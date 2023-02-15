Chồng cũ đột ngột đến tìm sau 2 năm ly hôn rồi xin tôi nhận 1 tỷ kèm lời đề nghị không thể tin nổi

Khi anh ta về nhà ném vào mặt tôi lá đơn ly hôn thì con gái sếp đã có bầu được 3 tháng. Đó là một cô nàng có phần kém sắc lại đã nhiều tuổi, có lẽ cô ta cũng ham vẻ ngoài đẹp trai của chồng tôi nữa. Chứ không tại sao gia cảnh tốt như cô ta tại sao phải hạ mình làm kẻ thứ ba cướp chồng người khác.

Tôi và chồng cũ ly hôn được 2 năm nay. Khi đó chúng tôi đã có 2 đứa con gái với nhau. Vì anh ta ngoại tình, tham phú phụ bần, muốn cưới con gái sếp đổi đời nên quay về ruồng rẫy vợ con.

Sau ly hôn chồng còn bận gia đình mới nên hiếm lắm anh ta mới về thăm 2 con. Riêng tiền trợ cấp thì anh ta vẫn gửi đầy đủ khiến tôi được đỡ đần, an ủi phần nào. Phụ nữ đơn thân nuôi 2 đứa con nhỏ thật sự quá khó khăn.

Mà thôi suy nghĩ của họ tôi cũng không thể nào hiểu được. Lúc ấy tôi cũng muốn làm ầm ĩ lên nhưng nghĩ cho con cái và danh dự của hai bên gia đình, tôi nuốt nước mắt chấp nhận ký đơn và li hôn trong hòa bình.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế bẵng đi 2 năm, hôm vừa rồi đột ngột chồng cũ đến tìm gặp tôi. Hỏi han bâng quơ vài câu xong, anh ta bỗng nắm lấy tay tôi dúi vào một tấm thẻ ngân hàng. Anh ta nói trong ấy có 1 tỷ đồng, mong tôi nhận lấy.

Tất nhiên tôi không tin tự dưng chồng cũ cho mình một khoản tiền lớn như vậy. Tôi hỏi anh ta có yêu cầu gì, anh ta liền sụp xuống chân rồi nghẹn ngào thốt lên: “Xin hãy đẻ cho anh 1 đứa con trai!”.

Anh ta kể vợ mình 2 năm sinh liền hai cô con gái. Hai lần đều là sinh mổ, muốn bầu tiếp thì phải đợi kha khá thời gian nữa. Quan trọng là cô ta đã tuyên bố sẽ không mổ đẻ lần 3, rất nguy hiểm đối với sức khỏe. Cô ta cũng không cần con trai vì bố mẹ cô ta đã có vài đứa cháu nội là con trai rồi. Cô ta chẳng còn trẻ, không muốn dành hết tuổi xuân vào việc chửa đẻ, con mọn.

Chồng cũ không dám bỏ vợ vì còn phải nhờ nhà vợ để tiền thân. Nhưng anh ta vẫn mong mỏi có một đứa con trai nối dõi. Vợ cũ vợ mới đều sinh toàn con gái khiến anh ta rất khổ tâm, bố mẹ chồng cũ sốt sắng giục anh ta bằng mọi cách kiếm được đứa con trai.

Anh ta không tìm người khác bên ngoài vì làm như vậy quá lộ liễu, vợ anh ta sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng nếu là tôi thì anh ta sẽ lấy cớ qua lại thăm nom con riêng, cô ta không thể nghi ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng cũ bảo sự nghiệp của anh ta đang thăng tiến rất tốt. Tôi sinh được con trai thì tôi không cần phải đi làm, vất vả kiếm tiền nữa, chỉ cần ở nhà chăm sóc các con. Anh ta sẽ chu cấp cho cả 4 mẹ con một cuộc sống dư dả. Đề nghị "nhẹ tênh" như thế, tôi đáp ứng sẽ chỉ có lợi cho tôi mà gần như chẳng tốn chút công sức nào.

Tiễn chồng cũ về rồi, tôi nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay mà khó nghĩ vô cùng. Thực sự con người ai cũng có lòng tham cả. Nếu tôi đẻ được con trai cho chồng cũ, chẳng những bản thân tôi được sung sướng, hai con gái của tôi cũng được hưởng lợi, mà con trai tôi sau này sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản của anh ta. Như vậy chẳng phải vẹn cả 3 đường hay sao.

Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là nếu tôi không đẻ được con trai cho chồng cũ thì sao? Chẳng lẽ phải đẻ thêm vài đứa nữa, cho đến khi được con trai mới thôi? Và hành động của tôi có coi là phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác hay không? Song nghĩ lại trước đây chính cô ta là kẻ thứ 3 cơ mà! Tôi có nên đáp ứng đề nghị của chồng cũ không hả mọi người?