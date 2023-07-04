Chồng dắt ra khách sạn, sáng sớm thức giấc tôi 'tái xanh mặt mày' khi người nằm cạnh lại là...

Tâm sự 04/07/2023 05:35

. Anh ta chính là người yêu cũ của tôi. Song vấn đề là tại sao anh ta lại ở đây? Rõ ràng cuộc ân ái cuồng nhiệt vừa nãy là giữa tôi với anh ta chứ không phải với chồng mình!

Tôi và chồng lấy nhau được hơn 1 năm rồi. Chúng tôi chưa có con vì vẫn còn trẻ, muốn tự do thêm một thời gian nữa. 

Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi khá ổn, không phải sống chung với bố mẹ chồng nên mọi thứ thoải mái, ngọt ngào như lúc đang yêu vậy. Anh là người chồng tốt, biết quan tâm tới vợ và thương tôi lắm.

Dạo gần đây tôi bỗng thấy chồng ủ rũ, sầu muộn mãi. Tôi lo lắng hỏi thăm thì anh bảo gặp chút khó khăn trong công việc. Vì chuyên môn khác nhau, tôi chẳng thể giúp gì được cho chồng, chỉ biết động viên, an ủi anh cố gắng lên.

Chồng dắt ra khách sạn, sáng sớm thức giấc tôi 'tái xanh mặt mày' khi người nằm cạnh lại là... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần vừa rồi, chồng tôi đột nhiên rủ vợ ra khách sạn “đổi gió”. Anh bảo lâu lắm chúng tôi không hẹn hò lãng mạn rồi. Sau đó anh đặt bàn ở nhà hàng, ấn tôi ngồi và bàn trang điểm, đích thân anh chọn váy cho vợ rồi chở tôi đi hẹn hò. 

Bữa tối chúng tôi có uống vài ly rượu nên khi ra về tôi đã ngà ngà say. Chồng chở tôi vào khách sạn anh đã đặt phòng từ trước, đưa tôi lên phòng. Anh đặt tôi nằm ngả xuống giường, sau đó tôi chỉ nhớ, anh quấn lấy tôi làm tình rất mãnh liệt. Trong cơn mơ màng, thậm chí tôi còn nghĩ, anh hôm nay khác quá, khiến tôi rất hưng phấn. Vì thế tôi nhiệt tình đáp lại anh, rồi ngủ thiếp đi sau khi xong việc. 

Nửa đêm tôi tỉnh dậy vì cảm giác khó chịu trên người. Bình thường sau khi ân ái, tôi phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể ngủ ngon. Hôm nay do say rượu không còn sức lực, tôi định bụng dậy tắm sau đó lại vào ngủ tiếp. Nhưng khi nhìn sang chồng đang ngủ say nằm bên cạnh, nương theo anh đèn ngủ mờ ảo, một cảm giác sợ hãi và ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Người đàn ông đang khỏa thân nằm cạnh tôi đâu phải là anh! Nhưng người đó nhìn kỹ thì cũng không hề xa lạ với tôi chút nào. Anh ta chính là người yêu cũ của tôi. Song vấn đề là tại sao anh ta lại ở đây? Rõ ràng cuộc ân ái cuồng nhiệt vừa nãy là giữa tôi với anh ta chứ không phải với chồng mình!

Chồng dắt ra khách sạn, sáng sớm thức giấc tôi 'tái xanh mặt mày' khi người nằm cạnh lại là... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiếng hét của tôi đánh thức anh ta dậy. Anh ta nhìn tôi rồi thở dài bất đắc dĩ: 

- Anh định rời đi ngay nhưng mệt quá, định bụng nghỉ một lát, nào ngờ ngủ quên mất. Mà chồng em sao cũng không gõ cửa đuổi anh ra nhỉ, lạ kỳ thật. 

Tôi choáng váng nghe những gì anh ta thốt ra. Để rồi qua lời kể của người cũ, tôi mới biết được kế hoạch dâng vợ cho gã đàn ông khác của chồng mình. 

Hóa ra chồng tôi bị vô sinh, không có tinh trùng nên khả năng thụ tinh ống nghiệm cũng không thể thực hiện được. Mới đây anh đi khám mới vô tình biết được đời này anh không thể làm cha. Quá đau khổ và sợ mất tôi nên trong 1 lần tình cờ gặp lại tình cũ của vợ, anh ấy đã nảy ra ý định điên rồ như thế. 

Tôi lao ra khỏi căn phòng khách sạn ấy ngay lập tức. Xuống đến sảnh, tôi bắt gặp chồng mình đang gục xuống vì say rượu trên quầy bar của khách sạn. Hóa ra anh muốn mượn hơi men để quên đi hết những cay đắng trong lòng và cả cảnh tượng vợ đang cùng người đàn ông khác quấn quýt. Đó cũng là nguyên do anh không lên gõ cửa phòng, người yêu cũ của tôi ngủ quên và tôi mới phát hiện ra sự việc. Nếu không tôi sẽ chẳng bao giờ biết được bố đứa bé mình mang trong bụng là ai, nếu đêm đó khiến tôi mang thai.

Tôi đưa anh về nhà, cả đêm ấy tôi thức trắng. Sáng ra tỉnh dậy ở nhà, anh biết kế hoạch của mình đã bại lộ. Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở. Anh bảo kể cả là con ai thì đứa bé vẫn là con tôi, còn tốt hơn đi nhận con nuôi. Anh không để bụng chuyện đó, vì anh yêu tôi và không muốn mất tôi.

Chồng dắt ra khách sạn, sáng sớm thức giấc tôi 'tái xanh mặt mày' khi người nằm cạnh lại là... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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