôi sốc khi biết anh ép mình có thai để lấy tiền bảo hiểm đóng lãi nợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cùng mẹ chồng để cùng tra hỏi chồng về số tiền kia. Đến lúc này chồng cô mới thú nhận đã thua cá độ bóng đá, liên tục vay chỗ này đập chỗ kia để đáo nợ. Đây chỉ là số tiền bề nổi, anh ta còn nợ hơn 300 triệu khác vay từ anh em trong công ty và bạn bè. Ngay đến chiếc máy tính mà anh ta nói đem lên cơ quan để làm việc cũng là đem cắm ở tiệm cầm đồ. 

Chưa hết, mấy ngày hôm sau, chị chồng đến đòi nợ, đến lúc này tôi gần như kiệt quệ khi nghe anh thú nhận còn những khoản vay khác.

Ngày trước anh mượn chị chồng 40 triệu mua xe máy, rồi tiền mua laptop từ hồi sinh viên, tiền mua điện thoại. Để cưới tôi cũng cần sửa sang lại nhà, bố mẹ hỏi tiền tôi không có nên đành phải đi vay nặng lãi bên ngoài. Giờ nợ trong nợ ngoài tổng cổng gần 700 triệu. 

Anh mang nợ nhưng lại nói như một điều gì đó hiển nhiên lắm. Tôi thật sự không hiểu nổi anh đi làm được một thời gian rồi nhưng tại sao những khoản nợ nhỏ nhặt từ hồi sinh viên vẫn chưa trả được, cũng chẳng có đồng tiết kiệm nào trong người. Tâm trạng của tôi thực sự rất rối bời khi nghe những lời chồng nói, nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi nên tôi chỉ biết im lặng.

Chồng dấu mình là 'chúa Chổm', sau kết hôn tôi sốc khi biết anh ép mình có thai để lấy tiền bảo hiểm đóng lãi nợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vốn hai chồng đang kế hoạch cưới 2 năm mới có con vì muốn để kinh tế ổn định cái đã, nhưng hôm qua chồng tôi lại đề nghị ép sinh sớm.

- Giờ mà sinh con thì em được nhận cỡ hơn 100 triệu tiền bảo hiểm đúng không? Nếu vậy thì vợ chồng mình sinh sớm em ạ, để lấy số tiền đó trả khoản nợ anh đang gánh, chứ tháng nào cũng lấy lương đập vào tiền lãi thế này anh đuối quá.

Tôi lặng cả người khi nghe những lời nói đó, thậm chí nảy sinh ý định ly hôn. Muốn sinh con thì phải lo được cho con cuộc sống đủ đầy, anh đã không làm được thì thôi cớ sao lại lợi dụng con cái để trả nợ cho bản thân chứ? Nhớ lại những chuyện khi yêu và sau cưới, tôi thấy sao mọi thứ khác quá vậy.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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