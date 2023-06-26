Chồng cũ đến thăm con đòi hâm nóng với vợ, vài lời nói bên tai khiến cô ấy mềm nhũn, liền có ngay một đêm cuồng nhiệt

Tâm sự 26/06/2023 09:36

Chỉ vài lời nói rỉ tai bên gối đã khiến chúng tôi có một đêm khó quên sau 3 tháng ly hôn.

Ngày yêu nhau, vợ chồng em rất hạnh phúc. Anh đúng chuẩn là anh chàng thư sinh, lúc nào cũng chỉn chu, thơm nức. Anh rất ham làm ăn, kinh doanh. Ngày em đưa anh về ra mắt, bố mẹ và họ hàng nhà em ai cũng khen ngợi. Họ bảo em may mắn khi yêu được anh vừa chững trạc, vừa chăm chỉ, lại khéo miệng, năng động.

Vậy mà khi đã chính thức làm vợ anh thì em thất vọng vô cùng. Anh như lột xác là con người khác. Anh bừa bộn và đi làm được bao nhiêu tiền thì nướng hết vào cờ bạc, lô đề. Chẳng tháng nào anh đưa được tiền phụ vợ chi tiêu.

"Tháng này anh đưa em 3 triệu đấy để còn mua thức ăn ngon và sữa cho con Cún”

"Cô vặn răng tôi ra à mà đòi đưa từng đó"

"Anh đi làm lương tháng tận 12 triệu sao mà không đưa được cho vợ chi tiêu. Anh vô trách nhiệm vừa thôi"

“Tôi chỉ có thế, cô ở được với thằng này thì ở, không thì biến đâu thì biến”

“Anh…”

Chồng cũ đến thăm con đòi hâm nóng với vợ, vài lời nói bên tai khiến cô ấy mềm nhũn, liền có ngay một đêm cuồng nhiệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tính xấu duy nhất của chồng em chính là cờ rong bạc dài. Còn lại anh vẫn yêu chiều vợ, thương con. Đặc biệt anh chăm con rất khéo. Con em vì thế mà quấn bố hơn cả với mẹ. Dù vợ chồng có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nhưng cũng vui vẻ. Cũng chính vì như vậy mà em vẫn chưa có ý nghĩ ly hôn và muốn giữ cho con mái ấm gia đình hạnh phúc dù còn nhiều khiếm khuyết này.

Cho tới một ngày, chiếc xe tay ga hơn 40 triệu mà em mới mua sau cưới để đi làm, lão cá độ bóng đá bị thua nên xe của em cũng bị lão bán đi trả nợ từ lúc nào. Em tức nghẹn lớn tiếng với lão:

“Anh là gã chồng tồi. Sao anh lại bê tha đến mức như này hả?”

“Anh… anh không nghĩ lại bị thua cá độ”.

Chồng em hình như biết lỗi, cứ lặng thinh nghe vợ chửi mắng. Em cứ tưởng sau lần đó hắn sẽ tránh xa cờ bạc. Nào ngờ 1 tháng sau hắn về nhà quỳ sụp xuống thú nhận:

“Em cứ chửi mắng anh đi. Anh là thằng chồng khốn nạn”.

Rồi lão kể, vì muốn gỡ gạc cái xe tay ga cho vợ mà hắn tiếp tục bài bạc rồi cắm luôn sổ đỏ. Em ngã khuỵu khi nghe hắn nói.

“Anh xem trong nhà còn gì thì bán nốt đi. Đây này, bán luôn cả con vợ và đứa con thơ này đi. Từ giờ, anh bước ra khỏi cuộc đời tôi ngay lập tức”.

Ngay hôm ấy, em ôm con ra khỏi nhà thuê trọ và viết đơn ly hôn. Cũng ngay hôm sau, căn nhà nhỏ của vợ chồng em đã bị bọn xã hội đen đến siết nợ. Nhà mất, lão cũng phải lang bạt về nhà nội ở.

Sau ly hôn, con được tòa xử cho ở với mẹ còn lão có nghĩa vụ chu cấp cho con. Thỉnh thoảng, em lại thấy anh rình mò trước cửa nhà trọ để nhìn con. Anh bảo vì nhớ con quá nên tranh thủ về chơi và chu cấp cho con đầy đủ.

Chồng cũ đến thăm con đòi hâm nóng với vợ, vài lời nói bên tai khiến cô ấy mềm nhũn, liền có ngay một đêm cuồng nhiệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chồng cũ, em thấy ghét cay ghét đắng nhưng vì con, em vẫn cho lão qua lại chơi với con.

Hôm qua, trời đột nhiên mưa bão to. Nằm trong nhà em đang ngủ thì nghe có tiếng người đập cửa. Mở ra thì thấy chồng cũ đứng lù lù đó. Điên tiết em gào lên:

“Mưa gió to thế này đến đây làm gì?”

Chẳng màng tới câu nói của em, lão dựng chiếc xe máy cà tang của lão rồi cứ thế đi nhanh vào nhà. Vừa đi anh vừa bảo:

“Đang đi đến đoạn này, xe đột nhiên bị chết máy. Tìm mãi không có quán nào sửa xe cả. Cho anh ngủ nhờ 1 đêm nhé”.

“Không, tôi gọi taxi cho anh về. Xe cứ để đây mai qua mang đi mà sửa”

“Mưa gió to này cũng không có taxi nào dám chạy đâu. Cho anh ở lại 1 đêm nay thôi”.

Thấy chồng cũ vào bước đường cùng nên em cũng đành đồng ý cho hắn ngủ lại. Hắn đi tắm rồi vào ngắm con. Đang ngắm thì con cũng tỉnh ngủ, 2 bố con hắn lại chơi đùa 1 lúc. Con em không biết bố mẹ đang ly hôn cứ bảo:

“Bố nằm đây với con. Bố không được về nhà kia đâu đấy"

Khi con đã ngủ ngon lành, em chỉ xuống đất bắt hắn ra nằm đó. Hắn cũng ngoan ngoãn xuống sàn nằm. Nhưng đang đêm, em choàng tỉnh khi thấy lão ôm em cứng ngắc. Em giận dỗi, giãy ra thì lão càng ôm em chặt hơn.

“Vợ à, anh xin lỗi đã làm mẹ con em phải khổ sở. Hôm nay, ông bà nội cũng bán mảnh vườn để cho anh tiền lấy lại căn nhà mình rồi. Mai 2 mẹ con lại về ở với bố nhé. Mấy tháng qua sống chui lủi, anh đã chừa cờ bạc đến già rồi”.

Nghe lão nói, em mềm nhũn cả người. Em gục vào lão khóc nức nở. Biết vợ đã mềm lòng, lão được thể lấn tới. Vợ chồng em lại có đêm yêu cuồng nhiệt.

Em quyết định tha thứ cho lão vì biết lão vẫn còn yêu vợ, thương con rất nhiều.

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